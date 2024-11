Ihre Mission: Menschen zum Lachen bringen

Spontaneität, Kreativität, Fantasie, Verwandlungslust und Humor - das sind elementare Ingredienzien des Improtheaters. Die Bühne wird dabei zum Spielplatz, auf dem alles möglich ist. Und das Publikum liefert per Zuruf Stichworte für Geschichten, die die Spielerinnen und Spieler sogleich umsetzen. Das kann abenteuerlich sein - in jedem Fall gibt es aber jede Menge zu lachen, bei Spielern wie Zuschauerinnen. Mit diesem Konzept hat sich die Kemptener Improtheater-Gruppe „Die Wendejacken“ im Allgäu in den vergangenen 20 Jahren eine große Fangemeinde erspielt. Für die Jubiläumsshow am 22. November im Stadttheater Kempten waren die über 500 Karten innerhalb zweier Tage weg.

Michael Dumler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Schütz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis