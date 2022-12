"Täter schlugen die Scheibe mit einem Suppenknochen ein" - und andere kuriose Polizeimeldungen

Fische auf der A96, ein gestohlener Riesen-Schlüssel, ein Mann, der sich als Baum verkleidet: Auch 2022 kamen kuriose Meldungen von der Polizei.

29.12.2022 | Stand: 16:10 Uhr

Mehr als Backwaren: Durchaus überrascht war ein Ehepaar aus Aitrang, das in der Bäckertüte nicht nur Semmeln, sondern auch einen fremden Geldbeutel fand. Wie das Portemonaie samt Ausweisdokumenten in die Semmeltüte kam? Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Dass Autoscheiben eingeschlagen werden, ist (leider) auch im Allgäu nichts Besonderes - doch diese Polizeimeldung aus Niederrieden ( Unterallgäu) erregte trotzdem Aufmerksamkeit, vor allem wegen der "Tatwaffe": Der oder die Täter schlugen die Scheibe mit einem Suppenknochen ein, den die Polizei dann im Kofferraum fand. Gestohlen wurde allerdings nichts...

... ganz im Gegensatz zu diesem Fall: Mitten in der Memminger Innenstadt haben Diebe Mitte März einen großen vergoldeten Schlüssel von einer Hausfassade gestohlen. Ob es ein Scherz, möglicherweise von Betrunkenen, war oder eine geplante Tat, ist bis heute nicht bekannt - denn bisher ist der Schlüssel nicht wieder aufgetaucht.

Auch ein Weg, um an Geld zu kommen: In Türkheim (Unterallgäu) stahl eine Frau einem Münchner seine Hose - in der sich auch 250 Euro befanden. Die Polizei fand die Hose dann in einem Glascontainer.

"Bundesgebiet erweitert": Unbekannte stehlen Ortsschilder im Westallgäu

Der Diebstahl von Ortsschildern ist mittlerweile nahezu ein klassischer Tatbestand, wenn es um kuriose Polizeimeldungen geht. Im Westallgäu haben Unbekannte das Ende April 2022 auf die Spitze getrieben, deutsche Grenzschilder gestohlen und quasi das "Bundesgebiet erweitert" wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg damals schrieb. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Memmingen ist bekannt für den Fischertag - dass Fische auf der Autobahn landen, gehört allerdings nicht zur Tradition der Stadt: Ende April hat ein Lkw auf der A96 eine Ladung Karpfen und Regenbogenforellen verloren.

"Ey, Mann, wo ist mein Auto!" - mindestens einmal pro Jahr kommt die Polizeimeldung, dass irgendjemand im Allgäu sein oder ihr Auto nicht mehr findet: 2022 war es ein Mann aus dem Raum Krumbach, der sein Auto im Unterallgäu abgestellt hatte, weil er einen Platten hatte - und es dann nicht mehr finden konnte.

Auch nicht so klug: In Füssen ist ein 21-Jähriger ohne Führerschein zur MPU gefahren und hat dabei einen Unfall gebaut. Am Ende probierte er es mit einer kuriosen Ausrede.

Ebenso kurios wie dieses Diebesgut: An einer Bad Wörishofener Schule haben Unbekannte Türen gestohlen. Doch nicht nur das: Die Diebe hinterließen auch einen Zettel, auf dem sie sich für die Türen bedankten. Irgendwie freundlich oder doch sehr dreist?

Aber nicht nur im Allgäu, sondern auch im angrenzenden Baden-Württemberg kam es zu kuriosen Vorfällen: Nahe Bad Wurzach hat ein Fuchs einen Mann gebissen - nachdem der ihn vorher gefüttert und gestreichelt habe, wie die Polizei berichtet.

Mann verkleidet sich als Baum - und erschrickt Fahrradfahrerin

Auch tierisch: Am Flughafen München hat die Polizei im Koffer einer Reisenden gebratene Antilopen gefunden. "Wir haben schon viel erlebt, aber das ist schon etwas Außergewöhnliches", sagte ein Sprecher der Polizei. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Diese Meldung aus Ingolstadt hat die Bezeichnung "kurios" wirklich verdient: "Mann verkleidet sich als Baum und erschreckt Fahrradfahrerin". Die Frau war mit ihrem Ehemann in einem Stadtpark unterwegs und schilderte den Ermittlern die Situation so: Der unter anderem mit Plastik-Efeublättern verkleidete Mann sei plötzlich aus einem großen Blumentopf mit ausgestreckten Armen auf sie zugesprungen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau. Der "Baum" bot ihr zwar noch seine Hilfe an, sei dann aber mit seinem Blumentopf verschwunden.

In Heilbronn hat eine Frau Ende Februar Sitzbezüge in einem Zug zerschnitten - aus einem kuriosen Grund: Weil sie das für Baden-Württemberg typische Löwenmuster so schön fand. Ein Zugbegleiter habe die Polizei alarmiert, weil die 53-Jährige mit einer Nagelschere insgesamt zehn Löwen aus vier Sitzen des Regionalzugs von Mannheim nach Heilbronn geschnitten habe.