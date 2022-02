Müssen Tagesgäste im Allgäu bald Kurtaxe zahlen?

Die Gemeinde Oberstaufen will unter anderem Wanderer und Skifahrer zustäzlich zur Kasse bitten. Andere Allgäuer Kommunen sind dagegen skeptisch.

Als erste Gemeinde im Allgäu will Oberstaufen von Tagesgästen Kurtaxe kassieren (wir berichteten kurz). Bisher gibt es eine solche Abgabe nur für Übernachtungsgäste. Ab nächstem Jahr werden wahrscheinlich auch Besucher des Oberstaufener Erlebnisbads Aquaria, Skifahrer in Steibis und andere Tagesgäste zur Kasse gebeten. Bürgermeister Martin Beckel und Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff wollen damit die steigenden Tourismus-Ausgaben mitfinanzieren. Andere Allgäuer Kommunen stehen vor ähnlichen Finanzproblemen. Die Oberstaufener Pläne lösen jedoch überwiegend Skepsis aus.

Höfinghoff, die seit Ende 2020 in Oberstaufen arbeitet, spricht von hohen Ausgaben für die touristische Infrastruktur: Loipennetz, Wanderwege, Rasen- und Beetpflege – das alles müsse die Kommune bezahlen. Der Finanzierungsbedarf steige. „Dafür müssen wir Lösungen finden“, sagt sie. In anderen Bundesländern sei es „absolut Usus“, dass Tagesgäste Kurbeiträge entrichten, ergänzt Höfinghoff, die 26 Jahre lang an der norddeutschen Küste arbeitete. Dort müssen Tagesbesucher an den Stränden bezahlen.

Kurtaxe für Tagesgäste im Allgäu: Wer zahlen muss

Die Tourismusdirektorin verweist auf die Kurbeitragspflicht. Darunter fielen alle Menschen, die ihren ersten Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben und nicht beruflich dort sind. Die Kurbeitragspflicht betreffe Wanderer aus Stuttgart genauso wie Einheimische aus dem benachbarten Stiefenhofen ( Westallgäu), die in Oberstaufen Lebensmittel kaufen.

Höfinghoff sagt, dass die Marktgemeinde Gäste jedoch weder am Supermarkt abkassieren noch den Ortseingang kontrollieren werde. Denkbar sei, dass Tagesgäste an Attraktionen wie dem Aquaria oder an Bergbahnen etwas bezahlen müssen. Die Höhe der Abgabe stehe noch nicht fest, sagt die Tourismusdirektorin. Es werde auch überlegt, eine Umland-Einwohnerkarte anzubieten. Wie viel diese kostet und wer sie überhaupt kaufen darf, ist aber noch völlig offen. (Lesen Sie auch: Tourismus-Ausschuss: Fällt für Hunde in Pfronten bald ein Kurbeitrag an?)

Auch andere Allgäuer Kommunen überlegen, wie sie von Tagestouristen finanziell stärker profitieren könnten. In Bad Hindelang liebäugelt Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel mit einem Kurbeitrag für Tagesgäste. Auch in Oberstdorf wird laut Bürgermeister Klaus King seit Längerem darüber diskutiert. Die Marktgemeinde habe die Tagesabgabe rechtlich prüfen lassen. Aus Oberstdorfer Sicht sei sie aber nicht umsetzbar. Bürgermeister Alois Ried aus Ofterschwang ist strikt dagegen: „Wir leben auch von Tagesgästen“, gibt der Rathauschef zu bedenken.

Wohl keine Kurtaxe für Tagesgäste im Westallgäu

Nicht auf der Tagesordnung steht eine Kurtaxe für Tagesgäste im Westallgäu. Es sei zwar theoretisch und rechtlich möglich, sie einzuführen, sagt Ulrich Pfanner, Bürgermeister in Scheidegg. Der Sprecher der Rathauschefs im Landkreis Lindau sieht aber praktische Probleme. „Die Frage ist, wie ich es um- und durchsetzen kann“, sagt Pfanner. Zudem müssten dann auch Besucher aus Nachbarorten zur Kasse gebeten werden. Die Marktgemeinde Scheidegg denkt eher daran, mehr Parkplätze gebührenpflichtig zu machen und so Tagesgäste an den Kosten der Infrastruktur zu beteiligen.

Grundsätzliche Bedenken gibt es auch in Füssen. Tourismusdirektors Stefan Fredlmeier würde die Frage nach einem Kurbeitrag aus wirtschaftlicher Sicht mit „einem klaren Ja“ beantworten. Doch gibt es eine Reihe von Punkten, die Skepsis bei ihm aufkommen lassen.

Zum einen, was die Umsetzung angeht: Wie könnte man einen möglichst großen Anteil der Tagesbesucher auch tatsächlich erreichen? Das sei an den Stränden von Nord- und Ostsee sehr viel einfacher, wo die Besucher an den Zugängen gezielt angesprochen werden könnten. Dazu kommen für Fredlmeier rechtliche Fragen, die noch geprüft werden müssten: etwa die nach dem in Bayern geltenden Betretungsrecht der freien Natur.

Sorge vor Imageschaden durch Kurtaxe für Tagesgäste

Skeptisch ist Stefan Fredlmeier auch wegen der Außenwirkung eines solchen Beitrags. Es könne einen großen Imageschaden geben, wenn der Tagesgast den Eindruck gewinne: „Du wirst an jeder Ecke gemolken.“ Unterm Strich ist für Fredlmeier ein Kurbeitrag für Tagesbesucher nur dann denkbar, wenn er einheitlich im ganzen Allgäu, besser aber noch in ganz Bayern erhoben würde. Man müsse hier gemeinsam vorgehen, es dürfe keinen „Flickenteppich“ geben, fordert der Tourismusdirektor.

