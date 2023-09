Wie schnell bekomme ich einen Platz in der Kurzzeitpflege im Allgäu?

Dass ein Angehöriger vorübergehend Pflege braucht, passiert oft schneller als man denkt. Doch Plätze in der Kurzzeitpflege sind rar. So ist der Stand im Allgäu.

Wenn Seniorinnen und Senioren gepflegt werden müssen, suchen auch Angehörige im Allgäu häufig nach einem Platz in der Kurzzeitpflege. Ob nach einer Operation oder solange die Angehörigen im Urlaub sind, häufig ergeben sich Situationen, in denen pflegebedürftige Menschen vorübergehend Unterstützung brauchen. Die Kurzzeitpflege ist für viele Familien eine gute Lösung. Oft brauchen sie den Platz aber sehr schnell. Wie lange dauert es im Allgäu, bis man einen Platz in der Kurzzeitpflege hat? Wir haben bei Einrichtungen in der Region nachgefragt.

In Mindelheim gibt es einen Platz schon im Oktober

Bis man einen Platz in der Kurzzeitpflege in der Klinik Mindelheim bekommt, dauert es unterschiedlich lange, sagt Sarah Venus. Sie ist die Pflegedienstleitung der Kurzzeitpflege in Mindelheim. "Den nächsten freien Platz in der Kurzzeitpflege können wir in der zweiten Oktoberwoche anbieten", sagt Venus. Die Einrichtung gehört zu den wenigen, die eine Warteliste führen. "Kurzfristig sind eher selten Plätze frei." Doch auch das gebe es.

Manche Interessenten bekämen zum Beispiel einen Platz in einem Seniorenheim und würden ihren Platz in der Kurzzeitpflege deshalb absagen. Auch für Angehörige gut zu wissen: Obwohl die Einrichtung zum Klinikverbund Allgäu gehört und die Kurzzeitpflege der Klinik Mindelheim angeschlossen ist, müssten Pflegebedürftige keine Voraussetzungen erfüllen, um dort betreut zu werden. Jeder dürfe anfragen.

So sieht es auf der einzigen Station für Kurzzeitpflege in Kempten aus

Andreas Schuster leitet beim AllgäuStift den Standort Kempten. "Unser Haus ist bis unters Dach voll", sagt Schuster, "die Kurzzeitpflege ist bis Januar 2024 ausgebucht." Insgesamt würden sie zwölf Plätze anbieten. Eine Notfallbetreuung gebe es nicht. "Uns erreichen jeden Tag etwa drei bis vier Anfragen nach einem Platz in unserer Kurzzeitpflege."

Die einzige feste Station für eine Kurzzeitpflege gebe es in seiner Einrichtung. Andere Häuser würden mit der sogenannten eingestreuten Kurzzeitpflege arbeiten. Das seien einzelne Plätze in unterschiedlichen Bereichen, wo die Pflegebedürftigen während des Zeitraums der Kurzzeitpflege betreut werden, sofern Betten frei sein sollten.

Kurzzeitpflege in Oberstdorf im Unterallgäu

Barbara Mühle, die gemeinsam mit Dunja Wiedmann die Pflegedienstleitung im Haus Herbstsonne in Oberstdorf verantwortet, sagt: "Es kommt vor, dass wir einen Platz zur Kurzzeitpflege anbieten. Das kann kurzfristig innerhalb eines Tages erfolgen oder auch Jahre dauern." Der Hintergrund sei, dass es in der Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) keine festen Kurzzeitpflegeplätze gebe. Aus verschiedenen Gründen könne ein Zimmer frei werden, das dann vorübergehend für die Kurzzeitpflege genutzt werden könne.