Landestheater bringt prickelndes Stück über eine Lügnerin auf die Bühne

Das Landestheater bringt den Roman "Lügnerin" der israelischen Autorin Gundar-Goshen auf die Bühne. Regisseur Eleftheriadis inszeniert das Stück sehr innovativ.

26.04.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Wer braucht schon die Wahrheit, wenn er eine richtig gute Geschichte haben kann? Anders formuliert: Möchten wir darüber grübeln, wie Lüge und Hochstapelei die Gesellschaft durchsetzen – oder lieber von knuddeligen Schweinchen hören, die an einem Meeresstrand auftauchen? Diese bitterböse Frage stellt „Lügnerin“, eine Uraufführung nach dem Roman der mehrfach preisgekrönten israelischen Autorin Ayelet Gundar-Goshen. Bei der Premiere im Großen Haus des Landestheaters Schwaben gelingt Regisseur Niko Eleftheriadis eine brillante, innovative Inszenierung dieses inhaltsschweren Stücks.

Die schüchterne Nuphar wird aufs Übelste beleidigt

Am Anfang: ein markerschütternder Schrei. Den stößt die schüchterne Nuphar aus, als sie in einer Eisdiele von einem abgehalfterten Schlagerstar aufs Übelste beleidigt wird. Die herbeigelaufene Nachbarschaft, eine Polizistin und später die Öffentlichkeit gehen davon aus, dass der Mann das Mädchen nicht nur verbal angegriffen hat. Verführt von der Aufmerksamkeit lässt Nuphar alle in diesem Glauben. Die Lüge führt hinein in ein unentwirrbares Gespinst von Täuschung und Unaufrichtigkeit, aus dem sich nicht nur Nuphar kaum mehr befreien kann. Wahrheit zeigt das Stück nicht als etwas Bestehendes, sie wird gesetzt und geformt von Sichtweisen, Erwartungen und Interessenslagen.

Die Geschichte wird vielschichtig und aus mehreren Blickwinkeln erzählt

Meisterhaft spiegelt Eleftheriadis’ Inszenierung diese Mehrdeutigkeit. Nuphars Geschichte wird vielschichtig erzählt, aufgesplittet auf verschiedene Blickwinkel und Quellen. Zusätzlich zum Geschehen unmittelbar auf der Bühne dominiert eine Leinwand. Zu sehen sind Videos mit Szenen aus der Handlung, die für das Stück vorab etwa in einer Memminger Eisdiele, der Innenstadt und im Kemptener Cambomare gedreht worden sind. Zugleich greift Eleftheriadis damit den Medienrummel um Nuphar auf, die sogar in Talkshows gastiert. In dieses Konzept fügen sich die Auftritte der Schauspieler ein, die diese hinter der Leinwand aufnehmen und die quasi als Live-Übertragung auf der Leinwand zu sehen sind. Auf die Spitze getrieben ist das Ganze, wenn die Schauspieler auf der Bühne mit jenen auf der Leinwand interagieren.

Szene aus dem innotiv inszenierten Stück "Lügnerin". Bild: Forster

Wen man dabei vor sich hat, ist nicht immer klar: Sprechen Elisabeth Hütter, Franziska Roth und Tim Weckenbrock als sie selbst, in der Rolle ihrer Figur oder als außenstehender Erzähler? Alle Varianten sind dabei, die Wechsel gehen blitzschnell. Zu trauen ist ohnehin keiner der Figuren, die mehr um Selbstinszenierung als um Glaubwürdigkeit bemüht sind, um Aufmerksamkeit heischen und dabei auch mal in den Seifernopern-Modus verfallen.

Egal ob beim Sex oder in der Politik: gelogen wird überall

Was wird hier eigentlich gespielt? Dieser Gedanke drängt sich auf: zum Beispiel, wenn völlig unvermittelt Hütter, Weckenbrock und Roth ein Intermezzo mit Flaschendrehen einlegen. Doch es geht um „Wahrheit oder Pflicht“ und eine Kernaussage des Stücks: Egal ob beim Sex, für eine Schlagzeile oder eine politische Agenda – getäuscht und gelogen wird überall. Nuphars Schwester und ein Junge aus der Nachbarschaft kennen zwar beispielsweise die Wahrheit, wollen ihr Wissen aber zu ihrem Vorteil nutzen. Das Stück offenbart aber noch weitaus erschreckendere Abgründe von Heuchelei, Zynismus und der Manipulation von Wirklichkeit, die sich inmitten der Gesellschaft auftun. Wie Gewitterblitze zwischendurch Szenen mit Neonlicht, in denen sich dunkle Gestalten zu einem unheimlichen Chor, einer Art Stimme des Gewissens, formieren. „Es gab Lügen, auf denen baute man einen Staat auf“, heißt es einmal: Deutlicher kann ein Satz die Macht kaum aufzeigen, welche die Deutungshoheit über die Wahrheit verleiht. Und es ist ein Satz, der kaum aktueller sein könnte – zumal er im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Kriegshelden fällt. Bei all dem wirkt die Inszenierung nicht angestrengt, mitunter sogar anarchisch und humorvoll – nicht zuletzt durch eine absolute Glanzleistung des Schauspieler-Trios. Bei diesem hochkomplexen Hütchenspiel wird solange alles herumgewirbelt und neu angeordnet, bis die Gedanken Karussell fahren und der moralische Kompass wild kreiselt. Zwar gibt es Momente der Aufrichtigkeit – ausgerechnet unter Lügnerinnen. Doch den Ehrgeiz, das Lügengeflecht zu entwirren, hat in Nuphars Geschichte niemand. Vielmehr wird – ganz bildhaft – eine neue Sau durchs Dorf getrieben.

Lesen Sie auch

"Die Jungfrau von Orleans": So war die Aufführung in Kaufbeuren Kulturring-Theater

Weitere Aufführungen am 1., 3., 8., 15., 19., 25., 27., 28. und 29. Mai.