Allgäuer soll kiloweise Drogen in Memmingen, Lindau und Kempten per App verkauft haben

Er versorgte laut Anklage im großen Stil Konsumenten im Allgäu und in Vorarlberg mit Kokain und Marihuana. Das könnte ihm eine lange Haftstrafe einbringen.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

26.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Angeklagte steht in Handschellen, bewacht von zwei Polizisten und umringt von seinen Freunden, Familie und Bekannten auf dem Gang des Landgerichtes Kempten. Während sich Richterinnen, Schöffen und Anwälte für ein gemeinsames Rechtsgespräch zurückziehen, nutzt er die Gelegenheit, um mit seiner Mutter und Freunden zu sprechen. Er ist gut gelaunt, lacht, erzählt von seiner Verhaftung. Wie sich später in der Verhandlung zeigen wird, könnte es das vorerst letzte Gespräch des 26-Jährigen mit all diesen Menschen auf einmal für die nächsten maximal sechseinhalb Jahre gewesen sein.

