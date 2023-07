„Dann habe ich zugestochen“: 52-jährige Ostallgäuerin muss in Psychiatrische Klinik

Eine psychisch kranke Frau ist in einer WG im Ostallgäu mit einem Teppichmesser auf eine andere Frau losgegangen. Ihr Ziel war, sie zu töten - wie sie zugab.

25.07.2023 | Stand: 17:45 Uhr

„Hallo, ich habe gerade auf jemanden mit einem Messer eingestochen.“ In Saal 169 des Kemptener Landgerichts wird am Dienstagmorgen diese Tonaufnahme abgespielt. Es handelt sich um einen Polizeinotruf aus der Nacht zum 3. Januar. Die Stimme der Anruferin ist zittrig, dennoch klingt die Frau klar, nennt die Adresse, erzählt, was passiert ist. „Was machen Sie, wenn ich jetzt die Kollegen schicke?“, fragt der Polizist. Die Anruferin: „Ich bin friedlich.“ Knapp sieben Monate später: Die Frau sitzt auf der Anklagebank. Eben sind ihr die Handschellen vom Bauchgurt gelöst worden, mit dem beispielsweise gewalttätige Menschen fixiert werden. Der Vorwurf: „versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“.

