Coronapandemie, Dieselskandal und Schleuserprozess: Wenn Richter an ihre Grenzen kommen

Uwe Erlbeck, Präsident des Landgerichts Kempten, spricht im Interview über spektakuläre Prozesse, die Corona-Pandemie und Verhandlungen per Videocall.

06.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Seit drei Jahren ist Uwe Erlbeck (64) Präsident des Landgerichts Kempten. Die Zuständigkeit des Landgerichtsbezirks umfasst Kempten und Kaufbeuren sowie die Landkreise Oberallgäu, Ostallgäu und Lindau mit etwa 500.000 Einwohnern. Der Landkreis Unterallgäu und die Stadt Memmingen gehören dagegen zum Bezirk des Landgerichts Memmingen. Erlbeck ist auch Chef von vier Amtsgerichten (Kempten, Sonthofen, Lindau und Kaufbeuren).

Wie fällt die Bilanz ihrer bisherigen Amtszeit aus?

Erlbeck: Unzufrieden bin ich nicht. Ich hatte mir bei Amtsantritt Schwerpunkte gesetzt: Ganz vorne stand und steht der Personalbestand des Landgerichts, insbesondere bei den Richtern. Anfang 2019 waren wir beim Landgericht 21 Richter, aktuell sind wir nach Arbeitskraftanteilen 23,5 Richter und werden dieses Jahr ziemlich sicher noch verstärkt. Ich hoffe, dass wir damit für die stetig steigenden Belastungen des Gerichts halbwegs gerüstet sein werden. Damit geht die Suche nach Personalverstärkungen im nichtrichterlichen Dienst einher: Auch dort steigt die Beanspruchung.

Welches Thema treiben Sie aktuell besonders voran?

Erlbeck: Die Digitalisierung. Am 21. Februar haben wir beim Landgericht die elektronische Akte in Zivilsachen eingeführt. Mit diesem Tag beginnt das Ende der Papierakte bei der Allgäuer Justiz. Arbeitsabläufe auf allen Ebenen müssen umgestellt werden, aber auch die Einrichtung unserer Sitzungssäle. Das wird etwas dauern.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit am Landgericht aus?

Erlbeck: Anfangs war es 2020 für alle Beteiligten schwierig. Einige Zeit wurden etwa Zivilsachen grundsätzlich nicht verhandelt. Inzwischen gibt es wie überall mehr Sicherheit im Pandemie-Umgang. Dennoch fallen immer wieder Termine aus, weil Beteiligte erkranken oder in Quarantäne sind. Strafsachen haben die Kolleginnen und Kollegen unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen soweit irgend möglich weiterbearbeitet. Insgesamt sind wir bisher dank der Umsicht aller im Hause und dem Verständnis der Besucher gut durchgekommen. Mir ist kein Fall einer Infektion im Zusammenhang mit einer Hauptverhandlung in Kempten bekannt.

Welche Erfahrungen haben sie am Landgericht mit Videocalls bei Verhandlungen bislang gemacht?

Erlbeck: Grundsätzlich gute. Die Videokonferenzanlage musste viel gebraucht inzwischen schon repariert werden. Allein im vierten Quartal 2021 wurde sie in 58 Verfahren verwendet. Wir könnten gut noch eine dazu haben. Aber: Es geht nicht alles damit. Längere oder thematisch schwierigere Zeugenvernehmungen oder Sachverständigenanhörungen können so in der Praxis kaum durchgeführt werden.

Wie viele Verfahren rund um Verstöße gegen Corona-Bestimmungen sind am Landgericht anhängig?

Erlbeck: Da führen wir keine Statistiken und fast alles dürfte bei den Amtsgerichten verhandelt werden. Vereinzelte Berufungsverfahren hat es gegeben.

Welcher Prozess hat das Landgericht zuletzt besonders beschäftigt?

Erlbeck: Wir hatten im Herbst Verfahren wegen Schleusungen in ganz Europa und jenes gegen die drei Landwirte aus dem Oberallgäu wegen der strafbaren Haltung ihrer Rinder. Für diese nahezu zeitgleich zu bearbeitenden außerordentlich umfangreichen Verfahren haben wir vorübergehende personelle Unterstützung erhalten. Ich bin für diese gelebte Solidarität sehr dankbar.

Was nimmt Richter abgesehen von diesen großen Prozessen in Beschlag?

Erlbeck: Richten möchte ich das Augenmerk auf Prozesse, die völlig unspektakulär die Richter bis an die Grenze und darüber hinaus in Anspruch nehmen. 2021 sind hier 543 Klagen gegen verschiedene Autohersteller wegen der Dieselabgasproblematik eingegangen. Mit Abstand so viele wie noch nie zuvor. Um diese Zahl einzubetten: Im Jahresschnitt bearbeiten die Zivilrichter beim Landgericht insgesamt 1400 bis 1500 Verfahren mit den verschiedensten Problemen. Das einzelne Verfahren kann das Leben der betroffenen Bürger einschneidend beeinflussen und sollte möglichst auch halbwegs zeitnah und gründlich geklärt werden. So kann es etwa über die Erwerbsunfähigkeitsrente nach einem Verkehrsunfall gehen.

Kommen die Richterinnen und Richter noch nach?

Erlbeck: Noch sind wir damit zu Rande gekommen. Aber – ohne dramatisieren zu wollen – diese hohen Eingangszahlen zehren seit 2018 steigend stark an den Kollegen, zumal diese Verfahren regelmäßig in langen und aufwändigen Urteilen enden. Wir laufen ernsthaft Gefahr, dass die „normalen“ Verfahren wegen dieser Massen liegen bleiben. Eines möchte ich dabei nicht unerwähnt lassen: 543 mal 200 bis 500 Seiten Papier zusätzlich bedeuten auch für den nichtrichterlichen Dienst eine echtes „Zusatzpaket“: Denken Sie an den Wachtmeister und die Geschäftsstellenkraft, die damit umgehen müssen.

