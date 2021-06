Landkreis Lindau lockt mit Zweitimpfung noch vor den Sommerferien - Schulen: Keine Maskenpflicht mehr am Platz

Corona-News aktuell: Wer jetzt noch vor den Sommerferien Erst- und Zweitimpfung erhalten möchte, sollte sich möglichst bald anmelden. Mehr im Newsblog.

29.06.2021 | Stand: 21:23 Uhr

Die aktuellen Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz für die Allgäuer Städte und Kreise finden Sie hier.

für die Allgäuer Städte und Kreise finden Sie hier. Wie viele Menschen im Allgäu ihre Erst- und Zweitimpfung bereits bekommen haben, lesen Sie hier.

bereits bekommen haben, lesen Sie hier. Im gesamten Allgäu gab es in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 30 (Vortag: 29) Neu-Infektionen mit dem Coronavirus . Sie teilen sich wie folgt auf: Landkreis Oberallgäu 5 (Vortag: 2) , Stadt Kempten 2 (Vortag: 0) , Landkreis Ostallgäu 10 (Vortag: 11) , Stadt Kaufbeuren 0 (Vortag: 0) , Landkreis Unterallgäu 6 (Vortag: 9) , Stadt Memmingen 1 (Vortag: 0) , Landkreis Lindau 6 (Vortag: 7) . (Quelle: RKI , Stand: Dienstag)

gab es in den (Vortag: 29) mit dem . Sie teilen sich wie folgt auf: , Stadt , , Stadt , , Stadt , Landkreis . (Quelle: , Stand: Dienstag) 580 Menschen aus der Region starben bisher an oder mit ener Corona-Infektion. (Quelle: RKI, Stand Dienstag)

bisher an oder mit ener Corona-Infektion. (Quelle: RKI, Stand Dienstag) Für Deutschland gibt das Robert-Koch-Institut für 3.727.333 (Vortag 3.726.929) Menschen positive Corona-Tests an. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen liegt bei 90.819 (Vortag 90.762). (Stand: Dienstag)

<< Wir berichten in unserem Newsblog laufend über die aktuellen Corona-News im Allgäu und in der Welt. >>

Dienstag, 29. Juni, 21.20 Uhr: Großbritannien bietet Impfungen vor Weltklimakonferenz in Glasgow an

Um die Weltklimakonferenz in Glasgow im November als Präsenzveranstaltung zu ermöglichen, bietet Großbritannien Teilnehmenden Corona-Impfungen an. Delegierte, Beobachtende oder Journalisten, die andernfalls zum Zeitpunkt der Konferenz noch nicht geimpft wären, können sich bis zum 23. Juli für das Impfprogramm anmelden, wie die britische Regierung am Dienstag mitteilte. Durchgeführt werden sollen die Impfungen mithilfe der Vereinten Nationen. So sollen die Impfstoffe möglichst in die betreffenden Länder geliefert und in Städten in aller Welt verabreicht werden.

Die Weltklimakonferenz COP26 soll im November im schottischen Glasgow stattfinden. Das Treffen gilt als wichtiger Meilenstein, um Vereinbarungen über die konkrete weitere Umsetzung des Abkommens von Paris zu treffen. Im vergangenen Jahr war das Treffen wegen der Corona-Pandemie bereits um ein Jahr verschoben worden.

Die unsichere Corona-Lage und die ungleiche Verteilung von Impfstoffen in der Welt hatten Zweifel aufkommen lassen, ob die Konferenz tatsächlich in diesem Jahr physisch stattfinden kann. Klimaaktivistin Greta Thunberg hatte eine Verschiebung der COP26 vorgeschlagen und erklärt, sie wolle nur dabei sein, wenn jeder unter gleichen Bedingungen an der Konferenz teilnehmen könne.

Um die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow im November als Präsenzveranstaltung zu ermöglichen, bietet Großbritannien Teilnehmenden Corona-Impfungen an. Bild: Peter Byrne, dpa

Dienstag, 29. Juni, 19.40 Uhr: Corona-Impfungen in Impfzentren künftig vielerorts auch ohne Termin

In einigen Bundesländern soll das Impfen bald ohne Termin möglich sein. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 29. Juni, 18.25 Uhr: Studie: Weniger Ladendiebstähle im Corona-Jahr 2020

Durch Ladendiebstähle verlor der Handel 3,36 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das ist viel, aber deutlich weniger als im Vorjahr. Mehr dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 29. Juni, 17.30 Uhr: Wer sich jetzt anmeldet, kann im Landkreis Lindau vor den Ferien Zweitimpfung erhalten

Wer jetzt noch vor den Sommerferien Erst- und Zweitimpfung erhalten möchte, sollte sich möglichst bald unter www.impfzentren.bayern.de anmelden. „Mir ist es wichtig, dass unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich geschützt in den Urlaub fahren und das Risiko, dass nach der Urlaubszeit die Zahlen wieder massiv ansteigen, reduziert wird“, meint Landrat Elmar Stegmann. Zusätzlich entfallen für geimpfte Urlauber in vielen Urlaubsländern die Testungen, was die Abläufe für die Erholungssuchenden erheblich erleichtert.

In Absprache mit ärztlichem und organisatorischem Leiter der Impfzentren werden dafür die Fristen zwischen Erst- und Zweitimpfung verringert und zwar bei den mRNA-Impfstoffen auf vier Wochen und bei dem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca auf zehn Wochen. Beim Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson reicht bereits eine Impfung für einen vollständigen Impfschutz. Aktuell kann sich jede Landkreisbürgerin und jeder Landkreisbürger für die Impfung anmelden, eine Priorisierung in dem Sinne gibt es nicht mehr.

Dienstag, 29. Juni, 15.10 Uhr: Söder: UEFA-Entscheidungen zu Zuschauerzahlen "nicht akzeptabel"

Angesichts der Corona-Gefahr durch die Delta-Variante hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die UEFA wegen der hohen Zuschauerzahlen bei der Fußball-Europameisterschaft scharf kritisiert. Die Entscheidungen der UEFA seien "null nachzuvollziehen", sagte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. "Das, was die UEFA jetzt macht, ist für mich nicht akzeptabel, dass einfach irgendwelche Zuschauerzahlen so imaginär erhöht werden, ohne Sinn und Zweck, dass dann sozusagen durch ganz Europa hier die Möglichkeit von Verbreitung besteht."

Das sei "nicht sinnvoll", und es widerspreche dem Grundcharakter der EM, kritisierte der CSU-Vorsitzende, nämlich "eine EM mit Freude und Vorsicht zugleich und eine EM mit gutem Gewissen" zu haben. Er drücke der deutschen Mannschaft die Daumen, sagte Söder mit Blick auf das Achtelfinale gegen England am Abend in London. Als Fan könnte man sich zwar ärgern, dass die Zuschauerzahlen einseitig erhöht worden seien. Das werde die deutsche Mannschaft wohl eher anspornen. Infektiologisch aber sei dies nicht nachvollziehbar, kritisierte er.

Bis zu 45.000 Fans sind am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Magenta TV) zugelassen. Für die Halbfinals und das Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer in das Wembley-Stadion dürfen. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder stiegen, ist der Schritt umstritten.

Dienstag, 29. Juni, 13.22 Uhr: Kabinettsbeschluss: An allen Schulen entfällt Maskenpflicht am Platz

Nach den bayerischen Grundschülern müssen auch Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen am Sitzplatz keine Maske mehr tragen - sofern die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend mitteilte. Es solle dabei empfohlen werden, dreimal statt zweimal pro Woche einen Corona-Test zu machen.

Dienstag, 29. Juni, 13.20 Uhr: Bayern erlaubt bis zu 1500 Zuschauer bei Kultur und Sport

Bayern lockert die Corona-Schutzmaßnahmen für Kultur- und Sportveranstaltungen weiter. Unter Einhaltung entsprechender Hygienekonzepte sind im Freien statt bisher 500 künftig bis zu 1500 Zuschauer erlaubt, davon bis zu 200 auf Stehplätzen mit Mindestabstand. Das beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag.

Dienstag, 29. Juni, 13 Uhr: Pressekonferenz mit Söder jetzt live

Wie geht es an den bayerischen Schulen weiter? Wann kann die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben werden? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder informiert gerade in einer Pressekonferenz.

Dienstag, 29. Juni, 12.45 Uhr: Raumluftfilter für 14.100 bayerische Klassenzimmer beantragt

Die Träger der bayerischen Schulen haben bislang für rund 14.100 Klassenzimmer und Fachräume Anträge auf Luftreinigungsfilter gestellt. Diese seien sämtlich berücksichtigt worden, teilte das Kultusministerium in München auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Allerdings könne man nicht flächendeckend sagen, wie viele Luftfilter in Bayerns Schulen stehen, weil die Anschaffung vom Freistaat zwar unterstützt werde, aber auch unabhängig von den staatlichen Förderprogrammen erfolgen könne.

Zuständig für den Einbau raumlufttechnischer Anlagen oder die Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte sind die sogenannten Schulaufwandsträger. Das ist bei öffentlichen Schulen die jeweilige Kommune und bei privaten Schulen der jeweilige Träger. Im Freistaat lernen rund 1,65 Millionen Schülerinnen und Schüler in etwa 75.000 Klassen an knapp 6.200 Schulen.

Dienstag, 29. Juni, 11.45 Uhr: EU-Rechnungshof berichtet über Fluggastrechte während Corona

Der Europäische Rechnungshofs veröffentlicht am Dienstag einen Bericht zu Fluggastrechten während der Pandemie. Die Krise habe deutlich gemacht, dass Fluggäste nicht so gut über ihre Rechte informiert sind, wie sie es sein sollten. Dabei hatte Corona auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Unter anderem seien Reisenden mehr als neun Milliarden Euro für verkaufte, aber nicht genutzte Tickets erstattet worden. Die Prüfer bewerten in ihrem Bericht, ob die Rechte von EU-Flugreisenden im ersten Jahr der Pandemie wirksam geschützt wurden. Sie untersuchen auch, wie Fluggesellschaften mit staatlichen Beihilfen unterstützt wurden

Dienstag, 29. Juni, 11.05 Uhr: Impftstoff übrig: Unterallgäuer werden zum Impfen aufgerufen

Bislang überstieg die Nachfrage nach einer Corona-Schutzimpfung das Angebot an Impfstoff. Jetzt kippt die Situation, heißt es vom Landratsamt Unterallgäu in einer Pressemitteilung. „Wir haben deutlich mehr Impfstoff, aber die Nachfrage geht zurück“, sagt ärztlicher Koordinator Dr. Max Kaplan und ruft alle Unterallgäuer zum Impfen auf. Denn: „Wir befinden uns im Wettlauf zwischen Impfen und Ausbreitung der Delta-Variante.“

Unterallgäuer können sich zum Beispiel am Wochenende bei einer Sonderaktion im Impfzentrum in Bad Wörishofen impfen lassen. "Aber auch unabhängig davon gibt es jetzt teilweise kurzfristig Termine im Impfzentrum", heißt es weiter.

Bei der Sonderimpfaktion in Bad Wörishofen kann sich jeder Volljährige eine Spritze geben lassen, der im Bayerischen Impfportal registriert und dem Impfzentrum Bad Wörishofen zugeordnet ist. Geimpft wird am Freitag von 13 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 22 Uhr solange der Vorrat reicht. Es stehen insgesamt 1000 Dosen AstraZeneca zur Verfügung.

Bereits am Wochenende gab es eine Sonderimpfaktion in Memmingen, die aber nicht so gut angenommen wurde wie erhofft.

Dienstag, 29. Juni, 9.50 Uhr: Holetschek: Konsequente Kontrollen von Urlaubsrückkehrern

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek dringt angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auf bessere Kontrollen von Urlaubsrückkehrern. Bestehende Regeln wie Testpflicht und Quarantäne müssten konsequent durchgesetzt und so weit es geht kontrolliert werden, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. "Das ist der Maßstab, den wir da setzen müssen."

Bund und Länder hatten am Montag über schärfere Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland beraten, sich aber nicht einigen können.

Bevor Reisende Flugzeug, Bus oder Bahn bestiegen, müssten Testergebnisse vorliegen, die auch kontrolliert werden müssten, betonte Holetschek nun. Da müsse man noch besser werden - vor allem mit Blick auf die Delta-Variante.

"Wir beobachten natürlich im Moment, dass ein rasanter Anstieg der Delta-Variante da ist, den man schon sehr ernst nehmen muss", sagte Holetschek. Es sei zu befürchten, dass sich diese hochansteckende Variante in der Urlaubszeit sehr stark verbreite.

Das wirksamste Mittel sei ein vollständiger Impfschutz, sagte Holetschek. "Wir müssen bei Delta schauen, dass wir möglichst viele Menschen möglichst schnell zweitimpfen." Die bestehenden Impfstoffe hätten eine hohe Wirksamkeit gegen die Variante - vorausgesetzt, die Menschen seien vollständig geimpft. (Lesen Sie auch: Immer weniger Menschen in Bayern lassen sich impfen)

Dienstag, 29. Juni, 9.25 Uhr: G20-Außenminister beraten über Pandemiebekämpfung

Die Außenminister der G20-Staaten beraten am Dienstag im süditalienischen Matera über die Bekämpfung der Corona-Pandemie, den Klimaschutz und Hilfen für Afrika. Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte vor den Beratungen, es werde darum gehen, wie man der Weltwirtschaft nach Corona wieder auf die Beine helfen könne.



Dienstag, 29. Juni, 8.50 Uhr: EU-Länder im Zeitplan für gemeinsames Impfzertifikat

Der Sommerurlaub steht bevor und rechtzeitig sind alle EU-Länder an die notwendige Technik für das EU-Impfzertifikat angeschlossen. Damit haben laut EU-Kommission alle Länder die Möglichkeit, einen in Deutschland ausgestellten Nachweis über eine Impfung, einen frischen Test oder überstandene Infektion auszulesen. Die offiziellen EU-Impfzertifikate sind auch für die Nicht-EU-Länder Norwegen und Island vorgesehen. An welchen Stellen ein Nachweis Urlaube, Shoppingausflüge oder Wochenendtrips erleichtern, legt jedes Land selbst fest, aber entsprechende Vorgaben gibt es viele.

Das EU-Covid-Zertifikat startet formell am 1. Juli, viele Länder geben sie aber bereits seit Wochen aus. Aktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums zufolge sind allein in Deutschland bereits 37,3 Millionen Impfzertifikate ausgestellt worden. In einem für die EU ungewöhnlich schnellem Tempo von wenigen Monaten wurde sich auf die Ausgestaltung der Nachweise geeinigt. Nur in einer Handvoll Staaten werden sie noch nicht ausgegeben. Darunter sind etwa Schweden, Malta und Irland. Für die Ausgabe der Zertifikate ist noch eine Übergangsfrist von sechs Wochen vorgesehen (Lesen Sie dazu: So einfach kommt man im Allgäu an den digitalen Impfpass).

Dienstag, 29. Juni, 7.55 Uhr: Kabinett diskutiert über Corona-Lage an Bayerns Schulen

Dürfen bayerische Schüler an weiterführenden Schulen am Sitzplatz die Maske weglassen? Und wenn ja, wann? Diese Fragen diskutiert heute das bayerische Kabinett.

Dienstag, 29. Juni, 7 Uhr: Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu

Die Inzidenzwerte im Allgäu bleiben auch am Dienstag auf niedrigem Niveau: Kaufbeuren hält die Inzidenz von 0,0. In Memmingen, Kempten und im Oberallgäu sind die Werte leicht gestiegen. In der gesamten Region bleiben die Inzidenzwerte einstellig. Alle Zahlen im Detail hier.

Dienstag, 29. Juni, 6.40 Uhr: Söder mahnt wegen Corona: "Möchte nicht, dass es uns einholt"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat wegen der Corona-Krise weiter Vorsicht bei der Fußball-Europameisterschaft angemahnt. Am Spielort München und in Deutschland allgemein sei es bislang "gut gelaufen", sagte Söder der "Bild". Man habe sich "ganz bewusst dafür entschieden, so lange abzuwarten, bis klar war, wie sich die Inzidenzen bei uns entwickeln", sagte er mit Blick auf eine Zulassung von Zuschauern im Stadion und betonte: "Ich möchte halt nicht, dass es uns einholt."

Dass in Budapest mehr als 55.000 Zuschauer in das Stadion durften, hält Söder für einen Fehler. "Ich hätte das in Ungarn so nicht gemacht, hätte das nicht verantworten wollen. Ausgangspunkt für ein Superspreader-Event zu sein, das ist der Fußball in dem Verhältnis nicht wert. Genießen ja, aber genießen mit Verstand", sagte Söder.

Dienstag, 29. Juni, 6 Uhr: RKI registriert 404 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,4

Wir starten mit den aktuellen RKI-Zahlen in den Tag: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 404 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 455 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,4 an (Vortag: 5,6; Vorwoche: 8,0).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 57 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 77 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.727.333 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.622.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.819.

Montag, 28. Juni, 21.55 Uhr: Mallorca verschärft Einreiseregeln

Nach der Massen-Infektion von Schülerinnen und Schülern auf Abifahrten verschärft Mallorca die Einreiseregeln. Das müssen Urlauber jetzt wissen.

Montag, 28. Juni, 21.15 Uhr: Corona: EU-Kommissionsvize mahnt UEFA zu Vorsicht bei EM-Spielen

Angesichts der Corona-Lage hat EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas die UEFA zu Vorsicht gemahnt. Der Verband müsse eine Entscheidung über ein EM-Halbfinale und EM-Finale in einem stark gefüllten Stadion in Wembley sorgfältig abwägen, sagte er am Montag. Er erinnerte daran, dass Großbritannien die Reisemöglichkeiten seiner Bürger einschränke und es einer "gewisse Symmetrie" und Verhältnismäßigkeit bei diesen Entscheidungen brauche.

Ab dem EM-Halbfinale (6. und 7. Juli) sind im Wembley-Stadion 60.000 Zuschauer erlaubt. In der Gruppenphase und beim ersten Achtelfinale war die Zahl auf 21.500 begrenzt worden, für die Partie zwischen England und Deutschland am Dienstag sind 45.000 Fans zugelassen. Welche besondere Aktion die DFB-Elf und die englische Mannschaft am Dienstag planen, lesen Sie hier.

Montag, 28. Juni, 20 Uhr: Gesundheitsminister wollen Impfzentren zurückfahren

Die Gesundheitsminister der Bundesländer wollen im Herbst den Betrieb der Impfzentren zurückfahren. Auch über den 30. September hinaus setze man bei der Eindämmung der Corona-Pandemie auf staatliche oder kommunale Impfangebote. Der Schwerpunkt dabei solle zunehmend aber auf mobilen Impfteams liegen, heißt es in einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom Montagabend.

Die Länder könnten dabei selbst über die künftige Infrastruktur des Impfangebots entscheiden. Im Bedarfsfall sollen die Impfzentren in jedem Fall aber auch schnell wieder aktiviert werden können.

Montag, 28. Juni, 19 Uhr: RKI: Jede zweite Neuinfektion mit Delta-Variante

Die ansteckendere Delta-Variante greift in Deutschland immer mehr um sich. Sie mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatten auch mehrere Medien darüber berichtet. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. Offiziell veröffentlicht das RKI die neuen Angaben zu den Virusvarianten-Anteilen stets am Mittwochabend.

Delta ist noch ansteckender als Alpha, wie Wieler bereits am Freitag gesagt hatte. Die Variante verbreite sich vor allem in der ungeimpften Bevölkerung.

In der zweiten Juni-Woche hatte der Delta-Anteil nach den jüngsten RKI-Zahlen in Deutschland schon bei 15 Prozent gelegen. Betroffen von der Delta-Variante sind den Experten zufolge im Moment vor allem Menschen unter 60 Jahren. Die meisten Ansteckungen passierten dabei im privaten Haushalt.

Montag, 28. Juni, 18.40 Uhr: Corona-Regeln für Reiserückkehrer werden nicht verschärft

Reiserückkehrer müssen mit keinen schärferen Corona-Regeln bei einer Rückkehr nach Deutschland rechnen. Details lesen Sie hier.

Montag, 28. Juni, 16.50 Uhr: Ärztevereinigung rät: Impftermin und Urlaub koordinieren

Mit Blick auf die Sommerferien und die laufenden Corona-Impfungen hält es die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) für sinnvoll, sich bei der Urlaubsplanung nach den Impfterminen zu richten. Es sei sinnvoll, die vereinbarten Zeitabstände zwischen Erst- und Zweitimpfung einzuhalten - insbesondere im Sinne einer besseren Wirksamkeit. "Individuelle Urlaubspläne der zu impfenden Personen können hier nicht den Ausschlag geben beziehungsweise sind um die Impftermine herum zu planen."

Impfmüdigkeit bei den Patienten sei in Bayerns Arztpraxen noch nicht eingekehrt. "Die Anfrage nach Erstimpfungen in den Praxen ist nach wie vor spürbar vorhanden", teilte ein Sprecher am Montag mit. "Wobei es hier große Unterschiede je nach Impfstoff gibt." Es seien aber alle zugelassenen Impfstoffe als "hochgradig wirksam" anzusehen.

Terminabsagen bei der Zweitimpfung gebe es lediglich vereinzelt. Im Regelfall verhielten sich die Impfwilligen, die bei ihrem Haus- oder Facharzt die Erstimpfung erhalten haben, sehr termintreu und hielten den mit dem Arzt vorab vereinbarten Termin für die Zweitimpfung ein.

Montag, 28. Juni, 16 Uhr: Bayerns Abiturienten gelingen trotz Corona bessere Prüfungsergebnisse

Trotz der schwierigen Bedingungen in der Corona-Krise haben Bayerns Abiturienten 2021 besser abgeschnitten als in früheren Jahren. Das ist der Gesamtschnitt.

Montag, 28. Juni, 14.35 Uhr: Bayern fordert vom Bund Regeln und Kontrollen für Reiserückkehrer

Wegen der in einigen Bundesländern jetzt anstehenden Sommerferien fordert Bayern vom Bund klare Vorgaben und Regeln für Reiserückkehrer. "Es war letztes Jahr schon das Problem, dass dies sehr spät gemacht wurde, als der Urlaub in den meisten Bundesländern vorbei war", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag nach einem Impfgipfel in der Staatskanzlei in München.

Es gehe dabei nicht darum, neue Testkapazitäten aufzubauen - diese seien anders als vor einem Jahr in ganz Deutschland gut vorhanden, sagte Söder. Es müsse aber "fixiert" werden, wie die vorhandenen Testpflichten auch kontrolliert würden. Zumindest bei Rückreisen per Flugzeug, Bahn und Bus müsse durch Negativtests vor der Einreise das Risiko eingeschleppter Infektionen bestmöglich minimiert werden.

Der Bund müsse sich aber auch überlegen, wie an den Grenzen Stichproben bei Einreisenden praktikabel seien. "Es würde schon mal sehr helfen, wenn die gesamten Kontrollpflichten, die es gibt, auch eingehalten werden und dies dann auch überprüft wird", sagte Söder.

Markus Söder fordert vom Bund einheitliche Regelungen für die Urlaubssaison während der Corona-Pandemie. Bild: Matthias Balk, dpa



Montag, 28. Juni, 12 Uhr: Pandemien und Hacker machen bayerischer Wirtschaft am meisten Angst

Pandemien machen Firmen in Bayern am meisten Sorgen. Doch die entsprechende Vorsorgemaßnahmen werden nicht überall getroffen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Montag, 28. Juni, 10.20 Uhr: Impfgipfel soll Tempo im Kampf gegen Corona in Bayern verbessern

In der Hoffnung auf wieder mehr Tempo bei den Corona-Impfungen in Bayern lädt die Staatsregierung heute Experten und Kommunalpolitiker zu einem weiteren Impfgipfel. Bei der Videokonferenz geht es primär darum, wie in Bayern wieder mehr Erstimpfungen durchgeführt werden können. Alles dazu hier.

Montag, 28. Juni, 8.35 Uhr: Immunologe: Delta-Variante wird noch im Juli vorherrschend sein

Montag, 28. Juni, 7.12 Uhr: GEW gibt Corona-Schulpolitik eine Fünf

Immunologe Carsten Watzl rechnet damit, dass die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus noch im Juli die vorherrschende Mutante in Deutschland sein wird. Mehr dazu lesen Sie hier

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gibt der Schulpolitik in der Corona-Krise eine Fünf. Übers gesamte Schuljahr hinweg könne man das "nichts anderes sehen als mangelhaft", sagte GEW-Chefin Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Schulen seien zu Beginn in die neue Situation hineingefallen. Die Lehrer hätten keine Voraussetzungen vorgefunden, um gut über Distanz zu unterrichten. "Und wir haben im Laufe der Zeit immer wieder erlebt, dass viel zu wenig umgesetzt worden ist."

Finnern sagte weiter, die Lehrer hätten sich beim Arbeits- und Gesundheitsschutz sehr viel erkämpfen müssen. Nichts sei von selbst gekommen. "Es sind einige Maßnahmen gekommen, aber immer wieder zu spät. Es ist viel Zeit verschlafen worden, um die Schulen wirklich auch auf das neue Schuljahr vorzubereiten."

Montag, 28. Juni, 6.45 Uhr: Inzidenz in großen Allgäuer Städten bei 0

Die 7-Tage-Inzidenz in den drei kreisfreien Allgäuer Städten Kempten, Kaufbeuren und Memmingen liegt laut RKI am Montagmorgen allesamt bei 0. Wie die Werte in den Landkreisen der Region sind, erfahren Sie hier im Überblick.

Montag, 28. Juni, 6.25 Uhr: Lauterbach: Stiko soll Empfehlung für Kinder-Impfungen überdenken

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die Ständige Impfkommission (Stiko) aufgefordert, ihre eingeschränkte Empfehlung für die Corona-Impfung von Kindern zu überdenken. "In Großbritannien sind bereits viele Kinder mit Covid in der Klinik. Die Ständige Impfkommission argumentiert, dass Covid für Kinder harmlos sei. Für die Delta-Variante gilt dies meiner Ansicht nach aber nicht", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post".

Die Stiko hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie Adipositas, Diabetes und chronischen Lungenerkrankungen. Das Gremium begründete seine Empfehlung vor knapp drei Wochen unter anderem damit, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für diese Altersgruppe gering sei.

"Die Angaben der Stiko beziehen sich immer auf alte Varianten", kritisierte Lauterbach. "Die Durchseuchung der Kinder mit der Delta-Variante ist zu riskant. Und Wechselunterricht ist keine Lösung." Zugleich regte er an, mehr zu tun, um Impfskeptiker zu gewinnen. "In Israel steigt die Inzidenz trotz hoher Impfquote und Topwetter wieder an. Es zeigt sich: Echte Normalität wird nur mit einer sehr hohen Impfquote kommen." Er gehe davon aus, dass eine Impfquote von mehr als 80 Prozent nötig sei.

Montag, 28. Juni, 6.05 Uhr: RKI registriert 219 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,6

Guten Morgen aus der Digitalredaktion der Allgäuer Zeitung. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 219 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.24 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 346 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,6 an (Vortag: 5,7; Vorwoche: 8,6).

Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden acht neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es zehn Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.726.929 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.620.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.762.

Der Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI zufolge am Sonntagabend bei 0,82 (Vortag: ebenfalls 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Sonntag, 27. Juni, 20.30 Uhr: Impfung gegen Corona? Wirbel um Ministeriums-Tweet zu Günther Jauch

TV-Star Günther Jauch ist eines der Gesichter der Corona-Impfkampagne der Bundesregierung - nun hat ein Tweet des Gesundheitsministeriums dazu kurzzeitig für Wirbel im Netz gesorgt. Am Sonntag twitterte das Ressort von Minister Jens Spahn ein Foto von Jauch aus der Kampagne und schrieb dazu, der Moderator habe sich impfen lassen. Doch: Jauch war im Frühjahr an Covid-19 erkrankt und konnte sich daher noch gar nicht impfen lassen - dies hatte er damals auch öffentlich gemacht, mehrere seiner TV-Shows mussten ausfallen.

Zahlreiche Nutzer kritisierten prompt die Aussage, und das Bundesgesundheitsministerium korrigierte sich. "Uns ist leider ein Fehler unterlaufen, Günther Jauch "will" sich impfen lassen", hieß es in einer Antwort zum ursprünglich falschen Beitrag.

Genesen, aber noch nicht geimpft: Günther Jauch. Bild: Soeren Stache/dpa

Sonntag, 27. Juni, 17.38 Uhr: Australien verhängt strengere Corona-Maßnahmen

Nach einem Anstieg bei den Neuinfektionen sind Australien die Corona-Maßnahmen teils deutlich verschärft worden. Im Großraum Darwin im Norden des Landes gilt seit Sonntag zunächst für zwei Tage ein "voller Lockdown", teilte die Regionalregierung mit. Dort wurden mehrere Menschen positiv getestet, nachdem sich ein Bergarbeiter vermutlich bei einer Übernachtung in einem Quarantäne-Hotel an der Ostküste infiziert hatte. Knapp 200 Menschen befinden sich nun in Isolation.

Sonntag, 27 Juni, 16.47 Uhr: Kurz sieht bei Delta-Variante "keinen Grund zur Panik"

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sieht Massenveranstaltungen trotz Corona als wirtschaftliche Notwendigkeit. Wegen der Delta-Variante bestehe kein Grund zur Panik, sagte der konservative Politiker am Sonntag beim Formel-1-Grand-Prix der Steiermark im österreichischen Spielberg. "Bei mir ist Alarmstimmung ab dem Zeitpunkt, an dem es eine Variante gibt, wo die Impfung nicht wirkt. Die gute Nachricht: Auch bei der Delta-Variante wirkt die Impfung."

Fast 15.000 Zuschauer kamen zu dem Rennen an den Red Bull Ring. Nach der Aufhebung von Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen am 1. Juli werden nächstes Wochenende an der gleichen Strecke um die 100.000 Menschen bei einem weiteren Grand Prix erwartet.

Sonntag, 27. Juni, 15.10 Uhr: Hunderte Deutsche verlassen Portugal

Hunderte Deutsche haben ihren Portugal-Urlaub vorzeitig beendet, um das neue Virusvariantengebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Rund 270 Touristen hätten das Angebot angenommen, am Sonntag in den Flieger Richtung Heimat zu steigen, sagte Pascal Zahn vom deutschen Reiseanbieter Olimar in Köln. Gut 50 seien bereits am Samstag zurückgeflogen, weitere rund 20 wollten das am Montag tun, bevor um Mitternacht die neue Einstufung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Kraft tritt. Wer ab Dienstag aus Portugal kommend in Deutschland einreist, muss sich strengen Quarantäneregeln unterziehen.

Sonntag, 27 Juni, 15 Uhr: Spahn erwartet Beschleunigung der Impf-Kampagne

Zusätzliche Impfstoffmengen können den Kampf gegen Corona in Deutschland in den kommenden Wochen deutlich beschleunigen. "Bis Ende Juli wird jeder Erwachsene in Deutschland, der geimpft werden will, auch eine erste Impfung erhalten haben können; wenn die Lieferungen so weitergehen, vielleicht noch ein Stück früher", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne ist mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Über ein Drittel hat auch schon die zweite Spitze erhalten.

Sonntag, 27. Juni, 13.50 Uhr: Polizei löst YouTuber-Aktion in Dortmund auf - über 1000 Teilnehmer

Die Polizei hat am Samstag in Dortmund ein Treffen von mehr als 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Werbeaktion eines YouTubers gekommen waren. Zeugen hatten das Treffen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Nachmittag der Polizei gemeldet, wie diese mitteilte.

Zu dem Auftritt des YouTubers "CanBroke" waren offenbar deutlich weniger Teilnehmer erwartet worden. Bei der großen Menschenmenge sei ein geordneter Ablauf und das Einhalten der Hygieneregeln jedoch nicht mehr garantiert gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Auch mehrere Zufahrten zu dem Gelände seien versperrt gewesen. Die Polizei löste das Treffen schließlich auf und erteilte Platzverweise. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. "CanBroke" hatte unter anderem auf seinem Instagram-Kanal für das Werbe-Event geworben. In einer Story entschuldigte er sich bei seinen Fans für den Abbruch der Veranstaltung.

Sonntag, 27. Juni, 12.30 Uhr: "Sunday Times": Corona-Fälle unter britischen Schülern steigen rasant

London (dpa) - Das Coronavirus breitet sich unter britischen Schülern einem Bericht der "Sunday Times" zufolge rasant aus. In der Woche zum 20. Juni sei die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche um 70 Prozent gestiegen, bei den 10- bis 14-Jährigen sei es ein Plus von 56 Prozent, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Gesundheitsbehörde Public Health. Insgesamt 16 100 Schüler waren wegen einer Corona-Infektion abwesend, in der Vorwoche waren es noch 10 600. Weil zudem Zehntausende wegen möglichen Kontakts mit Infizierten in Selbstisolation geschickt wurden, fehlten insgesamt 216 000 Schüler im Unterricht.

Grund für die rasche Ausbreitung sei die hoch ansteckende Delta-Variante, berichtete die Zeitung. Der Co-Generalsekretär der Lehrergewerkschaft National Education Union, Kevin Courtney, warnte vor einer Vervielfachung der Fälle. Steve Chalke von der Wohltätigkeitsorganisation Oasis Trust sagte, Schulen seien "Inkubationszentren für die neue Delta-Variante". "Der Trend in Schulen zeigt seit drei Wochen nach oben. Wir haben offensichtlich noch nicht die Spitze dieser dritten Welle erreicht", sagte Chalke.

Eltern kritisieren zunehmend die Strategie der Regierung, bei positiven Corona-Selbsttests die ganze Klasse für zehn Tage in Selbstisolation zu schicken. Zehntausende gesunde Kinder würden deshalb den Unterricht versäumen. Befürworter der Praxis weisen indes darauf hin, dass nur 15 Prozent der Eltern ihre Kinder regelmäßig testen. Gewerkschaften fordern eine Beibehaltung der Maskenpflicht sowie eine bessere Belüftung für Schulklassen. Schulleiter hoffen auf eine baldige Entscheidung zugunsten einer Impfung von Kindern.

Sonntag, 27. Juni, 11.20 Uhr: Nur 180 kamen zur Tag-und-Nacht-Impfaktion in Memmingen - Aber: "Jede einzelne Impfung zählt"

Die ungewöhnliche Impfaktion in Memmingen ist gelaufen. 1800 Menschen hätten kommen können, am Ende waren es nur 180. „Wir haben nichts unversucht gelassen.“ Mehr zur Aktion erfahren Sie hier.

Bilderstrecke

Corona-Impfung: Das unterscheidet die Impfstoffe

Sonntag, 27. Juni, 10.20 Uhr: Söder: Delta-Variante ist bald auch in Bayern dominant

Die Delta-Variante des Coronavirus wird nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder bald auch in Bayern das Infektionsgeschehen bestimmen. In einigen Wochen werde sie "auch bei uns die dominante Variante" sein, sagte der Ministerpräsident am Samstag bei der CSU-Listenaufstellung zur Bundestagswahl in Nürnberg. Wegen der Corona-Krise fand die Veranstaltung unter freiem Himmel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion statt.

Söder betonte, dass aus diesem Grund weiter Vorsicht notwendig sei und zu viele Lockerungen die erzielten Erfolge gefährdeten. Gleichwohl werde es in den kommenden Wochen "Stück für Stück" weitergehen mit den Lockerungen.

Söder bekräftigte, Ziel der Corona-Politik müsse es sein, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Dazu müssten jetzt die richtigen Weichen für den Herbst gestellt werden. Von entscheidender Bedeutung sei dabei das Impfen, es brauche insbesondere Angebote für Schüler und Studenten. "Wir müssen jetzt die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulen offen bleiben können."

Sonntag, 27. Juni, 9.15 Uhr: CSU gegen "Lockdown-Automatismus" bei vierter Corona-Welle im Herbst

Die CSU lehnt nach den Worten von Generalsekretär Markus Blume einen neuen Lockdown im Fall einer vierten Corona-Welle ab. Auch eine Verlegung von EM-Spielen bringt Blume ins Gespräch.

Sonntag, 27. Juni 7.15 Uhr: Inzidenzwert in Kaufbeuren und Memmingen bei 0

Keine Corona-Neuinfektion in den letzten sieben Tagen: Der Inzidenzwert in Kaufbeuren und Memmingen liegt bei 0. Alle Inzidenzwerte im Allgäu finden Sie hier.

Sonntag, 27. Juni, 7 Uhr: RKI registriert 538 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,7

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 538 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.08 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 842 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,7 an (Vortag: 5,9; Vorwoche: 8,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden acht neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 16 Tote.

Samstag, 26. Juni, 21.40 Uhr: Ein Psychologe über die neue Freiheit in der Corona-Pandemie

Der Psychologe und Autor Simon Hahnzog erklärt, warum die Corona-Pandemie viele Menschen aggressiv macht und wieso der Sommer in diesem Jahr anders ist.

Samstag, 26. Juni 19.45 Uhr: Deutsche werden wegen Delta-Variante aus Portugal zurückgeholt

Wegen der Einstufung Portugals als Corona-Virusvariantengebiet will der deutsche Reiseanbieter Olimar mehrere Hundert Bundesbürger zurückholen.

Samstag, 26. Juni, 17.30 Uhr: Tausende protestieren in London gegen Corona-Maßnahmen

In London haben Tausende gegen die Corona-Regeln der britischen Regierung protestiert und deren sofortige Aufhebung gefordert. Die Menge zog am Samstag vom Hyde Park über die Einkaufsstraße Oxford Street zum Parlament. Dort warfen einige Teilnehmer Tennisbälle mit kritischen und beleidigenden Aufschriften über die Zäune. Auf Plakaten wurden Mund-Nasen-Masken oder Corona-Impfungen kritisiert und lächerlich gemacht. Nur wenige Teilnehmer hielten sich an Masken- und Abstandsregeln.

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante hatte die Regierung die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen um vier Wochen verschoben. Allerdings wurden schon zahlreiche Regeln außer Kraft gesetzt. So dürfen sich im Freien bis zu 30 Menschen treffen. Die Innengastronomie sowie Stadien, Theater, Kinos und Museen haben unter Beachtung von Abstandsregeln geöffnet. Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen. Am Samstag meldeten die Behörden 18 270 neue Fälle - rund 2400 mehr als am Vortag und so viele wie seit dem 5. Februar nicht mehr. Im Vergleich zum vorigen Samstag hat sich die Zahl fast verdoppelt.

Mit Hilfe eines monatelangen Lockdowns und eines Impfprogramms hatte Großbritannien die Zahl der Neuinfektionen, Corona-Toten und Krankenhauspatienten weit nach unten gedrückt. Die hoch ansteckende Delta-Variante sorgt aber seit einigen Wochen für einen gegenläufigen Trend. Die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen wurde um vier Wochen verschoben.

Samstag, 26. Juni, 16.30 Uhr: Die Angst vor der Pleitewelle im Oberallgäu und in Kempten wächst

In der Gastro und Hotellerie sind auch nach den Öffnung die Sorgen groß und Insolvenzen nicht auszuschließen. Zuversicht gibt es dagegen in den Handwerksbetrieben.

Samstag, 26. Juni, 14.45 Uhr: Noch genügend Impfstoff bei Sonderimpfaktion in Memmingen vorhanden

Wer will, wer hat noch nicht? Bei der Sonderimpfaktion in Memmingen ist laut einer Pressemitteilung der Stadt noch genügend Impfstoff für Impfwillige vorhanden. Bis Sonntagmorgen können sich Memminger und Unterallgäuer mit AstraZeneca erstimpfen lassen. Details zur Aktion finden Sie hier.

Samstag, 26. Juni, 13.50 Uhr: Mehr Corona-Impfdosen von Moderna erwartet

Für die Corona-Impfungen sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums im dritten Quartal deutlich mehr Dosen des Herstellers Moderna zu erwarten als ursprünglich angekündigt. Im Juli sollen pro Woche statt der vorgesehenen 733.000 nun jeweils 1,33 Millionen Dosen kommen. Im August werden dann 2,57 Millionen Dosen pro Woche erwartet, im September 2,95 Millionen pro Woche.

Insgesamt will der US-Hersteller den neuen Zahlen zufolge im Juli 5,32 Millionen Impfdosen liefern, im August 10,28 Millionen und im September 14,5 Millionen Dosen. Dies gebe der Impfkampagne einen zusätzlichen Schub, sagte ein Ministeriumssprecher.

In der kommenden Woche sollen zusätzlich zu bereits eingeplanten anderen Lieferungen fünf Millionen Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca und eine Million Dosen von Johnson & Johnson an die Impfzentren der Länder sowie an Arztpraxen und Betriebsärzte gehen.

Samstag, 26. Juni, 13.30 Uhr: Pandemie, Prüfungen, Partylaune - die Auswirkungen von Corona für Abiturienten

Die Abiturprüfungen sind geschrieben. Für die Abschlussklassen im Allgäu würde jetzt eigentlich die Zeit des Feierns beginnen. Doch Corona verändert auch das. Die Füssener Abiturienten berichten, wie es ihnen nach den Prüfungen geht und wie sie trotz Corona Abschlussfeiern planen.

Samstag, 26. Juni, 13.05 Uhr: Pilot-Projekt: Berliner Philharmoniker spielen vor 6000 Menschen

Die Berliner Philharmoniker geben am Samstag (20.15 Uhr) ihr traditionelles Konzert in der Waldbühne. Diesmal spielen sie vor rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern als Pilot-Projekt unter Corona-Auflagen. Es ist nach Angaben der Veranstalter die erste kulturelle Berliner Großveranstaltung, die nach der Zwangspause unter Pandemiebedingungen realisiert wird.

Samstag, 26. Juni, 11.25 Uhr: Ministerin: Keine Garantie für offene Schulen - Neue Variantengebiete

Angesichts der Virus-Mutationen können offene Schulen im kommenden Jahr nicht garantiert werden, sagt Bildungsministerin Anja Karliczek. Die Bundesregierung legt sich derweil auf neue Virusvariantengebiete fest - darunter ein beliebtes Urlaubsland. Mehr dazu hier.

Samstag, 26. Juni, 10.45 Uhr: Die Angst vor der Pleitewelle im Oberallgäu und in Kempten wächst

In der Hotellerie und Gastronomie darf zwar wieder aufgedeckt werden. Aber noch sind nicht alle Betriebe im Oberallgäu und in Kempten über den Berg. Armin Hollweck und Michael Heel, Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, warnen vor Insolvenzen im Herbst in Folge der Corona-Pandemie. Zuversicht herrscht dagegen in den Handwerksbetrieben. Ein Blick auf die Wirtschaft im Oberallgäu.

Samstag, 26. Juni, 9.40 Uhr: Fast alles wieder erlaubt: Niederlande lockern Corona-Regeln

Die Niederlande haben einen großen Schritt zurück zu einem öffentlichen Leben fast ohne Corona-Beschränkungen gemacht. Fast alle im Zuge der Pandemie eingeführten Maßnahmen sind seit Samstag wieder aufgehoben. Als zentrale Regel gilt nur noch der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter. Wenn der - wie etwa in einer Disco - nicht eingehalten werden kann, ist Zutritt nur mit Test- oder Impfbeweis möglich. Die Regierung mahnte aber die Bürger weiterhin zur Vorsicht - auch im Blick auf die sich schnell verbreitende Delta-Variante des Virus, die als besonders ansteckend gilt.

Mehr als 15 Monate nach der erzwungenen Schließung öffneten bereits um Mitternacht in zahlreichen Städten Diskotheken und Nachtclubs wieder. Besucher konnten sich vor dem Eintritt testen lassen. Auch für Gaststätten, Museen und Theater entfallen die Restriktionen. Und Fußballfans können ab sofort gemeinsam mit anderen die EM-Spiele auf Bildschirmen in Cafés und Kneipen anschauen. Auch andere Veranstaltungen sogar mit Zehntausenden Besuchern sind wieder möglich mit Test- oder Impfbeweis.

Auch die Maskenpflicht wurde fast vollständig aufgehoben. Nur in Bussen und Bahnen, auf Flughäfen sowie in Test- und Impfzentren müssen sie noch getragen werden.

Samstag, 26. Juni, 8.30 Uhr: Memmingen mit Inzidenz 0,0

Wochenlang war die Stadt Memmingen trauriger Spitzenreiter und hatte teilweise bundesweit die höchste Inzidenz. Jetzt die Kehrtwende: Am Samstag hat die Stadt die niedrigste Inzidenz in der Region und hat seit Monaten als erste Stadt im Allgäu die Inzidenz 0,0 erreicht. Somit gab es in den vergangenen sieben Tagen keine Corona-Neuinfektionen in Memmingen.

Auch in den anderen Kreisen und Städten ist die Inzidenz weiter gesunken - in Kempten auf 1,4 in Kaufbeuren auf 2,3. Nur im Kreis Lindau ist die Inzidenz noch zweistellig. Alle Werte fürs Allgäu im Detail hier.

Samstag, 26. Juni, 8 Uhr: Sonderimpfaktionen starten erst: Allgäu hinkt vor allem bei Erstimpfungen noch deutlich hinterher

Fast jeder Dritte im Allgäu ist vollständig geimpft. Bundesweit hinkt die Region vor allem bei den Erstimpfungen im Vergleich zum Bundes- und Landesschnitt weiterhin deutlich hinterher. Der Überblick über die Impfquoten im Allgäu.

Weiter mit Maske? Zwei Schülerinnen mit Mund- und Nasenschutz beraten sich im Unterricht Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolbild)

Samstag, 26. Juni, 7.45 Uhr: Mehr als 32 Millionen digitale Corona-Impfnachweise

In Deutschland sind inzwischen mehr als 32 Millionen digitale Corona-Impfnachweise erstellt worden. In Impfzentren und Arztpraxen waren es 5,9 Millionen und in Apotheken 11,9 Millionen, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Nachträglich per Post versandt wurden demnach mittlerweile 14,5 Millionen Zertifikate.

Der EU-weit vereinbarte digitale Nachweis zum Vorzeigen auf dem Handy ist eine freiwillige Ergänzung zum weiter gültigen gelben Impfheft aus Papier. Genutzt werden kann er über eine kostenlose App namens "CovPass" oder die Corona-Warn-App des Bundes. Dies kann als Beleg eines vollen Impfschutzes bei gelockerten Corona-Beschränkungen dienen und soll auch Reisen erleichtern. Das Erstellen der digitalen Nachweise war Mitte Juni angelaufen.

Samstag, 26. Juni, 7 Uhr: RKI registriert 592 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,9

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 592 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1108 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,9 an (Vortag: 6,2; Vorwoche: 9,3).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 68 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 99 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.726.172 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.618.400 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.746.

Freitag, 25. Juni, 18.10 Uhr: Corona-Todesfälle in Russland nehmen stark zu

In Russland nehmen die Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle nach Ansteckung mit dem Erreger rasant zu. Die Behörden registrierten 601 Corona-Tote binnen einem Tag - so viele wie seit Ende vergangenen Jahres nicht mehr. Die Hauptstadt Moskau verzeichnete mit 98 Corona-Toten den vierten Tag infolge einen Rekordwert. In Russland, wo viele Menschen einer Impfung weiter skeptisch gegenüberstehen, hat sich vor allem die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus stark ausgebreitet.

In Moskau waren nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin vor einer Woche schon fast 90 Prozent der Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen.

Freitag, 25. Juni, 16.42 Uhr: Trotz Corona-Impfungen: Masken wohl noch viele Monate nötig

Trotz steigender Impfquote müssen sich die Menschen in Deutschland wohl noch viele Monate auf die Einhaltung von Grundregeln zur Corona-Eindämmung wie das Maskentragen in Räumen einstellen. Darauf hat der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Bürger am Freitag eingestimmt.

Freitag, 25. Juni, 16.18 Uhr: Corona-Befunde auch nach EM-Spiel zwischen Dänemark und Russland

Nach dem EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Russland in Kopenhagen sind bislang 16 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter seien vier, bei denen die ansteckendere Delta-Variante nachgewiesen worden sei, teilte die dänische Behörde für Patientensicherheit am Freitag über Twitter mit. Alle Zuschauer, die bei der Begegnung am Montag auf der Tribüne B - das ist die hinter einem der beiden Tore - gesessen haben, werden zum PCR-Test aufgefordert. Zugleich stieg die Zahl der Delta-Befunde nach dem vorherigen Dänemark-Spiel gegen Belgien: Mittlerweile sei die Variante bei neun Zuschauern entdeckt worden, schrieb die Behörde.

Freitag, 25. Juni, 15.45 Uhr: Merkel warnt vor vierter Corona-Welle

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat Kanzlerin Angela Merkel vor einer vierten Pandemie-Welle gewarnt und neue Einschränkungen nicht ausgeschlossen. "Wir müssen alles versuchen, um eine vierte Welle zu verhindern", sagte sie am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Das sei gerade mit Blick auf mögliche wirtschaftliche Folgen von großer Bedeutung.

Testen, Abstand halten und Maske tragen seien nur kleine Einschränkungen gemessen an dem, "was passieren würde, wenn uns die Dinge außer Kontrolle geraten und wir wieder stärkere Maßnahmen einführen müssten", betonte Merkel. Derzeit habe man das Infektionsgeschehen gut im Griff. "Es muss alles dafür getan werden, dass das auch so bleibt."

Freitag, 25. Juni 14.15 Uhr: RKI: Delta-Variante wird Inzidenzen wieder steigen lassen

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht in der Coronavirus-Pandemie von einem Wiederanstieg der Inzidenzen hierzulande durch die Delta-Variante aus. Delta sei noch ansteckender als Alpha, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag. "Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass künftig auch die Fallzahlen wieder steigen werden."

Im Moment lägen die bundesweiten 7-Tage-Inzidenzen mit 6,2 erfreulich niedrig. Grund dafür sei auch das verantwortungsbewusste Handeln der Bevölkerung. "Lassen Sie uns diese niedrigen Inzidenzen verteidigen!", appellierte Wieler.

Freitag, 25. Juni, 13 Uhr: Vorfall auf "Querdenker"-Demo in Kaufbeuren bringt 44-Jährige vor Gericht

Bei einer "Querdenker"-Demo in Kaufbeuren zeigt die Frau der Polizei ein zweifelhaftes Masken-Attest. Vor Gericht sieht sie den Fehler auf "offizieller Seite". Und wird verurteilt.

Freitag, 25. Juni, 12.30 Uhr: Gut jeder Dritte in Deutschland vollständig geimpft

Mehr als jeder dritte Mensch in Deutschland ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor (Stand: 10.35 Uhr). Rund 44 Millionen Menschen (52,9 Prozent) haben demnach mindestens eine Impfung bekommen, 28,3 Millionen (34,1 Prozent) sind vollständig geimpft. Allein am Freitag wurden 969.028 Impfdosen verabreicht.

Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 60 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. Bis auf Sachsen (46,9 Prozent) liegen alle Bundesländer über der 50-Prozent-Marke. Das Saarland hat mit 40,7 Prozent den höchsten Anteil an vollständig Geimpften. Brandenburg ist mit 31,6 Prozent das Schlusslicht.

Freitag, 25. Juni, 12 Uhr: Memmingen: Unterstützung des Gesundheitsamts durch Bundeswehrsoldaten nicht mehr nötig

Aufgrund der stark gesunkenen Inzidenz in Memmingen können die fünf Soldatinnen und Soldaten, die das Gesundheitsamt seit 26. Oktiber 2020 unterstützt haben, nun die Amtshilfe beenden. Oberbürgermeister Manfred Schilder dankte den Bundeswehrlerinnen und Bundeswehrlern aus Kaufbeuren: „Ihr wertvoller Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, die Pandemie in Memmingen besser zu meistern.“ Sollten die Inzidenzzahlen wieder steigen, ist eine erneute Unterstützung des Gesundheitsamts durch die Bundeswehr möglich.

Freitag, 25. Juni, 11.30 Uhr: Delta-Variante: RKI erwartet Wiederanstieg der Inzidenzen

Das Robert Koch-Institut (RKI) geht in der Coronavirus-Pandemie von einem Wiederanstieg der Inzidenzen hierzulande durch die Delta-Variante aus. Delta sei noch ansteckender als Alpha, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag. "Delta verbreitet sich also noch schneller, vor allem natürlich in der ungeimpften Bevölkerung. Daher müssen wir damit rechnen, dass künftig auch die Fallzahlen wieder steigen werden."

Im Moment lägen die bundesweiten 7-Tage-Inzidenzen mit 6,2 Prozent erfreulich niedrig. Grund dafür sei auch das verantwortungsbewusste Handeln der Bevölkerung. "Lassen Sie uns diese niedrigen Inzidenzen verteidigen!", appellierte Wieler. In der zweiten Juni-Woche lag der Delta-Anteil nach den jüngsten RKI-Zahlen in Deutschland schon bei 15 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass er heute schon höher sein wird", sagte Wieler. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann diese Variante die Hoheit übernehmen werde.

Durch vollständiges Impfen, behutsames Öffnen, Masketragen in Innenräumen, Abstandhalten und Hygiene seien auch diejenigen besser geschützt, die noch nicht geimpft seien oder noch nicht geimpft werden könnten - darunter auch viele Kinder, ergänzte der RKI-Chef. Betroffen von der Delta-Variante seien im Moment vor allem Menschen unter 60 Jahren. Die meisten Ansteckungen passierten gerade in privaten Haushalt. Daneben gebe es zurzeit wenige größere Ausbrüche.

Bilderstrecke

Sonder-Impfaktion in Memmingen: 38 Stunden am Stück gegen Corona

1 von 48 2 von 48 3 von 48 4 von 48 5 von 48 6 von 48 7 von 48 8 von 48 9 von 48 10 von 48 11 von 48 12 von 48 13 von 48 14 von 48 15 von 48 16 von 48 17 von 48 18 von 48 19 von 48 20 von 48 21 von 48 22 von 48 23 von 48 24 von 48 25 von 48 26 von 48 27 von 48 28 von 48 29 von 48 30 von 48 31 von 48 32 von 48 33 von 48 34 von 48 35 von 48 36 von 48 37 von 48 38 von 48 39 von 48 40 von 48 41 von 48 42 von 48 43 von 48 44 von 48 45 von 48 46 von 48 47 von 48 48 von 48 In Memmingen hat am Freitagabend eine ungewöhnliche Impfaktion begonnen: 38 Stunden am Stück wird geimpft, von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr. 1800 Impfdosen stehen dafür bereit. Bild: Andreas Berger In Memmingen hat am Freitagabend eine ungewöhnliche Impfaktion begonnen: 38 Stunden am Stück wird geimpft, von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr. 1800 Impfdosen stehen dafür bereit. Bild: Andreas Berger 1 von 48 Bild: Andreas Berger Bild: Andreas Berger

Freitag, 25. Juni, 11 Uhr: Pfronten: Corona trifft Wirtepaar der Pfrontener Schützen gleich doppelt

Zweimal musste das Schützenhaus wegen des Lockdowns schließen. Dann erkrankte Betreiberin Julia Lang schwer. Doch das Betreiberpaar ließ sich nicht unterkriegen.

Freitag, 25. Juni, 10 Uhr: Mann greift in München KVR-Mitarbeiter und Polizisten an

Ein Mann läuft ohne Maske durch den Hauptbahnhof München. Bei der Kontrolle wird er aggressiv. Als er einen Polizisten anspucken will, kommt es zum Unfall.

Freitag, 25. Juni, 9 Uhr: Teile Sydneys gehen wegen neuer Corona-Fälle in strikten Lockdown

Teile der australischen Metropole Sydney gehen nach mehreren Dutzend Corona-Neuinfektionen in einen strikten Lockdown. Die Beschränkungen sollen zunächst für sieben Tage gelten, teilten die Behörden am Freitag mit. Während dieser Zeit dürfen die Bürger nur noch ihre Häuser verlassen, "wenn es absolut notwendig ist", wie die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, ankündigte. Sorge bereitet den Behörden vor allem ein Corona-Cluster in östlichen Vororten, wo die Zahl der neuen Fälle auf 65 stieg.

"Weil es sich um die hochansteckende Delta-Variante handelt, werden sich wahrscheinlich alle Menschen in einem Haushalt infizieren, wenn eine Person ein positives Testergebnis bekommt", so Berejiklian. Es werde deshalb befürchtet, dass die Zahl der Neuinfektionen erheblich steigen könnte.

Das 25-Millionen-Einwohner-Land Australien hat die Pandemie wegen extrem strikter Regeln bislang gut im Griff. Landesweit wurden insgesamt 30.400 Fälle bestätigt. 910 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Allerdings kommt die Impfkampagne nur schleppend voran. Die Grenzen sind schon seit März 2020 geschlossen.

Freitag, 25. Juni, 7 Uhr: Maskenpflicht an Schulen bis 2022?

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, plädiert für Schutzmaßnahmen in Schulen bis zum kommenden Frühjahr. Ziel sei es, die Schulen offen zu halten.

Freitag 25. Juni, 6.20 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Allgäu bleibt stabil

Stabil und auf niedrigem Niveau: Die Inzidenzwerte in der Region liegen zwischen 12,2 (Lindau) und 3,8 (Oberallgäu). Der bundesweite Inzidenzwert liegt bei 6,2. Die Werte aus dem Allgäu in unserer Übersicht.

Freitag, 25. Juni, 6 Uhr: RKI registriert 774 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 6,2

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 774 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.12 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1076 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 6,2 an (Vortag: 6,6; Vorwoche: 10,3).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 62 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 91 Tote.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Den Sieben-Tage-R-Wert gab das RKI am Donnerstagabend mit 0,75 (Vortag: 0,72) an. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 75 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

---------------------

Alle Entwicklungen vom 16. bis 25. Juni lesen Sie in Teil 64 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 9. bis 16. Juni lesen Sie in Teil 63 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 1. bis 8. Juni lesen Sie in Teil 62 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 26. Mai bis 31. Mai lesen Sie in Teil 61 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 14. Mai bis 20. Mai lesen Sie in Teil 60 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 14. Mai bis 20. Mai lesen Sie in Teil 59 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 6. bis 13. Mai lesen Sie in Teil 58 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.

Alle Entwicklungen vom 30. April bis 5. Mai lesen Sie in Teil 57 unseres Newsblogs zur Corona-Krise im Allgäu.