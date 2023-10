Kommentar zur Landtagswahl: Ein glanzloser Sieg und viele Fragen

Die CSU hat erneut alle fünf Direktmandate im Allgäu geholt. Das Ergebnis jedoch ist genauso glanzlos wie das Abschneiden in ganz Bayern, meint unser Autor.

09.10.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Nein, es ist keine wirkliche Überraschung: Die CSU hat erneut alle fünf Direktmandate im Allgäu geholt. Das Ergebnis jedoch ist genauso glanzlos wie das Abschneiden der Christsozialen in ganz Bayern. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die CSU im Gegensatz zu den meisten anderen Parteien im Wahlkampf ihre Galionsfiguren ins Allgäu geschickt hatte – bis hin zu Ministerpräsident Markus Söder, der mal beim Viehscheid den Alphirten applaudierte, mal in Kempten den eisliebenden Landesvater gab.

Bemerkenswert ist einzig die Tatsache, dass nach dem Ausscheiden der Parteigranden Thomas Kreuzer und Angelika Schorer sowie dem bizarren Fraktionswechsel von Franz Josef Pschierer drei Nachrücker geräuschlos durchmarschiert sind: Joachim Konrad (Kempten), Peter Wachler (Kaufbeuren) und Andreas Kaufmann ( Marktoberdorf).

Der Ostallgäuer Metzgermeister Kaufmann ist als Polit-Neuling mit 40 Prozent sogar Stimmenkönig im Allgäu – noch vor Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Landtagswahl in Bayern 2023 bringt nichts Markantes zu Tage

Markantes hat die Wahl in der Region nicht offenbart. Gut – die Grünen verlieren zwischen Buchloe und Balderschwang deutlich mehr als im bayerischen Gesamtschnitt, Freie Wähler und AfD wiederum legen teils deutlich mehr zu als im weiß-blauen Mittel. Und die SPD? Die gewinnt in der Region weiterhin keinen Blumentopf. Gäbe es nicht in Memmingen den Sohn von Alt-OB Ivo Holzinger, die Sozialdemokraten würden im Allgäu, so wie die FDP, in der Versenkung verschwinden.

Macht Markus Söder Klaus Holetschek zum Fraktionschef der CSU?

Spannung versprechen in den nächsten Tagen vor allem drei Fragen: Macht Markus Söder den bisherigen Minister Klaus Holetschek zum Fraktionschef der CSU? Rückt Eric Beißwenger, der beim Stimmenvergleich im Allgäu nur im Mittelfeld landete, ins Kabinett? Und schafft Thomas Gehring von den Grünen über die Liste den Wiedereinzug in den Landtag?

