Alle Informationen zur Aktionswoche und der Langen Nacht der Feuerwehren im Allgäu und welche mitmachen.

15.09.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Die Lange Nacht der Feuerwehr 2023 steht an und geht nach 2022 in die zweite Runde. Mit der Aktionswoche unter dem Motto "Machen, was wirklich Zählt? Unbezahlbar!" beteiligen sich 400 Feuerwehren aus ganz Bayern und werben für mehr Bewusstsein in der Bevölkerung für das Ehrenamt. Auch die Allgäuer Feuerwehren beteiligen sich an der Aktion.

Die Auftaktveranstaltung mit Innenminister Jochaim Herrmann wird in Schnaittenbach am 22. September stattfinden. Damit

Termin der Aktionswoche und der Langen Nacht der Feuerwehr 2023

Niemand will, dass man sie braucht, aber wenn man sie braucht ist sie da: Die Feuerwehr. In Bayern - dem größten Landesverband in Deutschland - gibt es sieben Berufsfeuerwehren und 215 Betriebsfeuerwehren. Den größten Anteil stellen die Freiwilligen Feuerwehren mit 7511. 400 von ihnen beteiligen sich an der Aktionswoche vom 23. September bis zum 1. Oktober, sowie der Langen Nacht der Feuerwehr 2023 am 23. September.

Aktionswoche Beginn: 23. September Ende: 1. Oktober

Lange der Nacht der Feuerwehr 23. September



Das Programm der Langen Nacht der Feuerwehr

Die Feuerwehren haben ein Programm und besteht aus Schauübungen, Mitmachaktionen, Programm für Kinder und mehr. Darunter zählt auch die Vorführung der Einsatzfahrzeuge.

Diese Allgäuer Feuerwehren machen mit

Von den 400 Freiwilligen Feuerwehren, die sich an der Langen Nacht beteiligen, machen diese aus dem Allgäu mit:

Kempten Sankt Mang

Oberallgäu Immenstadt Petersthal Sonthofen

Ostallgäu Friesenried Füssen-Stadt Irsee Jengen Lechbruck am See Lindenberg Mauerstetten (am 30. September) Obergünzburg Pfronten Berg Stöttwang Untrasried Weissensee Westendorf - Dösingen

Unterallgäu Bad Wörishofen Buxheim Holzgünz Irsingen Kettershausen Kircheim i. Schw. Lauben Niederrieden Ottobeuren Pleß Stockheim



Lesen Sie auch: Bei der Feuerwehr Memmingen ist er eine Institution