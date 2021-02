Österreich verschärft Kontrollen. Wer ins Nachbarland will, muss sich vorher elektronisch anmelden. Auch im Kleinwalsertal ist der Einzelhandel wieder geöffnet

08.02.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Zu längeren Staus ist es am Montag auf der A 96 zwischen Sigmarszell (Kreis Lindau) und Hörbranz gekommen. Ursache waren Grenzkontrollen der österreichischen Behörden. Im Nachbarland gelten seit Montag gewisse Erleichterungen im Corona-Lockdown. So kann der Einzelhandel jetzt wieder öffnen, allerdings darf sich in Verkaufsräumen pro 20 Quadratmeter nur ein Kunde aufhalten. Die Einreise wird aber schärfer überwacht. Das Wichtigste zum Thema: