Hier können Sie im Allgäu jetzt Langlaufen

Teils fühlt es sich so an, als hätte der Frühling im Allgäu bereits begonnen. Doch die Wintersport-Saison ist weiterhin nicht zu Ende. Zum Wochenende soll es in der Region sonnig, aber wieder kalt werden. Perfekte Bedingungen, um Ski zu fahren, oder die Langlaufskier anzuschnallen und auf die Loipe zu gehen. Wo das möglich ist, erfahren Sie in diesem Artikel. (Stand: 12.2.25).

Die detaillierte Wetter-Vorhersage für das Allgäu finden Sie täglich hier.

Langlaufen im Allgäu: Diese Loipen sind aktuell im Oberallgäu gespurt und geöffnet

Balderschwang

Dorfloipe Balderschwang (1,7 km)

Gschwend Loipe (7,7 km)

Grenzland-Loipe nach Hittisau (41 km)

Riedbergpass Loipe (4 km)

Wäldle Loipe (4,1 m)

Hintere Scheuen Loipe (4 km)

Vordere Scheuen Loipe (1,7 km)

Fischen

Nachtlanglaufloipe am Sportplatz (1,3 km)

Gunzesried

Loipe Gunzesried-Säge (12,5 km)

Loipe Rehmadmoos (1,7 km)

Oy-Mittelberg

Loipe Feld (keine Angabe)

Loipenwelt Oy-Mittelberg (20 km)

Loipe Holz (3,5 km)

Bad Hindelang

Nachtloipe (1 km)

Hotzenrunde (5,1 km)

Hochmoorrunde Oberjoch (1,8 km)

Vorsäßrunde (4,5 km)

Schwandenrunde (5,1 km)

Sportplatzrunde (2,9 km)

Schwabenrunde (5,1 km)

Moosloipe Unterjoch (5,9 km)

Dorfloipe Unterjoch (3,1 km)

Burgberg

Öschleloipe (5,1 km)

Missen-Wilhams

Thaler-Höhe Loipe (7 km)

Dorfloipe Missen (2 km)

Trettenbachloipe (5 km)

Tuffenmoosrunde (1,5 km)

Obermaiselstein

Ried Loipe (1,7 km)

Haubenegg Loipe (1,9 km)

Niederdorf Loipe (1,2 km)

Dorfloipe (1,2 km)

Bolsterlang

Goldbach Loipe (1,1 km)

Immenstadt

Trainingsrunde (1,3 km)

Rettenberg

Höhenloipe am Hinterberg (2,3 km)

Oberstaufen

Kalzhofer Loipe (2,2 km)

WM-Loipe (1,9 km)

Hier kann man aktuell im Ostallgäu Langlaufen

Pfronten

Rundloipe Röfleuten (2,1 km)

Rundloipe Steinach (4 km)

Rundloipe Dorf Ferrewies (1,2 km)

Rundloipe Ösch (1 km)

Rundloipe Ried (0,6 km)

Rundloipe Weißbach (1,3 km)

Loipe Weißbach-Kappel (3 km)

Füssen

Neuschwanstein-Runde (2,5 km)

Diese Loipen in Isny sind derzeit gespurt

Isny

Gschwendloipe (5,4 km)

Langlaufstadion (2,5 km)

Mehr Langlaufloipen haben aktuell laut dem Schneebericht der Allgäu GmbH nicht geöffnet im Allgäu. Sobald weitere Loipen hinzukommen, erfahren Sie das in diesem Artikel, oder auch immer aktuell in unserem Bergsport-Bericht.

Langlaufen im Kleinwalsertal: Diese Loipen sind aktuell gespurt und geöffnet

Kleinwalsertal

Schwende Loipe - Außerwald (3,7 km)

Schwende Loipe - Hörnlepass (7,7 km)

Schwende Loipe - Straußberg (4,2 km)

Schwende Loipe - Bergblick (0,7 km)

Steinbock Loipe: Bödmen-Baad (7,5 km)

Steinbock-Loipe: Derra (2 km)

Steinbock-Loipe: Wiesele (3,6 km)

Steinbock-Loipe: Birkenwies (2,2 km)

Steinbock-Loipe: Weiher (3,3 km)

Steinbock-Loipe: Übungsgelände (0,4 km)

Schwarzwasserloipe - Übungsrunde (1,2 km)

Schwarzwasserloipe - Küren-Wäldele-Runde (7,6 km)

Schwarzwasserloipe - Küren-Runde (3,8 km)

Schwarzwasserloipe - Egg-Runde (6,8 km)

Langlaufen im Tannheimer Tal: Diese Loipen sind aktuell gespurt und geöffnet

Tannheimer Tal

beschneite Loipe Haldensee Skating (1,3 km)

beschneite Loipe Haldensee Klassisch (1,3 km)

Nesselwängle Rundloipe (4,2 km)

Nachtlanglauf Nesselwängle Rundloipe (1,4 km)

Gaichtpass Rundloipe (18,9 km)

Vilsalpsee Rundloipe (13 km)

Tannheim Experten-Runde (4,3 km)

Ski-Trail Rundloipe Skating (30,8 km)

Ski-Trail Rundloipe Klassisch (24,1 km)

Tannheim Abendrunde (6,5 km)

Grän Rundloipe (5,4 km)

Haller Rundloipe (2,8 km)

Schattwald-Rehbach Rundloipe (7,8 km)

Zöblen Rundloipe (3,9 km)

(Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.)