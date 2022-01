In Kaufbeuren wurde die Besatzung eines Hubschraubers während eines Einsatzes geblendet. Die Polizei sucht nun den Täter – ihm droht eine Haftstrafe.

11.01.2022 | Stand: 04:45 Uhr

Eigentlich waren Polizei und Rettungskräfte in der Nacht zum Samstag in die Kaufbeurer Wertach-Auen ausgerückt, um eine Frau zu suchen, die sich in Lebensgefahr befand. Der Einsatz nahm jedoch eine drastische Wende: