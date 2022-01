Laser-Attacke in Kaufbeuren: Polizei hat Hinweise auf den Täter

Nachdem der Blendung mit einem Laser gibt es jetzt erste Ermittlungsansätze. Wie gefährlich sind solche Angriffe für die Besatzung und Menschen im Umfeld?

Nach dem Laser-Angriff auf einen Polizeihubschrauber in Kaufbeuren, bei dem ein Besatzungsmitglied verletzt wurde und der Helikopter seinen Einsatz abbrechen musste, gibt es jetzt offenbar erste Hinweise auf den Täter: „Wir haben einige erfolgversprechende Ermittlungsansätze“, sagt der Vizepräsident des Kemptener Polizeipräsidiums, Dominikus Stadler. „Der Kollege konnte sagen, aus welcher Richtung der Laser kam, und wir haben dank des Zeugenaufrufs auch Hinweise erhalten.“ Nun werde man „entsprechend ermitteln“.

Bei der Polizei sorgt das Blenden des Besatzungsmitglieds für Unverständnis: „Es ist enttäuschend, wenn die Kollegen unterwegs sind, um Menschen zu helfen, und man dabei so beeinträchtigt wird“, sagte der Flugbetriebsleiter der bayerischen Polizeihubschrauberstaffel, Peter Kreuzer.

Gesundheit und berufliche Zukunft stehen auf dem Spiel

Ob der betroffene Kollege wieder vollständig genesen wird, sei noch nicht sicher. „Für die Kollegen ist das belastend. Nachtfliegerei ist nicht ohne Risiko. Wenn man dann noch so attackiert wird, macht man sich seine Gedanken“, sagte Kreuzer unserer Redaktion.

Für die Besatzungsmitglieder steht in einer solchen Situation auch die berufliche Zukunft auf dem Spiel. „Körperliche Leistungsfähigkeit ist Teil unseres Berufsbilds. Und für viele Kollegen ist das auch ein Traumjob“, betonte Kreuzer. Angriffe mithilfe starker Laserpointer wie in Kaufbeuren kommen nach seinen Worten immer wieder vor – mit steigender Tendenz. Auch er selbst wurde im Einsatz schon einmal von einem Laser geblendet. „Das ganze Cockpit war hell erleuchtet und ich konnte zwei bis drei Sekunden nichts sehen, den Hubschrauber aber in eine stabile Position bringen“, erinnert sich der Polizist.

Hubschrauber wichtige Helfer bei Suche nach Vermissten

Eine solche Situation sei sehr kritisch: „Da müssen wir uns dann auf unsere Fähigkeiten verlassen können.“ Zwar trainieren die Besatzungen Notverfahren – in einem „unkontrollierten Flugzustand“ bleibe aber nicht viel Zeit. „Wir bewegen uns in der Regel nahe am Boden. Im Gegensatz zu Passagierflugzeugen ist bei uns alles relativ knapp bemessen. Hier entscheiden Sekundenbruchteile“, warnt Kreuzer.

Solche Zwischenfälle seien eine Gefahr für die Besatzung, den Hubschrauber, aber auch das Umfeld. Kreuzer bittet deshalb um Verständnis für nächtliche Hubschrauber-Einsätze. Man dürfe nicht vergessen, dass die Fluggeräte einen Auftrag erfüllen – und häufig bei der Suche nach Vermissten oder schwer verletzten Personen helfen. „Gerade bei kalten Temperaturen kann der Einsatz des Hubschraubers über Leben und Tod entscheiden.“

