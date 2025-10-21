Laser schießt von Ottobeurer Sternwarte aus in den Nachthimmel - "Einzigartig in Europa"

Die internationale Raumstation ISS fliegt in 400 Kilometern Höhe auf ihrer sich ständig ändernden Umlaufbahn immer wieder auch über das Allgäu. Es kann durchaus sein, dass sich die Astronauten dort im Laufe der nächsten Wochen über einen unübersehbar hellen orangen Lichtstrahl wundern, der nachts in 90 Kilometern über der Erde einen künstlichen Stern erzeugt.

Es handelt sich um einen Laserstrahl mit enormer Energie, der in der Volkssternwarte Ottobeuren erzeugt wird. Bis in den Dezember hinein nutzt ein Hersteller von wissenschaftlichen Profi-Teleskopen die Unterallgäuer Sternwarte, um mit Hilfe technisch komplexer Messungen seine Produkte zu verbessern.

Als Mittel gegen Turbulenzen in der Erdatmosphäre

Für Laien klingt das alles ein wenig nach Science Fiction, für Wissenschaftler ist es Arbeitsalltag. Wenn Teleskope von der Erde aus astronomische Bilder aufnehmen, sind diese aufgrund von Turbulenzen in der Erdatmosphäre häufig unscharf. Das Phänomen ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass Sterne nachts aussehen, als würden sie funkeln. Auf der Erde aufgestellte Teleskope sind ungleich günstiger als solche, die im Weltall platziert werden, und deshalb wird intensiv an einer Lösung des Problems getüftelt.

Icon vergrößern Wolfgang Forth, Geschäftsführer der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren Foto: Wolfgang Forth Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wolfgang Forth, Geschäftsführer der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren Foto: Wolfgang Forth

Das Münchner Unternehmen Toptica Products hat einen Weg gefunden: Ein Laserstrahl regt Natriumatome in der Erdatmosphäre an, es entsteht ein künstlicher Lichtstern. Dieser wird in der Richtung erzeugt, in der das eigentliche Zielobjekt im Weltall liegt. Mit Hilfe dieser Methode können Unschärfen herausgerechnet werden, es entstehen gestochen scharfe Bilder.

„Wir sind sehr stolz, dass die Tests bei uns in Ottobeuren stattfinden“, sagt Sternwarten-Geschäftsführer Wolfgang Forth. „Was hier passiert, ist sonst nirgends zu sehen, das ist einzigartig in Europa.“ Fünf technisch versierte Vereinsmitglieder können die Mitarbeiter des Unternehmens sogar unterstützen, „das ist für uns sehr spannend, umso mehr, als die menschliche Chemie zwischen uns allen stimmt“.

Aus einem millimeterdünnen Laser wird ein 20-Zentimeter-Strahl

Wie wird der Laserstrahl erzeugt? Wer an ein kanonenartiges Gerät wie in Science-Fiction-Filmen denkt, liegt total daneben. Forth erklärt: Basis sei ein schlichter fahrbarer EDV-Schrank, der über ein Glasfaserkabel mit dem optischen Kopf des Hauptteleskops in der Sternwarte verbunden wird. Aus einem Laserstrahl mit einem Millimeter Durchmesser schießt so am Ende ein 20 Zentimeter dicker Lichtstrahl in den Nachthimmel.

Die Testreihe hat vor kurzem begonnen, insgesamt hoffen die Techniker auf etwa 20 klare Beobachtungsnächte. Das Hauptteleskop in der Sternwarte steht deshalb in den nächsten Wochen nicht für Sternenbeobachtungen während der allgemeinen Führungen zur Verfügung. Die Sternwarte benutzt in dieser Zeit mobile Teleskope dafür.

Die Auswirkungen sind massiv, doch Betrachter erkennen sie nicht

Die aktuelle Testreihe ist bereits die dritte innerhalb der vergangenen Jahre. Die technische Fortentwicklung in dieser Zeit kann man daran ablesen, dass die ersten Laserstrahlen mit 20 Watt Leistung erzeugt wurden, inzwischen sind es mehr als 60 Watt. „Dementsprechend heller ist alles“, sagt Forth. Außerdem erproben die Techniker ein neuartiges Verfahren: Die Frequenz-Taktung des Lasers wird ständig verändert, so schnell, dass dies ein Betrachter des Strahls gar nicht wahrnehmen kann. Die Auswirkungen auf die Natriumatome in der Zielhöhe sind aber massiv.

Wenn sich Flugzeuge nähern, muss er ausgeschaltet werden

Laser sind für die Luftfahrt gefährlich. Der Strahl kann Piloten in kritischen Flugphasen wie Start und Landung blenden, sogar dauerhafte Sehstörungen sind möglich. Außerdem beschädigen leistungsstarke Laser möglicherweise empfindliche Sensoren an Flugzeugen. Für die Zeit der Tests hat die Deutsche Flugsicherung rund um Ottobeuren eine nächtliche Flugverbotszone eingerichtet. Diese reicht bis in den Bereich des Flughafens Memmingen hinein.

Der Flugbetrieb wird dadurch aber nicht beeinträchtigt, sagt Julia Baumann, die für den reibungslosen Ablauf der Starts und Landungen verantwortlich ist. Der Luftverkehr habe nämlich Vorrang. In der Praxis hat sich dies auch bereits ausgewirkt. Als in der ersten Testnacht eine Linienmaschine verspätet zum Landeanflug in Memmingen ansetzte, rief die Flugsicherung auf einem der beiden dafür eigens bereitgehaltenen Mobiltelefone an und der Laserstrahl wurde daraufhin kurzzeitig ausgestellt. „Funktioniert super“, sagt Forth.