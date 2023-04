Laufssporttag 2023 in Kempten: Schon über 800 Anmeldungen - das sind die Strecken

Laufsporttag 2023 in Kempten: Dem Start am 23. April 2023 fiebern viele Läuferinnen und Läufer entgegen. Beginn, Strecke, Distanzen: Alle Infos gibt's hier.

06.04.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Laufsporttag 2023 in Kempten im Allgäu: Ergebnisse und Bilder vom Laufen 2023 finden Sie ab 23. April in diesem aktualisierten Artikel.

Infos und News zu Start, Beginn, Strecke, Distanzen und Teilnehmern haben wir vorab zusammengetragen. Schließlich fragen sich schon jetzt viele Läuferinnnen und Läufer:

Wann ist der Laufsporttag in Kempten?





Wie anmelden für den Laufsporttag in Kempten?





Welche Strecken gibt es beim Lauffsporttag in Kempten





Wann ist der Start beim Halbmarathon in Kempten?

Der Laufsporttag in Kempten ist auch 2023 eine der größten Lauf-Veranstaltungen sowie Ausdauersport-Veranstaltungen im Allgäu und gilt in der Region zugleich als Auftakt in die neue Laufsaison 2023. Veranstalter ist Joachim Saukel von Laufsport Saukel in Kempten. Beim Laufssporttag in der Innenstadt von Kempten gibt es Läufe über unterschiedlichen Distanzen. Beliebt sind auch die Kinderläufe. Insgesamt haben sich bereits über 800 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Beim KidsRund liegen zudem schon über 500 Anmeldungen vor (Stand 6. April 2023). Im Vorjahr machten 1500 Ausdauersportler beim Laufsporttag in Kempten mit. Vom Anfänger bis zum Spitzenläufer ist beim Laufsporttag traditionell alles vertreten. Übrigens: Nach dem Silvesterlauf in Kempten ist der Laufsporttag die zweite Station in der regionalen Lauf-Serie um den Laufsport-Saukel-Cup.

Der Laufsporttag 2023 in Kempten: Übersicht zu Termin, Start, Ziel, Strecken und Startzeiten

Der Laufsporttag Kempten ist am Sonntag, 23. April 2023.

Die Strecken sind 5 Kilometer (5000 Meter), Viertelmarathon (10,55 Kilometer) sowie Halbmarathon (21,1 Kilometer).

Start und Ziel ist jeweils am Residentplatz in Kempten. Über 5000 m wird eine Runde gelaufen. Beim Viertelmarathon sind es zwei. Beim Halbmarathon vier Runden.

Beginn der Läufe beim Laufsporttag am 23. April 2023 ist jeweils:

11 Uhr PRÄG 5000

PRÄG 5000 13.30 Uhr BSG 1/4 Marathon sowie Laufsportaukel 1/2 Marathon

Die Kinder-Läufe beginnen beim Laufsporttag in Kempten ebenfalls am 23. April 2023:

11 Uhr Sparkasse KidsRun eine Runde (ca. 500 Meter)

Sparkasse KidsRun eine Runde (ca. 500 Meter) 11.15 Uhr Sparkasse KidsRun zwei (etwas längere) Runden (ca. 1500 Meter)





Die Anmeldung für den Lauffsporttag ist bei Abavent möglich.

Besonderheit in diesem Jahr: Bei der Anmeldung zum Laufsportttag in Kempten können Läuferinnen und Läufer für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei spenden. Beim Kauf eines Teilnehmershirts fließen zudem fünf Euro in die Hilfe für die Katastrophenregion.

Gespannt waten die Ausdauerfreunde schon jetzt auf Ergebnisse und Bilder vom großen Lauf-Event 2023 in Kempten. Interessant dürfte aber auch der Blick auf die Ergebnisse des Vorjahres sein:



Ergebnisse Lauffsporttag Kempten 2022



Präg 5000-Meter-Lauf

Frauen:

Carolin Kirtzel (SV Werder Bremen) 16:23 Minuten Katrin Geiger (SV Steinheim); 18:26 Minuten Vanessa Frick (TSV Bad Saulgau) 18:41 Minuten

Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam) 15:51 Minuten Finn Sattler (Laufsport Saukel b-faster) 15:57 Minuten Basti Schiele (Endless Local Running Team) 16:16 Minuten

Geiger FM-Viertelmarathon

Jana Legler (Endless Local Running Team) 40:03 Minuten Natalie Rauh (TV Kempten) 40:52 Minuten Katharina Rittel (TG Viktoria Augsburg) 41:24 Minuten

Männer:

Yannic Baier (Endless Local Running Team) 34:09 Minuten Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam) 34:22 Minuten Jonas Lehmann (Seitz Running Team); 34:50 Minuten

Sparkasse Allgäu Halbmarathon Frauen



Frauen:

1. Charlotte Heim (Allgäu Outlet Racetam) 1:20:25 Stunden

2. Maria Elisa Legelli (Füssen) 1:23:11 Stunden

3. Hannah Sassnink (LC Aichach) 1:24:08 Stunden



Männer:

1. Nick Jäger (TSV Penzberg) 1:07:16 Stunden

2. Fabian Eisenlauer (Laufsport Saukel b-faster) Stunden

1:07:41, 3. René Höchenberger (Endless Local Running Team); 1:09:13 Stunden

