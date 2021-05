Eine Auswahl der schönsten Laufstrecken im Allgäu

Beim Joggen oder Laufen kommt man an die frische Luft, kann seinen Gedanken nachhängen und zur Ruhe kommen. Eine Auswahl von Strecken im Allgäu.

29.05.2021 | Stand: 10:25 Uhr

Natur, gleichmäßiger Atem und das rhythmische Tapsen der Schuhe auf dem Boden - Laufen im Allgäu ist für viele ein körperlicher und seelischer Ausgleich. Umso mehr, wenn es momentan wieder wärmer und sonniger wird. Wir haben eine Auswahl von Laufstrecken in der Region. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist etwas dabei.

Einmal um den Niedersonthofener See bei Waltenhofen

Etwa 7,5 Kilometer führt uns der größtenteils ebene Weg einmal rund um den Niedersonthofener See bei Waltenhofen. Sowohl Spaziergänger als auch Läufer schätzen die Strecke wegen ihrer vielen Parkmöglichkeiten und der schnellen Erreichbarkeit. Die Umrundung bietet sich vor allem für Einsteiger und als Feierabendrunde an. Und danach hat man sich das erfrischende Bad redlich verdient.

Für die Vorbereitung auf den Halbmarathon: der Rottachsee

Der Rottachspeicher bei Sulzberg bietet nicht nur Seglern günstige Bedingungen. Einmal im Jahr findet hier auch der Rottachseelauf statt. 15 Kilometer und etwa 150 Höhenmeter legen die Teilnehmer dabei zurück. Wer sich diese Runde zum Vorbild nimmt, umrundet den See und gelangt durch die Ortschaften Petersthal und Moosbach. Auch hier gilt: Wer die Badehose einpackt, kann sich gleich nach dem Lauf eine Abkühlung gönnen.

Der Lauf vor dem Wochenmarkt in Kempten

Würstle, Müsli und Kässpatzen vom Wochenmarkt in Kempten bieten sich Läufern als Mahlzeit nach einer Trainingseinheit an. Daher empfiehlt sich eine Stadtrunde. Start und Ende der Route bildet der Stadtpark. Von hier aus geht es über den Kreisverkehr bei der Galeria Karstadt Kaufhof zur Fußgänger- und Radlerbrücke über die Iller. Vom Illerdamm läuft man nun weiter in Richtung der "Fiume"-Bar.

Lesen Sie auch

Falschparkern und Wildparkern geht's jetzt nicht nur am Niso an den Geldbeutel Zoff ums Parken in Waltenhofen

Nach dem Karl-Diem-Weg wendet man sich nach links und gelangt über einen Weg auf die Kaufbeurerstraße. Weiter zum Cambodunum-Park und einem der Wege nach unten folgen. Nächste Station: Engelhaldepark. Dort folgen die Läufer dem Weg in Richtung Tiefenbacher Straße.

Nach der Unterführung geht es den Weg der Bäume entlang zum Bachtelweiher. Je nach Geschmack dreht man hier eine Runde oder läuft gleich wieder den Weg zurück in die entgegengesetzte Richtung.

Mit den Kindern beim Buxheimer Weiher laufen gehen

Wer seinen Kindern den Lauf mit etwas Abwechslung versüßen will, fährt mit ihnen zum Buxheimer Weiher und nimmt sie mit zum dortigen Walderlebnispfad. Vor Ort stehen verschiedene Parkplätze zur Verfügung. Der Walderlebnispfad ist gut ausgeschildert. Die Stationen geben Anlass für Pausen, in denen man seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann.

Stets die Ostallgäuer Alpen im Blick am Hopfensee

Das Schwierigste dürfte für Läufer am Hopfensee die Entscheidung sein, wo sie hinschauen sollen. Direkt neben ihnen liegt der malerische Hopfensee, in der Ferne buhlen die Ostallgäuer Alpen um Blicke. Parkplätze liegen rund um den See verteilt, Schilder weisen auf sie hin.

Der Rundweg führt durch Hopfen am See an der Promenade entlang und verleiht dem Lauf einen italienischen Flair. Zudem geht es auch durch die Natur, für Abwechslung ist bei der ungefähr 8,5 Kilometer langen Strecke also gesorgt.

Fliegerhorst-Runde in Kaufbeuren

Auch wenn man den Fliegerhorst als "Zivilist" in den seltensten Fällen betreten wird - um ihn herum führt eine feine Laufstrecke. Los geht es von Oberbeuren zur Fliegerhorstsiedlung. Von dort der Apfeltranger Straße folgen, bis man Apfeltrang erreicht. Gleich am Ortsrand gelangt man nach einer scharfen Wende auf den Märzenburgweg.

Der führt schließlich zu einer Weggabelung. Rechts geht es in Richtung der Bahngleise. Die Strecke setzt sich links fort und geht immer am Gelände des Fliegerhorsts entlang zurück zum Startpunkt.

Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Radtouren in der Region