Lauterbach erwartet spürbare Effekte durch Corona-Impfpflicht - Inzidenz im Allgäu leicht gestiegen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet spürbare Effekte durch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.

08.01.2022 | Stand: 09:30 Uhr

Samstag, 8. Januar, 9.30 Uhr: Trachtler aus Bertoldshofen sagen Funkenfeuer ab

Dem Trachtenverein aus dem Stadtteil von Marktoberdorf ist die Corona-Lage zu unsicher. Er sagt das Funkenfeuer ab. Das hat Folgen für die Bevölkerung.

Samstag, 8. Januar, 9 Uhr: Macht Omikron eine Corona-Impfpflicht unmöglich?

Die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht nimmt Fahrt auf. Die Omikron-Welle könnte jedoch alle Pläne über den Haufen werfen.

Samstag, 8. Januar, 8.05 Uhr: Regierung peilt Impfquote von 95 Prozent bei Gefährdeten an

Die Bundesregierung hat die Messlatte für die sogenannte Herdenimmunität gegen Corona nach oben gelegt. "Unser Ziel muss es sein, zu einer Quote von 95 Prozent vor allem bei den gefährdeten Gruppen zu kommen", sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Dittmar (SPD), unserer Redaktion (Samstag).

"Man hat am Anfang gedacht, dass eine Quote von 70 Prozent für die Herdenimmunität ausreicht. Das allerdings reicht, wie wir jetzt wissen, vor dem Hintergrund der zahlreichen Mutationen nicht aus." Omikron biete eine gewisse Chance, von einer weltweiten Pandemie in eine Endemie zu kommen. Aber dazu "brauchen wir noch mehr Impfungen", sagte Dittmar.

Samstag, 8. Januar, 7.10 Uhr: Lauterbach erwartet spürbare Effekte durch Corona-Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet spürbare Effekte für den Kampf gegen die Corona-Pandemie durch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. "Man muss akzeptieren, dass man selbst mit der Pflicht niemals alle Menschen erreichen wird", sagte der SPD-Politiker der Welt am Sonntag. "Aber ich bin davon überzeugt, dass es eine große Gruppe von Ungeimpften gibt, die wir durch die Impfpflicht zu einer Impfung bewegen können."

Samstag, 8. Januar, 7 Uhr: RKI registriert 55.889 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 335,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen starken Anstieg der Zahl der binnen 24 Stunden übermittelten Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche gemeldet. Der Wert wurde am Samstagmorgen mit 55.889 angegeben, in der Woche davor waren es 26.392 erfasste Neuinfektionen. Die 7-Tage Inzidenz gab das RKI mit 335,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 303,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 220,3 (Vormonat: 427,0). Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.24 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 268 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 184 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.473.884 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,15 (Donnerstag: 3,26) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Samstag mit 6.692.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 113.900.

Freitag, 7. Januar, 22.01 Uhr: Streit um Berechnung der Inzidenzen - Kubicki forder Söders Rücktritt

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki forderte in der Welt am Sonntag wegen der Verbreitung von Falschmeldungen den Rücktritt von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Hintergrund ist Streit um die Berechnung von Corona-Inzidenzen in Bayern. Anfang Dezember hatten etwa SPD und FDP dem Amt und der Staatsregierung vorgeworfen, mit verzerrten Inzidenzen unter Geimpften eine trügerische Sicherheit zu vermitteln.

Konkret geht es bei dem Streit um die Frage, ob es legitim ist, Menschen mit unbekanntem Impfstatus der Gruppe der Ungeimpften zuzuschlagen. Theoretisch könnte dies das Ergebnis verzerren: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Geimpften könnte tatsächlich viel höher, die der Ungeimpften deutlich niedriger sein.

Freitag, 7. Januar, 17.57 Uhr: Immer weniger Covid-Patienten in Bayern Krankenhäusern

Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurden in den letzten sieben Tagen 309 Menschen wegen Corona in Bayerns Krankenhäuser eingeliefert. Das sind 17,2 Prozent weniger als in der Vorwoche. auch die Anzahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation liegen, sank im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent auf 543.

Freitag 7. Januar, 16.34 Uhr: Das sind die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie werden die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter verkürzt und vereinfacht. Das haben die Verantwortlichen auf der Bund-Länder-Konferenz am Freitag beschlossen.

Kontaktpersonen werden von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen sind oder frisch genesen. Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden, wenn sie sich nicht vorher freitesten lassen.

In Restaurants, Cafes und Kneipen soll künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gelten. Nach einem Bund-Länder-Beschluss vom Freitag müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen.

Freitag, 7. Januar, 15.58 Uhr: Erleichterung der Quarantäne-Regeln zeichnet sich ab

In Deutschland zeichnet sich eine Erleichterung der Corona-Quarantäne-Regeln ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten am Freitag bei ihren Beratungen zur Eindämmung der Pandemie darauf geeinigt. Allerdings stehen die neuen Quarantäne-Regeln, wie alle Einzelpunkte, unter dem Vorbehalt eines Gesamtbeschlusses über alle Teile der Vereinbarungen.

Demnach sollen die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter verkürzt und vereinfacht werden. Bisher kann Quarantäne und Isolierung je nach Virusvariante, Impf- und Genesenenstatus für bis zu 14 Tage gelten. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gibt es auch für Geimpfte keine Ausnahmen.

Künftig sollen den Informationen zufolge Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung haben (Booster), von der Quarantäne ausgenommen sein. Für alle Übrigen sollen Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis "freitesten" können. Damit soll auch die Arbeitsfähigkeit in der kritischen Infrastruktur gesichert werden, also etwa im Gesundheitswesen, bei Polizei oder Feuerwehr.

07.01.2022, Berlin: Hendrik Wüst (CDU, r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), nimmt in der Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen in Berlin an der Videokonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder teil.

Freitag, 7. Januar, 15.22 Uhr: Weniger Corona-Patienten auf den Intesivstationen in Kempten und dem Oberallgäu

Die Corona-Infektionszahlen in Kempten und dem Oberallgäu steigen vom Trend her ähnlich wie die bundesweiten Zahlen langsam wieder an. Doch es gibt zumindest eine gute Nachricht: Wenigstens aktuell liegen die in den heimischen Krankenhäusern behandelten Infektionsfälle wieder auf einem vergleichsweise niedrigen Level, auch wenn Experten fürchten, dass sich das wieder ändert. Mehr dazu hier.

Freitag, 7. Januar, 14.08 Uhr: Gaststättenverband lehnt Testpflicht ab

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern lehnt eine zusätzliche Testpflicht für Wirtshaus- und Restaurantbesucher "kategorisch ab", sagte Geschäftsführer Thomas Geppert. "Ich warne vor panischem Aktionismus, 2Gplus stürzt Betriebe in Existenznot ohne Mehrwert für das Infektionsgeschehen." Diskuttiert wird eine solche Testpflicht auf der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz.

Freitag, 7. Januar, 13.15 Uhr: Scholz bleibt bei Ja zu Impfpflicht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) befürwortet weiterhin die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland.

Freitag, 7. Januar, 12.30 Uhr: Ministerpräsidenten beginnen Beratungen zu Omikron-Schutzmaßnahmen

Die Ministerpräsidenten haben sich am Freitag erstmals im neuen Jahr zu einer Videokonferenz zusammengeschaltet, um weitere Schutzmaßnahmen gegen die stark steigenden Corona-Zahlen zu erörtern. Auf dem Tisch liegt eine vorläufige Beschlussvorlage mit schärferen Regeln zur Eindämmung der sich ausbreitenden Omikron-Virusvariante.

Sie sieht unter anderem eine gemeinsame Regelung zu 2G plus im Kernbereich der Gastronomie vor sowie eine dringende Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel. Am Mittag wollten die Ministerpräsidenten ihre Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fortsetzen.

Freitag, 7. Januar, 12.15 Uhr: Ostallgäuer Impfzentren: Für den Piks mit Moderna sind noch fast 2000 Termine frei

Ob für die Erst-, die Zweit- oder die Drittimpfung gegen Covid: In den Impfzentren Markoberdorf und Kaufbeuren sind bis Monatsmitte noch fast 2000 Termine frei. Wie Sie an einen Termin kommen.

Freitag, 7. Januar, 11.30 Uhr: Corona in Italien: Sieben-Tage-Inzidenz bei 1669

In Italien hat sich die Corona-Inzidenz binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Stand Donnerstag verzeichneten die Gesundheitsbehörden in den zurückliegenden sieben Tagen landesweit durchschnittlich 1669 Corona-Fälle je 100 000 Einwohner, wie das Oberste Gesundheitsinstitut ISS am Freitag in Rom mitteilte. In der Vorwoche betrug der Wert demnach 783. Die Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten lag italienweit bei 15,4 Prozent und stieg damit im Vorwochenvergleich weiter. Der Wert liegt noch unter der Alarmschwelle von 30 Prozent.

In dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern waren die Ansteckungszahlen in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. Am Donnerstag meldete das Ministerium mit mehr als 219.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages einen weiteren Rekord. Fast 200 Menschen starben in dieser Zeit mit dem Virus.

Einige Krankenhäuser schlugen wegen der angespannten Pandemie-Lage bereits Alarm. Der Ärzteverband in Neapel warnte davor, die Kontrolle zu verlieren, wenn Rom nicht einschreite. Die Regierung vereinbarte in dieser Woche weitere Corona-Maßnahmen, um den Anstieg der Corona-Infektionskurve zu senken - etwa eine Impfpflicht für Menschen älter als 50 Jahre.

Freitag, 7. Januar, 10 Uhr: Giffey verteidigt geplantes 2G-Plus in Restaurants

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die Pläne der Länder verteidigt, wegen der Corona-Pandemie auch in der Gastronomie eine 2G-plus-Regelung einzuführen.

Giffey sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, das "plus" stünde nicht mehr nur für einen aktuellen Test: "Wir haben ja hier jetzt eine Entwicklung, die sagt, das "plus" wird definiert als entweder getestet oder geboostert. Und das ist eigentlich eine Verbesserung der Situation, denn wir werden in wenigen Tagen die Hälfte der Berliner Bevölkerung geboostert haben. Die werden dann auch ohne Test weiter in die Gaststätten gehen können. Es ist ganz klar: je mehr Menschen geboostert sind, desto unproblematischer wird das auch."

Freitag, 7. Januar, 9.25 Uhr: Bovenschulte rechnet mit keinen großen Streitpunkten bei Corona-Runde

Unmittelbar vor der Bund-Länder-Runde zur Corona-Krise rechnet Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit keinen großen Streitpunkten. "Es liegt ein Beschlussvorschlag vor. Und ich erwarte eigentlich, dass wir uns auf dieser Linie, die da vorgezeichnet wird, auch einigen können", sagte der SPD-Politiker am Freitag im ARD-"Morgenmagazin".

Es werde eine gemeinsame Regelung zu 2G plus im Kernbereich der Gastronomie geben sowie eine dringende Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel.

Freitag, 7. Januar, 8.40 Uhr: Vor der Corona-Runde: Holetschek will Lockdown nicht ausschließen

Vor den Bund-Länder-Beratungen will der bayerische Gesundheitsminister Holtetschek neue Einschränkungen nicht ausschließen - auch nicht einen Lockdown.

Freitag, 7. Januar, 7.40 Uhr: Holetschek erwägt befristete Impfpflicht

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zieht eine Befristung der geplanten Impfpflicht in Erwägung. "Ich kann mir gut vorstellen, die Impfpflicht auf einen bestimmten Zeitraum erstmal zu befristen, zum Beispiel auf zwei Jahre", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagsausgabe). "Womöglich kommen wir ja in eine endemische Lage mit Omikron - wie eine Art Grippe. Man könnte dann nach zwei Jahren einen Schnitt machen, evaluieren und neu entscheiden."

Für künftige Maßnahmen zum Infektionsschutz in Bayern ist nach Ansicht Holetscheks die Beratung der Ministerpräsidenten an diesem Freitag entscheidend. Nötig sei eine "Gesamteinschätzung zu Omikron" durch den Bund und dessen Expertenrat. Für Bayern sei etwa vorstellbar, die Maskenpflicht zu verschärfen. "Aber ich setze darauf, dass man das in Deutschland einheitlich definiert", sagte Holetschek.

Freitag, 7. Januar, 7.20 Uhr: Diese Beschlüsse sind beim Corona-Gipfel geplant

Beim Corona-Gipfel beraten Bund und Länder heute über neue Beschlüsse im Kampf gegen Omikron.

Freitag, 7. Januar, 7 Uhr: Inzidenzwerte im Allgäu sinken

Die Inzidenzwerte im Allgäu sinken überwiegend. Nur in Memmingen gehen die Zahlen nach oben.

Freitag, 7. Januar, 6.10 Uhr: RKI registriert 56.335 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 303,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 303,4 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 285,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 214,9 (Vormonat: 432,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 56 335 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 41.240 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 323 Todesfälle.

Donnerstag, 6. Januar, 21.57 Uhr: Lauterbach über Djokovic: "Ist kein Vorbild"

Angesichts der Posse um die Einreise des Tennis-Stars Novak Djokovic nach Australien hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Kritik an dem Serben geübt. "Dass man in einer so existenziellen medizinischen Frage dann versucht, ein Vorbild zu sein, und nicht für sich eine Extrawurst reklamiert, das halte ich für geboten! Deswegen ist dieser Spieler für mich kein Vorbild", sagte Lauterbach bei RTL Direkt.

Donnerstag, 6. Januar, 20.38 Uhr: Omikron verdrängt Delta immer mehr in Deutschland

Der Anteil der ansteckenderen Corona-Variante Omikron am Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt rasend schnell zu. So gingen in der Kalenderwoche 52 (bis 2.1.) laut Meldedaten aus den Bundesländern 44,3 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise auf Omikron zurück, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in seinem Wochenbericht schrieb. Eine Woche zuvor wurde der Wert noch mit 15,8 Prozent angegeben. Bei der Zählung werden sowohl Nachweise mittels Erbgut-Analyse (Gesamtgenomsequenzierung) als auch Verdachtsfälle aufgrund sogenannter variantenspezifischer PCR-Tests einbezogen.

Donnerstag, 6. Januar, 18.46 Uhr: Bundesregierung will bundesweit „2G Plus“ für Restaurants

Alle Zeichen deuten darauf hin dass künftigt auch Geimpfte einen aktuellen Test vorweisen müssen, bevor sie ins Restaurant oder ins Café gehen dürfen. Eine entsprechende Verordnung will die Bundesegierung beim Bund-Länder-Gipfel am Freitag verabschieden. Das berichtet die "Bild". Dem Blatt liegt die Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel vor.

Weitere Punkte: Die Kontaktbeschränkungen beiben in Kraft, 2G für Kultur und Freizeit bleibt unangetastet. Clubs und Diskos dürfen weiter nicht öffnen. Neu werden offenbar die Quarantäne-Regeln: Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impfschutz samt Boosterung vorweisen können, sollen von der Quarantäne ausgenommen sein. Dies gelte auch für vergleichbare Gruppen (frisch Geimpfte und Genesene), heißt es. Für alle Übrigen ende die Isolation beziehungsweise Quarantäne nach zehn Tagen, so die Vorlage.

Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen können sich aus der Quarantäne freitesten wenn sie 48 Stunden symptomfrei waren. Für Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder „kann die Quarantäne als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest beendet werden", zitiert die Bild die Vorlage.

Donnerstag, 6. Jannuar, 17.15 Uhr: Rekordwert von 9,5 Millionen neuen Coronafällen weltweit

Die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle weltweit ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb einer Woche um 71 Prozent auf knapp 9,5 Millionen gestiegen. So viele neue Fälle wurden binnen sieben Tagen noch nie gemeldet, wie die WHO am Donnerstag mitteilte. Die tatsächliche Zahl liege aber noch viel höher. Grund sei, dass vielerorts nicht genügend getestet werde oder Meldungen unvollständig seien, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Donnerstag, 6. Januar, 17.28 Uhr: Kretschmer kündigt Lockerungen der Corona-Regeln in Sachsen an

Sachsen will Lockerungen seiner strengen Corona-Regeln auf den Weg bringen. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag in Dresden an. Endgültig soll das aber erst nach der Bund-Länder-Konferenz am Freitag entschieden werden. Dann will Sachsen Eckpunkte einer neuen Schutzverordnung fixieren. Nach den bisherigen Vorstellungen sollen Kulturveranstaltungen und Sport in Innenräumen unter der Maßgabe 2G-Plus wieder möglich sein - also Zugang für doppelte Geimpfte mit tagesaktuellem Test. Wer eine Booster-Impfung hat, braucht keinen Test. Für körpernahe Dienstleistungen soll 2G (geimpft oder genesen) die Voraussetzung sein, für den Friseur 3G (geimpft, genesen oder getestet).

Kretschmer machte aber deutlich, dass Lockerungen immer an das Infektionsgeschehen und die Situation in den Krankenhäusern gekoppelt bleiben.

Donnerstag, 6. Januar, 15.38 Uhr: Österreich verschärft Corona-Regeln: FFP2-Masken im Freien

In Österreich muß künftig im Freien eine FFP2-Maske getragen werden, wenn kein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann. Das kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer am Donnerstag in Wien an.

Donnerstag, 6. Januar, 14.13 Uhr: Corona-Gipfel kommt für Markus Söder zu früh

Der für diesen Freitag geplante Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Pandemie kommt aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) "möglicherweise ein paar Tage zu früh". Die bisherigen Erkenntnisse zur Verbreitung der Omikron-Variante seien noch nicht ausreichend, um auf der Grundlage tragfähige Entscheidungen zu treffen, sagte der CSU-Chef am Donnerstagmorgen bei "Bild live": "Mir ist es lieber, wir beraten dann morgen und entscheiden dann lieber ein paar Tage später, wenn die wissenschaftliche Basis definitiv besser ist."

Ihm liege noch "kein abschließendes Empfehlungspapier für eine weitreichende Entscheidung, die dann getroffen werden soll für Millionen von Menschen vor", sagte Söder. Das sei "keine sehr stabile Grundlage für eine Beratung."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Donnerstag, 6. Januar, 13.32 Uhr: Pep Guardiola in Isolation - 21 Corona-Verdachtsfälle bei Man City

Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat sich nach einem positiven Corona-Test in Isolation begeben. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Insgesamt befanden sich demnach 21 Personen in Quarantäne. Neben Guardiola seien auch Assistenzcoach Juanma Lillo und mehrere Mitglieder aus der "Blase der ersten Mannschaft" am Donnerstag positiv getestet worden, hieß es.

Unter den derzeit 21 Personen, die sich isolieren, sind sieben Spieler und 14 Mitglieder des Betreuerteams. Um wen es sich dabei genau handelt, teile Manchester City zunächst nicht mit. Während des FA-Cup-Spiels am Freitag beim englischen Viertligisten Swindon Town soll Citys Assistenzcoach Rodolfo Borrell das Team betreuen.

Donnerstag, 6. Januar, 13.25 Uhr: Fast 60 Millionen Menschen in Deutschland mit vollem Impf-Grundschutz

Die Impfkampagne in Deutschland nimmt nach dem Jahreswechsel weiter an Fahrt auf. Am Mittwoch wurden 728 000 Impfdosen verabreicht, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Damit haben nun 59,5 Millionen Menschen in Deutschland (71,5 Prozent der Bevölkerung) den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung ("Booster") haben mindestens 34 Millionen Menschen (40,9 Prozent) bekommen. Diese dritte Dosis gilt inzwischen als wichtig für einen wirksamen Schutz vor der ansteckenderen Virusvariante Omikron.

Rund um den Jahreswechsel hatten sich eher weniger Menschen immunisieren lassen. Am Dienstag waren mindestens 610 730 Dosen in Deutschland verabreicht worden. Am Vortag lag die Zahl bei 433 960, am Neujahrstag bei 27 400.

Laut RKI haben 61,9 Millionen Menschen (74,4 Prozent) bislang mindestens eine Impfdosis bekommen. Die Bundesregierung strebt eine Marke von 80 Prozent bis Ende Januar an, nachdem als Zielmarke zunächst der 7. Januar genannt worden war.

Nicht geimpft sind bislang 21,3 Millionen Menschen (25,6 Prozent). Unter ihnen sind allerdings auch rund vier Millionen Kinder unter vier Jahren, für die bislang kein Impfstoff zugelassen ist.

Donnerstag, 6. Januar, 12.45 Uhr: Mehrere Demonstranten mit Messern bei Münchner Corona-Protesten - Unterallgäuer in Haft

Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sollen in München mehrere Menschen Messer dabei gehabt haben. Ein Mann aus dem Unterallgäu war in Haft. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Donnerstag, 6. Januar, 11.55 Uhr: Aiwanger warnt vor Lebensmittelknappheit

Hubert Aiwanger befürchtet, dass die Corona-Pandemie eine Lebensmittelknappheit auslösen könnte. Vor allem mit Hinblick auf Fleisch könnte es "rundgehen". Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 6. Januar, 11.45 Uhr: Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom über Silvester an Corona erkrankt

Stille Nacht zu Silvester bei den Tokio-Hotel-Zwillingen: Den Jahreswechsel haben Bill und Tom Kaulitz sehr ruhig eingeläutet - der Grund: Corona. "Wir waren zu Hause und waren krank - an Covid", sagte Gitarrist Tom Kaulitz in der aktuellen Folge (Dienstag) des Spotify-Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Statt einer großen Feier hätten die beiden Fastfood bestellt, auf der "Couch abgegammelt" und einen Film geguckt. Wie es zu der Infektion gekommen sei, wüssten die beiden nicht. "Obwohl wir extrem vorsichtig sind, darum ärgert mich das doppelt", sagte der 32-Jährige.

Der Krankheitsverlauf war bei den Zwillingen eigenen Worten zufolge sehr unterschiedlich. "Ich hatte keinen Schüttelfrost, kein Fieber - gar nichts. Ich hatte Halsschmerzen", sagte Sänger Bill Kaulitz. Bei Bruder Tom sei das anders gewesen: "Wie eine schwere Grippe war das bei mir", so der Ehemann von Heidi Klum.

Wegen der Quarantäne hätten auch ihre Angestellten nicht im Haushalt helfen können. "Ich hab das Gefühl, wir standen nur noch in der Küche - ich habe richtige Abwaschhände", betonte Bill. "Wir waren richtige Hausmänner."

Tom Kaulitz (l) und Bruder Bill Kaulitz sind mit dem Coronavirus infiziert.

Donnerstag, 6. Januar, 9.35 Uhr: Corona-Inzidenz in Bayern steigt auf 234,7

Die Corona-Inzidenz in Bayern geht weiter in die Höhe. Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 234,7 für das Bundesland. Er lag um 21,4 über dem Vortageswert und stieg damit schon zum fünften Mal in Folge. Die Zahl der Corona-Todesfälle seit Pandemiebeginn in Bayern stieg dem RKI zufolge seit Mittwoch um 50 auf 19 878.

Aktuell liegt Bayern weiter unter dem Bundesdurchschnitt von 285,9 und im Vergleich der Bundesländer auf Platz drei. Nur für Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wurden niedrigere Werte gemeldet.

Die höchsten Inzidenzen im Freistaat wiesen die Stadt Schweinfurt mit 405,1, der Landkreis Ebersberg mit 373,4 und die Stadt Würzburg mit 368,6 auf. Die niedrigsten Werte wurden für den Landkreis Wunsiedel mit genau 100,0 und den Landkreis Mühldorf am Inn mit 133,9 gemeldet.

Die Inzidenzwerte für das Allgäu finden Sie hier.

Donnerstag, 6. Januar, 7.55 Uhr: "Kein Allheilmittel": Omikron-Ausbreitung facht die Diskussion um die Impfpflicht an

Omikron zwingt Bund und Länder schon zu Jahresbeginn zu neuen Schritten. Die hochinfektiöse Variante gibt auch einem weiteren Streitthema neue Nahrung.

Donnerstag, 6. Januar, 7.05 Uhr: RKI registriert 64 340 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 285,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 285,9 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 258,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 207,4 (Vormonat: 441,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64 340 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 42.770 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 443 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 383 Todesfälle.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Donnerstagmorgen mit 6.626.500 an.

Mittwoch, 5. Januar, 21.55 Uhr: Nach Corona-Infektion: Lionel Messi wieder in Paris

Superstar Lionel Messi ist negativ auf das Coronavirus getestet worden und bereits wieder bei seinem Verein Paris Saint-Germain in der französischen Hauptstadt eingetroffen. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Laut des medizinischen Statements von PSG wird der Argentinier in den nächsten Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren können. Der siebenmalige Weltfußballer hatte sich nach einem positiven Test in Argentinien zu Weihnachten in Quarantäne begeben müssen.

Mittwoch, 5. Januar, 20.35 Uhr: Polizeisperre bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen in München

In der Innenstadt von München haben zahlreiche Menschen am Mittwochabend gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Mehr dazu.

Mittwoch, 5. Januar, 19.45 Uhr: Corona-Rekordwert von mehr als 332.000 Neuinfektionen in Frankreich

Frankreich hat mit mehr als 330.000 gemeldeten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages einen Rekordwert verzeichnet. Nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörde vom Mittwochabend wurden binnen 24 Stunden 332 252 Neuinfektionen registriert. Erst am Vortag war mit mehr als 270.000 Infektionen ein Höchstwert erzielt worden.

Die Omikron-Variante ist in Frankreich mittlerweile vorherrschend. Die Fallzahlen stiegen in den vergangenen Wochen rasant an. Der Inzidenzwert, also die Zahl der registrierten Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen, lag landesweit zuletzt bei circa 1851.

Mittwoch, 5. Januar, 18.45 Uhr: Keine 2G-Kontrolle: Media Markt- und Saturn-Filialen lassen auch Ungeimpfte einkaufen

Einige Märkte des Elektronikhändlers Media Markt - Saturn in Bayern haben die 2G-Regel ausgesetzt und auch Ungeimpfte in die Läden gelassen.

Mittwoch, 5. Januar, 17.45 Uhr: Italien erreicht weiteren Rekord bei Corona-Neuinfektionen

Italien hat einen weiteren Höchststand bei den täglichen Corona-Neuinfektionen erreicht. Am Mittwoch meldeten die Gesundheitsbehörden in dem 60-Millionen-Einwohner-Land mehr als 189.000 Ansteckungen binnen eines Tages, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. 230 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Am Abend traf sich der Ministerrat im Amtssitz von Regierungschef Mario Draghi in Rom. Erwartet wurde, dass weitere Einschränkungen beschlossen werden.

Mittwoch, 5. Januar, 16.50 Uhr: Straßenkarneval in Rio erneut abgesagt

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro hat wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge den weltberühmten Straßenkarneval abgesagt. Bürgermeister Eduardo Paes gab die Entscheidung nach einem Treffen mit Vertretern von Karnevalsgruppen in einer Übertragung in sozialen Medien am Dienstag (Ortszeit) bekannt.

Zur Begründung hieß es, Einlasskontrollen und die Einhaltung anderer Corona-Maßnahmen beim Straßenkarneval, für den sich in Rio Hunderte Gruppen angemeldet hatten, seien praktisch unmöglich. Die Entscheidung des Bürgermeisters wurde dem brasilianischen Fernsehen zufolge von den "Blocos" genannten Gruppen trotz Trauer über den Ausfall des Straßenfests gut angenommen.

Mittwoch, 5. Januar, 16.45 Uhr: Klinikum Nürnberg richtet Tagesklinik für Post-Covid ein

Nach einer Covid-19-Erkrankung fühlen sich manche Betroffene noch Monate später müde und erschöpft. In einer interdisziplinären Tagesklinik am Klinikum Nürnberg finden sie nun Hilfe. Während der drei bis vier Wochen langen Therapie sollen die körperlichen und seelischen Symptome der Infektion ausheilen, teilte das Klinikum am Mittwoch mit.

Für betroffene Mitarbeitende und Patienten gebe es schon länger eine ambulante Post-Covid-Sprechstunde am Klinikum. Am 10. Januar starte nun die Tagesklinik, deren Plätze an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie sowie an der Klinik für Innere Medizin angesiedelt sind. Im Zentrum der Behandlung stehe, Stress zu reduzieren sowie Kraft- und Ausdauertraining.

Mittwoch, 5. Januar, 16.30 Uhr: Schulen bleiben nach den Ferien offen

Die für Bildung zuständigen Kultusministerinnen und -minister der Länder bleiben dabei, dass Schulen in der aktuellen Corona-Lage offengehalten werden sollen.

Mittwoch, 5. Januar, 15.35 Uhr: Forscher: Coronatest nicht für alle Kitakinder nötig

Um Corona-Ausbrüche in Kitas rechtzeitig zu erkennen, muss nur mindestens die Hälfte der Kinder getestet werden. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie.

Mittwoch, 5. Januar, 14.20 Uhr: Regierung: Omikron in wenigen Tagen in Deutschland dominierend

Die Omikron-Variante des Coronavirus dürfte nach Einschätzung der Bundesregierung in wenigen Tagen zur dominierenden Variante in Deutschland werden. "Zurzeit gehen wir von einem Omikron-Anteil von 25 Prozent deutschlandweit aus", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. In einigen Bundesländern insbesondere im Norden Deutschlands sei Omikron bereits dominierend. "Insofern müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass in kurzer Zeit, in wenigen Tagen Omikron eigentlich auch bundesweit die dominierende Variante sein wird."

Mittwoch, 5. Januar, 12.55 Uhr: Geimpft, genesen, freigetestet - wie lange muss ich in Quarantäne?

Wie lange man in Quarantäne muss, hängt in vielen Fällen davon ab, ob man geimpft oder ungeimpft ist.

Mittwoch, 5. Januar, 12.45 Uhr: Polizei stellt sich auf unangemeldete Corona-Demos ein

Die Polizei in Bayern stellt sich in zahlreichen Kommunen auf unangemeldete "Spaziergänge" und Zusammenkünfte von Gegnern der staatlichen Corona-Maßnahmen ein. Allein in München sollen am Mittwochabend nach Polizeiangaben rund 1000 Beamte im Einsatz sein. Unterstützung bekommen sie von der Bundespolizei, die ihre Präsenz am Hauptbahnhof und an S-Bahnhöfen verstärken will.

Nicht nur in der Landeshauptstadt, auch in anderen bayerischen Städten und Gemeinden riefen Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten Spaziergängen zum Zeichen des Protests auf. Viele Städte haben aber nicht ortsfeste Kundgebungen verboten und den Teilnehmern von nicht angemeldeten Demonstrationen Bußgelder angedroht.

Mittwoch, 5. Januar, 12.20 Uhr: Österreich öffnet seine Schulen mit Tests und Maskenpflicht für alle

In Österreich sollen die Schulen nach den Winterferien am Montag ganz regulär wieder öffnen - trotz der aktuell steigenden Inzidenzzahlen.

Mittwoch, 5. Januar, 11.15 Uhr: Mehr als 40 Prozent geboostert - Impfungen nehmen weiter an Fahrt auf

Eine "Booster"-Imfpung gegen das Coronavirus haben in Deutschland inzwischen mehr als 40 Prozent der Gesamtbevölkerung erhalten. Insgesamt knapp 33,4 Millionen Auffrischungsimpfungen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch. Bei den Erwachsenen liegt die Quote bei 47,6 Prozent. Allein am Dienstag wurde demnach rund 480 000 Mal geboostert. Diese dritte Dosis gilt inzwischen als wichtig für einen wirksamen Schutz vor der ansteckenderen Virusvariante Omikron.

Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben inzwischen 71,4 Prozent der Gesamtbevölkerung (59,4 Millionen Menschen). Mindestens eine Impfdosis haben 74,3 Prozent der Bevölkerung oder 61,8 Millionen Menschen bekommen. Die Bundesregierung strebt eine Marke von 80 Prozent bis Ende Januar an, nachdem als Zielmarke zunächst der 7. Januar genannt worden war.

Allgemein nehmen die Corona-Impfungen nach dem ruhigeren Jahreswechsel an Fahrt auf. Am Dienstag wurden mindestens 610 730 Dosen in Deutschland verabreicht. Am Vortag lag die Zahl bei 433 960, am Neujahrstag bei 27 400. Insgesamt wurden mittlerweile fast 151 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht.

Mittwoch, 5. Januar, 10.51 Uhr: Corona-Fall beim ESV Buchloe: Spiel gegen Miesbach fällt aus

Weil es bei den Buchloer Piraten einen Corona-Fall gibt, ist die Auswärtspartie in Miesbach abgesagt. Mehrere Spieler befinden sich in Quarantäne.

Mittwoch, 5. Januar, 9.50 Uhr: Macron will Ungeimpfte "nerven" und löst Kritik aus

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Ton gegenüber Ungeimpften spürbar verschärft. "Ich habe große Lust, sie zu nerven, also werden wir fortfahren, dies bis zum Ende zu tun", zitierte ihn die Zeitung "Le Parisien" in einem Interview vom Mittwoch mit Blick auf Ungeimpfte.

Mittwoch, 5. Januar, 8.50 Uhr: Corona-Not beim FC Bayern: Fällt der Rückrunden-Auftakt aus?

Acht FC Bayern-Profis sind Corona-positiv. Hinter dem Rückrundenauftakt des Rekordmeisters steht nun ein Fragezeichen. So sind die Regelungen der Liga.

Mittwoch, 5. Januar, 8.03 Uhr: Gesundheitsminister tagen - Lauterbach für härtere Corona-Regeln

Am Freitag sollen in einer Bund-Länder-Konferenz neue Regeln beschlossen werden. Vor allem für Ungeimpfte dürfte der Alltag noch schwieriger werden.

Mittwoch, 5. Januar, 6.55 Uhr: Innenminister Joachim Herrmann: Corona-Protest ist kein Spaziergang

Bayerns Innenminister ist überzeugt, dass sich Behörden und Polizei bei Protesten von spitzfindigen Querdenkern nicht auf der Nase herumtanzen lassen müssen.

Mittwoch, 5. Januar, 6.48 Uhr: Kinderärzte: Hohe Nachfrage nach Impfungen für Fünf- bis Elfjährige

Die Kinderärzte in Deutschland sehen derzeit eine hohe Nachfrage nach Impfungen gegen Covid-19 für Fünf- bis Elfjährige. Bisher seien 8,5 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe geimpft worden, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). "Meist sind die Eltern gut informiert, sie selbst und auch ihre Kinder wollen die Impfung. Die Nachfrage in der Gruppe der Impfbereiten ist somit erst einmal hoch."

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Anfang Dezember die Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkankungen empfohlen. Die Empfehlung gilt auch für Kinder, "in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden". Auf individuellen Wunsch könnten aber auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden, hieß es.

Mittwoch, 5. Januar, 6.28 Uhr: Schule und Omikron - Kultusminister beraten über Vorgehen

In einer Sonderschalte beraten die Kultusministerinnen und -minister der Länder an diesem Mittwoch über die Situation an den Schulen vor dem Hintergrund der wachsenden Omikron-Welle. Zur Wochenmitte läuft in der Hälfte der Bundesländer nach der Weihnachtspause wieder der Unterricht. Millionen weitere Schülerinnen und Schüler kehren nächste Woche zurück. Bei den Beratungen geht es darum, wie der Schulbetrieb auch bei steil ansteigenden Infektionszahlen aufrechterhalten werden kann.

Mittwoch, 5. Januar, 6.10 Uhr: RKI registriert 58.912 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 258,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 258,6 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 239,9 gelegen, vor einer Woche bei 205,5 (Vormonat: 439,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 58.912 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.17 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 40.043 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 346 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 414 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 3,12 (Montag 3,07) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Mittwochmorgen mit 6.581.800 an.

Dienstag, 4. Januar, 22.10 Uhr: „Diese Menschen sind im Alltag wirklich eingeschränkt“ - Ärzte aus dem Allgäu über Long Covid

Immer wieder wird über harte Coronaverläufe berichtet. Auch nach einem milden Verlauf können Probleme bleiben – die auch Mediziner im Allgäu herausfordern.

Dienstag, 4. Januar, 20.45 Uhr: Corona-Proteste: Faeser pocht auf Einhaltung des Versammlungsrechts

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plädiert für ein hartes Durchgreifen im Fall von Bedrohungen und Gewalt bei Protesten gegen die Corona-Politik. "Es gilt natürlich das Versammlungsrecht. Und ich bin sicher, dass die Sicherheitsbehörden das auch überall umsetzen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag dem ARD-Hauptstadtstudio. Das bedeute, dass eine Versammlung aufgelöst werde, wenn sie nicht angemeldet sei.

"Und wenn Gewalt passiert, dann wird natürlich durchgegriffen", unterstrich die Innenministerin. Bedrohungen und Gewalt könnten nicht hingenommen werden. "Wenn Menschen radikal werden und ausfallend werden, dann finde ich, ist eine Grenze erreicht. Dann muss der Rechtsstaat auch mit aller Härte durchgreifen." Faeser betonte, ein übergroßer Teil der Bevölkerung halte sich seit 22 Monaten an die Corona-Schutzmaßnahmen. "Wir sehen keine gespaltene Gesellschaft - im Gegenteil."

Bei den Demonstranten müsse man sehr genau differenzieren, so die SPD-Politikerin. Nur eine ganz kleine Minderheit sei radikal. An die Teilnehmer der Kundgebungen appelliert sie: "Gucken Sie genau hin, mit wem gehen Sie denn da demonstrieren. Natürlich ist Kritik in einer Demokratie immer sehr erwünscht, solange sie auf dem Boden der Verfassung stattfindet."

Dienstag, 4. Januar, 20 Uhr: Wegen Corona-Sorgen: Langlauf-Weltcup in Frankreich abgesagt

Wegen Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und bezüglich der Omikron-Variante haben die Organisatoren den für Mitte Januar in Frankreich geplanten Skilanglauf-Weltcup abgesagt. Das teilte der Weltverband Fis am Dienstagabend mit. Die Wettbewerbe in Les Rousses sollten eigentlich vom 14. bis zum 16. Januar ausgetragen werden.

Dienstag, 4. Januar, 19 Uhr: "Die Ersten haben bereits gekündigt" - Pflegeheim-Leitungen üben scharfe Kritik an Impfpflicht für Pflegekräfte

Das Gesetz sorgt für Frust bei Betroffenen. Warum sich Beschäftigte der Ostallgäuer Seniorenheime darüber hinaus von der Politik im Stich gelassen fühlen.

Dienstag, 4. Januar, 18.15 Uhr: Omikron-Variante dominiert in Baden-Württemberg

Omikron ist zur dominierenden Variante des Coronavirus in Baden-Württemberg geworden. Eine aktuelle Abfrage bei den Laboren zeige, dass bereits jetzt bei über 50 Prozent aller SARS-CoV-2 Diagnosen die Omikron-Variante nachgewiesen werde, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart am Dienstag mit.

Es könne daher spätestens in 7 bis 14 Tagen damit gerechnet werden, dass die allermeisten Infektionen im Land auf Omikron zurückgehen werden. Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Omikron-Fälle stieg am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) auf 5283. Das sind 1003 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Behörde zählt dazu sowohl Fälle, die über eine vollständige Erbgutanalyse sicher nachgewiesen sind als auch Infektionen, bei denen ein variantenspezifischer PCR-Test einen Verdacht auf Omikron ergeben hat. Zuvor hatten der "Südkurier" und der SWR berichtet.

Omikron ist bereits in mehreren Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg die vorherrschende Variante des Coronavirus.

Dienstag, 4. Januar, 17.35 Uhr: Offenbar neue Corona-Variante in Südfrankreich entdeckt

Die neue Mutation des Coronavirus könnte ihren Ursprung in Kamerun haben. Sie weist mehr Veränderungen am Spike-Protein auf als die Omikron-Variante.

Dienstag, 4. Januar, 17.20 Uhr: Oktoberfest im Sommer? Wie das größte Volksfest der Welt trotz Corona vielleicht stattfinden kann

Um das Oktoberfest 2022 wegen Corona nicht erneut absagen zu müssen, zieht die Stadt München eine Vorverlegung in Erwägung. Doch die Wirte sind skeptisch.

Dienstag, 4. Januar, 17 Uhr: Prien sieht vorerst kein Ende der Maskenpflicht in Schulen

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien sieht in diesem Halbjahr keine Chance auf ein Ende der Maskenpflicht an Schulen. "Ich bin ein großer Fan der Maskenpflicht", sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtensender Welt am Dienstag. Die Maske sei ein sehr wirksames Instrument zur Pandemiebekämpfung und zur Dämpfung des Infektionsgeschehens. "Deshalb ist es für mich selbstverständlich, dass wir jetzt auch in Schleswig-Holstein wieder mit der Maske in den Schulbeginn nach den Ferien starten. Das ist inzwischen auch Konsens in allen anderen Bundesländern." Eine Lockerung der Maskenpflicht könne man erst in der zweiten Jahreshälfte diskutieren.

Dienstag, 4. Januar, 16.20 Uhr: Spekulationen um Impfstatus von Harald Schmidt

Eine mehrdeutige Aussage des Entertainers Harald Schmidt ("Die Harald Schmidt Show") hat für Spekulationen um seinen Impfstatus gesorgt. Er sei auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen, sagte der 64-Jährige der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) in einem Interview. "Das lässt alles offen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst gibt’s schnell was auf den Aluhut." Der Satiriker, Komiker und Late-Talker Schmidt, dessen TV-Karriere in den 80ern startete, zählt zu den beliebtesten Fernsehgesichtern in Deutschland. Als Schauspieler trat er in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" auf.

Ist Harald Schmidt geimpft? Ein Interview löst Spekulationen um seinen Impfstatus aus.

Dienstag, 4. Januar, 15.25 Uhr: Nächste Corona-Fälle bei den Bayern: Sané und Upamecano positiv getestet

Bayern München wird weiterhin vom Corona-Virus geplagt. Nun wurden die Spieler Sané und Upamecano positiv getestet. Damit gibt es insgesamt acht Corona-Fälle.

Dienstag, 4. Januar, 14.55 Uhr: Omikron-Variante nun vorherrschend in Niedersachsen

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Niedersachsen mittlerweile vorherrschend. In der vergangenen Woche sei bei rund 70 Prozent der untersuchten Tests diese Variante nachgewiesen worden, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover. Demnach wurden insgesamt rund 1400 Tests auf die Varianten untersucht, in etwas mehr als 1000 Fällen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. In der ersten Dezemberwoche lag dieser Anteil den Angaben zufolge noch bei 2,2 Prozent. Damals wurden rund 2100 Tests untersucht. Das Landesgesundheitsamt hatte die Omikron-Variante in Niedersachsen erstmals am 3. Dezember nachgewiesen.

Auch in Hamburg hat sich Omikron nach Einschätzung des Senats zur dominanten Variante des Coronavirus entwickelt. "Wir müssen davon ausgehen, dass Omikron mittlerweile die vorherrschende Variante ist", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag in Hamburg. Derzeit seien zwar erst knapp 300 Fälle durch eine Sequenzierung nachgewiesen worden. Diese lägen aber aufgrund der Dauer des Nachweisverfahrens schon zwei Wochen zurück. Zudem gebe es Hunderte Verdachtsfälle.

Dienstag. 4. Januar, 14.40 Uhr: Testpflicht für Kita-Kinder im Allgäu: Das müssen Eltern jetzt wissen

Kinder in Kitas müssen ab 10.1. auf Corona getestet werden. Reicht ein Selbsttest? Wer zahlt und wer kontrolliert eigentlich?

Dienstag, 4. Januar, 13.20: Verstoß gegen Corona-Auflagen in Oberstaufen

In Oberstaufen haben Betreiber einer Gaststätte gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Bei Kontrolle am Montag stellten die Beamten der Oberstaufener Polizei fest, dass die Verantwortlichen bei mehreren Gästen den Impf- oder Genesennachweis nicht überprüften und die Vorgaben zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes nicht eingehalten wurden. Es ergeht Anzeige an das Landratsamt Oberallgäu.

Dienstag, 4. Januar, 12.50 Uhr: Corona in Bayern: Omikron-Fälle verdoppeln sich innerhalb weniger Tage

Omikron breitet sich in Bayern rasch aus. Die besonders ansteckende Virus-Variante sorgt zudem für einen landesweiten Anstieg der Corona-Fallzahlen.

Dienstag, 4. Januar, 12.20 Uhr: Schulen in Bayern sollen mit Präsenzunterricht starten

Auch nach den Weihnachtsferien soll es in Bayern Präsenzunterricht an den Schulen geben. Das sagt Kultusminister Piazolo in der BR24 Rundschau.

Dienstag, 4. Januar, 11.35 Uhr: Italiens Torwart-Legende Buffon coronapositiv

Die italienische Torwart-Legende Gianluigi Buffon ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Keeper von Zweitligist Parma Calcio habe ein positives Ergebnis bei Routinetests erhalten, teilte der norditalienische Club am Dienstag mit. Der 43-Jährige habe sich isoliert. Buffon war nach dem Ende der vergangenen Saison von Juventus Turin zurück nach Parma gewechselt, wo seine Karriere einst begann. Parma stieg damals in die Serie B ab. Der Verband hatte kurz vor dem Jahreswechsel wegen zahlreicher Corona-Fälle in den Zweitliga-Mannschaften entschieden, zwei Spieltage zu verschieben.

Fußball: Serie A, Italien, Juventus Turin - Crotone Calcio, 23. Spieltag im Allianz Stadion. Gianluigi Buffon von Juventus wärmt sich vor dem Spiel auf.

Dienstag, 4. Januar, 11.05 Uhr: Neues Testzentrum am Lindauer Klinikum - Öffnungszeiten im neuen Jahr

Seit Mitte Dezember gibt es am Lindauer Klinikum ein neues Testzentrum, betrieben von der DMR Invest GmbH. Zu folgenden Öffnungszeiten können Bürgerinnen und Bürger dort Poc-Antigentests machen lassen:

Montag: 7 bis 16 Uhr

Dienstag bis Freitag: 7 bis 10 Uhr und 13.30 bis 20 Uhr

Samstag und Sonntag: 13.30 bis 20 Uhr

Während dieser Öffnungszeiten kann man sich auch ohne Reservierung testen lassen. Um Wartezeiten geringzuhalten und reibungslose Abläufe sicherzustellen, werden alle Besucher jedoch gebeten, über den Internetauftritt www.lindau-test.de einen Termin zu buchen.

Neben den bekannten PoC-Schnelltests werden nun auch Spucktests angeboten. Diese werden besonders für Kindergartenkinder und Schulkinder empfohlen und werden aktuell an nur sehr wenigen Teststellen angeboten. In Bayern gilt ab dem 10. Januar 2022 eine Testnachweispflicht für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Dienstag, 4. Januar, 11 Uhr: Deutsche Skispringer haben allesamt dritte Corona-Impfung erhalten

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog zur Vierschanzentournee.

Dienstag, 4. Januar, 10.35 Uhr: USA: Erstmals mehr als eine Million neue Corona-Fälle an einem Tag

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million überschritten. Mit rund 1,084 Millionen neuen Fällen am Montag erfassten die Behörden fast doppelt so viele wie vor genau einer Woche (544 329), wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging.

Der bisherige Höchstwert wurde am 30. Dezember mit 590 576 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion blieb mit 1693 am Montag vergleichsweise stabil. Wegen der Feiertage sind die Daten allerdings mit Vorsicht zu bewerten.

Dienstag, 4. Januar, 10.30 Uhr: Aiwanger warnt: Verkürzte Quarantäne birgt Risiken

Quarantänezeiten zu verkürzen hält Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nicht für sinnvoll. Zuvor müsse gesichert sein, ab wann Infizierte nicht mehr anstecken.

Dienstag, 4. Januar, 9.35 Uhr: Impfstoff-Panne in Hannover: 42 Kinder erhalten Dosis für Erwachsene

In Hannover sind 42 Kinder mit Corona-Impfdosen für Erwachsene geimpft worden. Was bedeutet das für die Jungen und Mädchen?

Dienstag, 4. Januar, 8.10 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 199,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag waren es 191 gewesen. Seit dem 30. Dezember steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht. (Die Inzidenzwerte für das Allgäu finden Sie hier.)

Das RKI verweist allerdings darauf, dass es über die Feiertage weniger Corona-Tests gab und von den örtlichen Gesundheitsämtern weniger Infektionen gemeldet wurden, so dass die Zahlen unvollständig sein könnten.

Die Gesundheitsämter in Bayern meldeten dem RKI binnen eines Tages 3673 Corona-Neuinfektionen und 48 neue Todesfälle. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 07.30 Uhr wiedergeben.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1.339.875 nachgewiesene Infektionen in Bayern mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Dienstag, 4. Januar, 7.55 Uhr: Sonder-Impftermine an Dreikönig in Lindau und Lindenberg

In den beiden Impfzentren in Lindenberg und Lindau werden am 6. Januar von 12 bis 17.30 Uhr Sonder-Impftermine ohne Voranmeldung angeboten. Zur Verfügung steht nur der Impfstoff von Moderna, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Seit November 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) diesen Impfstoff vorsorglich für die Anwendung bei Personen ab 30 Jahren. Aus diesem Grund können bei dieser Sonder-Impfaktion nur Personen, die über 30 Jahre alt sind, eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten.

Dienstag, 4. Januar, 7.50 Uhr: Medien spekulieren über fünften Lockdown in Österreich

Bei einem Corona-Gipfel sollen am Donnerstag in Österreich weitere Schritte gegen die Pandemie beschlossen werden. Kommt jetzt der fünfte Lockdown?

Dienstag, 4. Januar, 7.22 Uhr: Protest gegen Corona-Maßnahmen - erneut Tausende auf den Straßen

In zahlreichen Städten in Deutschland sind am Montagabend wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Dienstag, 4. Januar, 7.10 Uhr: Macht die Corona-Impfung unfruchtbar? Ein Faktencheck

"Bist du gegen Corona geimpft?" Darauf antworten junge Menschen mitunter: "Nein, ich will noch Kinder haben." Ist das eine berechtige Sorge? Ein Faktencheck.

Dienstag, 4. Januar, 6.35 Uhr: "Nicht blind in eine fünfte Welle zu laufen": Holetschek fordert bundesweite Omikron-Regeln

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erhofft von der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag bundeseinheitliche Corona-Regeln.

Dienstag, 4. Januar, 6.10 Uhr: RKI registriert 30.561 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 239,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 239,9 an. Er steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Inzidenzwert bei 232,4 gelegen, vor einer Woche bei 215,6 (Vormonat: 432,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30 561 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.19 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 21.080 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 356 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 372 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,07 (Sonntag 3,12) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 6.531.900 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 112.579.

