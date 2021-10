Lauterbach für Wiedereröffnung der Impfzentren - Inzidenz im Ostallgäu steigt auf über 400

Corona-News: Die Inzidenzwerte im Allgäu steigen rasant. Merkel ist besorgt über die Entwicklung der Hospitalisierungswerte und der Todeszahlen. Der Newsblog.

30.10.2021 | Stand: 21:19 Uhr

Samstag, 30. Oktober, 21.15 Uhr: Lauterbach für Wiedereröffnung der Impfzentren

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wünscht sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie, die vielfach geschlossenen Impfzentren wieder einzurichten. Die Impfungen kämen viel zu langsam voran, um die stark steigende vierte Welle der Pandemie zu brechen, schrieb er am Samstag auf Twitter. "Wir brauchen schnelle Impfung für Ältere. Ideal wäre Wiederöffnung der Impfzentren."

Die Zahl der Geimpften steigt nur noch langsam. Eine Auffrischungsimpfung gegen die mit der Zeit nachlassende Wirkung nehmen viel weniger Menschen wahr, als es könnten. Vor allem Risikogruppen wird dies empfohlen. Die Politik sucht händeringend Konzepte, mehr Menschen dazu zu bewegen.

Samstag, 30. Oktober 20.56 Uhr: Proteste gegen Corona-Regelungen in Mailand

In der norditalienischen Metropole Mailand sind am Samstagabend erneut Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Die Demonstranten forderten die Abschaffung des sogenannten Grünen Passes. Darunter versteht man den Nachweis über eine Corona-Impfung, einen negativen Test oder eine Genesung. Das Zertifikat ist unter anderem nötig, um zur Arbeit gehen zu können.

Die Polizei in Mailand sprach von mehr als 4000 Teilnehmern, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Einige hätten die vorgegebene Route verlassen und für Störungen im Straßenverkehr gesorgt.

Samstag, 30. Oktober, 17.12 Uhr: Warnungen vor Klinik-Notlagen in Corona-Krise - Merkel in Sorge

Die Corona-Infektionen steigen wieder stark an - und das noch früher als vor einem Jahr: Zunehmend lauter wird deshalb die Sorge vor erneuten Notlagen in den Kliniken geäußert. So warnte die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Leichtfertigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Samstag, 30. Oktober, 15.45 Uhr: G20 will Kampf gegen Corona verstärken

Die wichtigsten Wirtschaftsmächte wollen den Kampf gegen die Corona-Pandemie in ärmeren Ländern stärker unterstützen. Zum Auftakt des letzten G20-Gipfels mit Kanzlerin Angela Merkel stellte sich der italienische Ministerpräsident Mario Draghi als Vorsitzender der Staatengruppe am Samstag hinter das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO, bis Mitte 2022 70 Prozent der Bevölkerung aller Länder der Welt gegen das gefährliche Virus impfen zu lassen. Man nähere sich jetzt schon dem Ziel, bis Ende Dezember 40 Prozent der Menschen zumindest eine Impfdosis zu geben. "Nun müssen wir alles tun, um bis Mitte 2022 70 Prozent zu erreichen."

Samstag, 30. Oktober, 12.20 Uhr: Merkel: Kimmich macht sich vielleicht noch einmal Gedanken

Fußballprofi Joshua Kimmich könnte seine Haltung zur Corona-Impfung nach Meinung der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal überdenken. "Vielleicht macht sich Joshua Kimmich darüber ja auch noch Gedanken. Er ist ja als sehr reflektierter Fußballer bekannt", sagte die frühere CDU-Chefin der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Auch ein Profifußballer habe das Recht, sich nicht impfen zu lassen, meinte Merkel. Zur Begründung Kimmichs, der unter anderem auf fehlende Langzeitstudien zu den Impfstoffen verwiesen hatte, sagte Merkel, "es gibt auf seine Fragen und Zweifel sehr gute Sachargumente, die allgemein verfügbar sind".

Kimmich hatte am vergangenen Wochenende nach dem 4:0 des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim eingeräumt, nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Das hatte bei teilweisem Verständnis heftige Kritik zur Folge. Er habe "persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatte der 26 Jahre alte Nationalspieler erklärt. (Lesen Sie auch: Das sagt HSV-Idol Uwe Seeler zu Kimmichs Einstellung)

Seine Einlassungen zur Corona-Impfung sorgen für Diskussionen: Bayerns Joshua Kimmich. Bild: Martin Meissner/dpa

Samstag, 30. Oktober, 10.25 Uhr: Corona-Welle: China lässt Millionenstadt zum fünften Mal testen

China lässt die rund 3,8 Millionen Einwohner der Stadt Lanzhou bereits zum fünften Mal auf das Coronavirus testen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag meldete, haben die Gesundheitsbehörden für Lanzhou am Freitag insgesamt fünf lokale Covid-Infektionen gemeldet.

Zu Beginn der Woche hat die Regierung eine strenge Ausgangssperre für die Hauptstadt der Provinz Gansu im Nordwesten des Landes verhängt. Die Bewohner sind seither dazu angehalten, ihre Wohnungen nur mehr im Notfall zu verlassen.

Täglich vermeldet Chinas nationale Gesundheitskommission rund 50 Infektionen pro Tag, was insbesondere auf die Gesamtbevölkerung von rund 1,4 Milliarden hochgerechnet einen überaus geringen Wert darstellt. Das Ziel der Staatsführung ist es jedoch, lokale Ansteckungen innerhalb der eigenen Landesgrenzen vollständig einzudämmen.

Chinas führender Epidemiologe Zhong Nanshan gab laut Xinhua am Samstag die Prognose ab, dass die Volksrepublik die derzeitige Corona-Welle innerhalb einen Monats unter Kontrolle bekommen werde.

Samstag, 30. Oktober, 9.45 Uhr: Vierte Corona-Welle - Angst vor Überbelegung der Kliniken

Die vierte Welle rollt, fast alle Parameter sind bereits höher als vor einem Jahr. Zwar sind zwei Drittel der Bevölkerung voll geimpft. Nur: Das reicht nicht.

Samstag, 30. Oktober, 8.45 Uhr: Lehrerverbände stehen hinter Verschärfung der Maskenpflicht

Nach den Herbstferien wird wohl bayernweit wieder eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Schmerzhaft, aber sinnvoll, sagen Lehrerverbände. Mehr dazu lesen Sie hier.

Samstag, 30. Oktober, 8.15 Uhr: Gesundheitsministerium bestätigt: Auch während der Herbstferien gilt Schülerausweis als Testnachweis

Obwohl die Schüler in den Herbstferien in den Schulen nicht auf das Coronavirus getestet werden, sind sie negativ getesteten Personen gleich gestellt. Alle Informationen gibt es hier.

Samstag, 30. Oktober, 7 Uhr: RKI registriert 21 543 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 145,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 145,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 139,2 gelegen, vor einer Woche bei 100,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21 543 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.15 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 90 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 86 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 3,50 an (Donnerstag: 3,31, Mittwoch: 3,07). Am Samstag und Sonntag wird der Wert nicht veröffentlicht.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.267.500 an.

Samstag, 30. Oktober, 7 Uhr: Inzidenz im Ostallgäu steigt auf über 400

Die aktuellen Inzidenzwerte für das Allgäu finden Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 21.50 Uhr: Biontech-Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung am Freitag. Im Anschluss muss sich nun formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.

Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun - wie vom Weißen Haus bereits geplant - noch im November starten. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.

Freitag, 29. Oktober, 21.10 Uhr: Allgäu hinkt bei der Impfquote weiter hinter dem Landes- und Bundesschnitt

Nach wie vor sind die Corona-Impfquoten im Allgäu schlechter als der Landes- und Bundesschnitt. Während In Deutschland 66,6 Prozent und in Bayern 64,5 Prozent. bereits vollständig geimpft sind, kommt das Allgäu gerade einmal auf 57,7 Prozent. Das entspricht 394.967 Menschen, die sich zweimal gegen das Coronavirus haben impfen lassen. Die Impfquoten für die einzelnen Landkreise erfahren Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 21 Uhr: EU schickt Ärzte und Ausrüstung wegen Corona-Notlage nach Rumänien

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Notlage in Rumänien hat die EU-Kommission zusätzliche Ärzte und medizinische Ausrüstung in das südosteuropäische Land geschickt. Zwei medizinische Teams aus Dänemark und Polen seien diese Woche in Bukarest eingetroffen, um die rumänischen Ärzte bei der Behandlung der steigenden Zahl von Corona-Patienten zu unterstützen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit.

Zudem seien 350 Sauerstoffkonzentratoren, mehr als 20.000 Dosen mit Antikörpern, 500.000 Antigentests sowie weiteres medizinisches Gerät nach Rumänien geliefert worden. "Die EU ist nach wie vor entschlossen, Rumänien und anderen Ländern in Not jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen", teilte der für humanitäre Hilfe und Krisenschutz zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic mit.

Freitag, 29. Oktober, 18.20 Uhr: Ermittlungen wegen Fälschung von Impfnachweisen unter Schülern

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen der möglichen Fälschung von Impfnachweisen unter Schülern einer Berufsschule. Es gebe einen anonymen Hinweis, dass Schüler Corona-Impfzertifikate manipuliert hätten, sagte ein Sprecher am Freitag. Noch werde gegen unbekannt ermittelt. "Wir sind am Anfang der Ermittlungen."

Freitag, 29. Oktober, 17.10 Uhr: Süden zieht Corona-Notbremse - Rekord-Infektionsgeschehen in Bayern

Unter dem Eindruck von Corona-Infektionszahlen in Rekordhöhe haben besonders betroffene Gegenden in Südbayern die Notbremse gezogen und die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandeme verschärft. In den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting, Traunstein, Berchtesgadener Land und Miesbach sowie in Stadt und Landkreis Rosenheim gelten ab 1. November schärfere Bestimmungen zur Maskenpflicht und zur Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen.

Wo bisher einfache Maskenpflicht besteht, gebe es künftig die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Das gelte unter anderem für Supermärkte, Freizeiteinrichtungen sowie für Busse und Bahnen, teilten die Kommunen am Freitag mit. Wer nicht geimpft oder genesen ist (2G), erhält keinen Zutritt mehr zu Diskotheken und Clubs. Ein negativer PCR-Test ersetzt den Nachweis der Impfung oder der überstandenen Erkrankung ausdrücklich nicht mehr.

Freitag, 29. Oktober, 15.05 Uhr: Corona-Booster-Impfung in Sachsen für alle ab 18 Jahre möglich

In Sachsen können ab 1. November alle Menschen im Alter ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen. Das folgt aus einer Empfehlung der Sächsischen Impfkommission (SIKO), wie das Landessozialministerium am Freitag mitteilte. Den Angaben nach ist die sogenannte Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich. Neueste Daten würden eine Risikoreduktion für alle Altersgruppen eindrucksvoll belegen.

Für bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, gibt es schon seit längerem eine Empfehlung für die Booster-Impfung. Die Infektionszahlen in Sachsen waren zuletzt stark angestiegen. Die Impfquoten für das Allgäu sehen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 14.20 Uhr: Söder: Kabinett soll am kommenden Mittwoch strengere Corona-Regeln beschließen

Der vom Anstieg des Corona-Infektionsgeschehens besonders betroffene Freistaat Bayern will sich nach Darstellung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der nächsten Woche neu im Kampf gegen die Pandemie aufstellen. Bei einer Sondersitzung des Kabinetts am Mittwoch solle die Landesregierung neue Beschlüsse zur Maskenpflicht, zur Regionalisierung der bisher nur landesweit existierenden Krankenhaus-Ampel und zum Hochsetzen einzelner Sicherheitsstufen - etwa von 3Gplus auf 2G - treffen, sagte Söder am Freitag nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstands.

Freitag, 29. Oktober, 14 Uhr: Tirol verschärft Corona-Maßnahmen

In Tirol gelten ab dem 8. November wieder strengere Corona-Maßnahmen. Das berichten mehrere österreichische Medien. Unter anderem gilt im Einzelhandel wieder eine FFP2-Maskenpflicht. Wer im Gesundheitsbereich arbeitet, muss die 2,5-G-Regel einhalten. Das bedeutet, dass nur noch die Ergebnisse eines PCR-Tests zählen, nicht die der Antigentests.

Freitag, 29. Oktober, 13.44 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen gegen Corona geimpft

Die Impfquote in Deutschland erreicht die Zwei-Drittel-Marke: Nach den am Freitag veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts (Stand: 9.22 Uhr) sind inzwischen 66,6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Allein am Vortag wurden den Angaben zufolge rund 232.000 Impfdosen verabreicht; darunter waren auch etwa 107.000 Auffrischungsimpfungen. In den vergangenen Tagen hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wiederholt für das sogenannte Boostern geworben.

Beim aktuellen Stand der Covid-19-Impfungen gibt es weiterhin erhebliche regionale Unterschiede: Während in Bremen 78,1 Prozent der Menschen über einen vollständigen Impfschutz verfügen, sind es in Sachsen 56,6 Prozent. Unterdessen sind bundesweit auch schon 41,2 Prozent der 12- bis 17-Jährigen gegen Corona geimpft. Für jüngere Kinder wurde bislang noch kein Impfstoff zugelassen.

Freitag, 29. Oktober, 13.05 Uhr: Erste Landkreise in Bayern verschärfen Corona-Maßnahmen

Nach dem starken Anstieg der Corona-Zahlen in Bayern ziehen erste Landkreise Konsequenzen. In welchen Orten ab sofort verschärfte Regeln gelten, lesen Sie hier.

In Mühldorf am Inn muss man ab sofort eine FFP2-Maske tragen. Bild: Matthias Balk, dpa

Freitag, 29. Oktober, 12.40 Uhr: Arzt wegen falscher Atteste für Maskenverweigerer verurteilt

Ein Allgemeinarzt in Bamberg ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er in 14 Fällen falsche Atteste, unter anderem zur Befreiung von der Maskenpflicht, ausgestellt hat. Der Mediziner soll insgesamt 14.400 Euro zahlen, wie das Amtsgericht Bamberg am Freitag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der "Fränkische Tag" über das Urteil vom Donnerstag berichtet. Die Strafe wurde auf 90 Tagessätze festgelegt (Aktenzeichen: 23Cs2124Js18047/20). Vorbestraft ist er damit nicht.

Der Arzt hatte Patienten falsche Gesundheitszeugnisse für Maskenverweigerer ausgestellt und Kinder krankgeschrieben, ohne dass diese vorgesprochen hätten. Die Schule hatte die Befreiung der Kinder von der Maskenpflicht abgelehnt, worauf der Arzt sie laut Gericht krankschrieb.

Eine mitangeklagte Frau, die auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgefallen war, wurde zu einer Geldstrafe von 250 Euro (25 Tagessätze) verurteilt. Sie hatte ein von dem Arzt ausgestelltes falsches Attest genutzt, um keine Maske tragen zu müssen. Inzwischen haben sowohl der Arzt als auch die Staatsanwaltschaft Berufung gegen das Urteil eingelegt, der Fall wird erneut vor Gericht behandelt.

Freitag, 29. Oktober, 12.20 Uhr: WHO warnt vor neuen coronabedingten Schulschließungen

Das europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation WHO rät davon ab, angesichts der steigenden Corona-Zahlen in vielen Ländern die Schulen zu schließen. "Die Unterbrechung der Ausbildung der Kinder sollte der letzte Ausweg sein", hieß es am Freitag in einer Mitteilung.

In der letzten Woche hätte mehr als die Hälfte der 53 Länder der Europäischen Region einen deutlichen Anstieg der Covid-19-Infektionen in allen Altersgruppen gemeldet. Die Zahl der Neuerkrankungen in Europa sei um 18 Prozent gestiegen. Die fünf anderen Regionen der WHO hingegen hätten einen Rückgang gemeldet, hieß es in der Mitteilung. Das habe auch Auswirkungen auf den Schulunterricht. Insgesamt 45 Länder und Territorien empfählen, dass die Schulen mit Infektionsprävention und -kontrolle geöffnet bleiben. In sieben Ländern seien die Schulen teilweise oder ganz geschlossen, zwei Länder empfählen Fernunterricht.

"Die weit verbreiteten Schulschließungen im letzten Jahr, die die Bildung von Millionen Kindern und Jugendlichen unterbrachen, haben mehr geschadet als genutzt", sagte Hans Henri Kluge, Regionaldirektor des WHO-Regionalbüros für Europa. "Wir können nicht die gleichen Fehler wiederholen." Anstatt Bildungseinrichtungen zu schließen, empfiehlt die WHO ein breites Spektrum von Maßnahmen wie physische Distanzierung, häufiges Händewaschen, das Tragen von Masken, häufige Test und ausreichende Belüftung in den Klassenzimmern.

Freitag, 29. Oktober, 12 Uhr: Erster Corona-Fall im Pazifikstaat Tonga gemeldet

Das Königreich Tonga im Pazifik hat den ersten Corona-Fall seit Beginn der Pandemie registriert. Das teilte Regierungschef Pohiva Tu'i'onetoa am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Der rund 2300 Kilometer nördlich von Neuseeland gelegene Inselstaat hatte zu Beginn der Corona-Pandemie seine Grenzen geschlossen und bisher keine Covid-19 Fälle verzeichnet. Das Königreich besteht aus mehr als 170 Inseln, auf denen nur etwas mehr als 100.000 Menschen leben

Der Inselstaat Tonga hat nun seinen ersten Corona-Fall. Im Bild ist der Sandstrand auf der Inselgruppe VavaÂu zu sehen. Bild: Bodo Müller, dpa (Symbolbild)

Bei dem ersten Corona-Fall handele es sich um einen Passagier eines Rückholfluges aus Christchurch in Neuseeland, sagte Tongas Regierungschef weiter. Der Insasse sowie 214 weitere Passagiere seien seit ihrer Ankunft in Tonga am Mittwoch in Quarantäne. Laut örtlichen Medienberichten befanden sich an Bord des Fluges Saisonarbeiter sowie einige Mitglieder des olympischen Teams des Landes, die im August bei der Rückkehr von den Olympischen Spielen in Japan in Neuseeland gestrandet waren. Demnach wurde ihnen die Einreise in Tonga nach Auftreten von Corona-Fällen in Neuseeland verwehrt.

Freitag, 29. Oktober, 11.20 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt rasant

Der schnelle Anstieg der Corona-Neuinfektionen setzt sich in Österreich fort. Wie viele neue Fälle die Behörden dort gemeldet haben, lesen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 10.45 Uhr: Infektionszahlen steigen in fast allen Allgäuer Landkreisen und Städten

2090 Neu-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen im Allgäu hat das Robert-Koch-Institut am Freitag registriert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg damit in fast allen Landkreisen und Städten in der Region - außer in einee. Die aktuellen Zahlen finden Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 10.34 Uhr: RKI registriert 24.668 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 139,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 139,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 130,2 gelegen, vor einer Woche bei 95,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 24.668 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 8.52 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 19.572 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 121 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 116 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.559.120 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Donnerstag mit 3,31 an (Mittwoch: 3,07). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Freitag mit 4.257.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 95.606.

Freitag, 29. Oktober, 10.25 Uhr: Umfrage: Immer mehr Deutsche sorgen sich wegen Corona-Infektionen

Eine wachsende Zahl der Deutschen sieht laut ZDF-"Politbarometer" seine Gesundheit wegen eines deutlichen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen gefährdet. Waren es Anfang Oktober 31 Prozent, so sind es inzwischen 47 Prozent. Das ergab das am Freitag veröffentlichte ZDF-"Politbarometer". 51 Prozent sehen keine Gefahr.

Eine klare Mehrheit von 59 Prozent der Befragten hält die geltenden Corona-Maßnahmen für "gerade richtig". Das ist ein Minus von fünf Prozentpunkten im Vergleich zu Anfang Oktober. 18 Prozent (minus drei Prozentpunkte) halten sie für übertrieben und 20 Prozent (plus sieben) plädieren für härtere Maßnahmen. Für den Fall weiter stark steigender Corona-Infektionen plädieren 32 Prozent wieder für stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens für alle Menschen, 43 Prozent wollen diese dann nur für Nicht-Geimpfte und 22 Prozent sind auch in diesem Fall generell gegen stärkere Einschränkungen.

Für eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen und in der Pflege sprechen sich inzwischen 72 Prozent der Befragten aus, im Juli waren es 60 Prozent. 26 Prozent sind dagegen. Eine Impfpflicht für die Beschäftigten in Schulen und Kitas unterstützen 64 Prozent (Juli: 55 Prozent), 34 Prozent sind dagegen.

Freitag, 29. Oktober, 10.15 Uhr: Spahn empfiehlt Auffrischimpfung: "Boostern" für alle möglich

Jens Spahn wirbt erneut für eine Auffrischungsimpfung gegen Corona. Für welche Zielgruppe der Gesundheitsminister die Booster-Impfung besonders empfiehlt, lesen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 9.50 Uhr: RKI meldet Rekord bei Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern: 221,9

Nach seit Tagen stark steigenden Werten ist in Bayern am Freitag nach Zahlen des Robert Koch-Instituts eine neue Rekord-Inzidenz bei Infektionen mit dem Coronavirus gemessen worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Freitag dem RKI zufolge im bayernweiten Durchschnitt bei 221,9 - höher als je zuvor. Der bisherige Rekord stand bei 217,8 und stammt vom 20. Dezember vergangenen Jahres. Im Bundesländervergleich liegt Bayern damit an dritter Stelle hinter Thüringen (288,9) und Sachsen (253,9).

Freitag, 29. Oktober, 9.45 Uhr: Die aktuelle Lage in mehreren Krankenhäusern im Allgäu

In den Krankenhäusern des Klinikverbund Allgäu werden derzeit 24 Corona-Patienten behandelt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Klinikum Kempten : 8 Covid-Fälle auf Normalstation, 4 auf Intensiv

: 8 Covid-Fälle auf Normalstation, 4 auf Intensiv Klinik Immenstadt : 4 Covid-Fälle auf Normalstation, 6 auf Intensiv

: 4 Covid-Fälle auf Normalstation, 6 auf Intensiv Klinikum Mindelheim : 2 Covid-Fälle auf Normalstation, 0 auf Intensiv

: 2 Covid-Fälle auf Normalstation, 0 auf Intensiv In den Häusern in Sonthofen, Oberstdorf und Ottobeuren werden keine Corona-Patienten behandelt

Im Klinikum Memmingen, das nicht zum Klinikverbund Allgäu gehört, werden derzeit 30 Corona-Patienten behandelt - darunter ein Kind. Auf der Normalstation liegen aktuell 21 Menschen sowie neun auf der Intensivstation. Im Klinikum Memmingen gibt es wegen steigender Corona-Zahlen keine regulären Patienten-Besuche mehr.

In Zusammenhang mit Covid-19 gab es aktuell in keiner der genannten Kliniken einen Todesfall.

Freitag, 29. Oktober, 9.30 Uhr: Unterallgäu: Teststation in Babenhausen schließt

Die Corona-Teststation des Landkreises Unterallgäu in Babenhausen am Rotkreuzhaus schließt. Letzter Betriebstag ist Freitag, 5. November. Seit in der vom Bayerischen Roten Kreuz betriebenen Teststation nur noch Menschen getestet werden, die ein Recht auf einen kostenlosen Corona-Test haben, sei die Nachfrage stark gesunken, teilt das Landratsamt am Freitagvormittag mit. Sollte jedoch die Nachfrage wieder steigen, könne die Station schnell wieder reaktiviert werden.

Kommunale Teststationen gibt es im Unterallgäu noch in Erkheim (Memminger Straße 44) und in Bad Grönenbach in der Turnhalle. Alle Teststationen im Landkreis Unterallgäu und eine Übersicht, wer sich wo kostenlos testen lassen kann unter www.unterallgaeu.de/corona

Freitag, 29. Oktober, 9.15 Uhr: Meldung der aktuellen Corona-Fallzahlen verzögert sich weiter

Nach wie vor verzögert sich die Meldung der aktuellen Corona-Fallzahlen. Laut RKI werden diese derzeit noch aktualisiert. Wir halten Sie an dieser Stelle und in unserem Inzidenz-Blog auf dem Laufenden und vermelden die Zahlen, sobald sie vorliegen.

Freitag, 29. Oktober, 8.55 Uhr: So wollen die G20 mit einer neuen Arbeitsgruppe Corona bekämpfen

Zum besseren Kampf gegen die Pandemie wollen die Finanz- und Gesundheitsminister der großen Industrieländer (G20) eine gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen. Was diese neue Gruppe tun soll, lesen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 8.05 Uhr: Immer mehr Deutschen geht das Geld aus - nicht nur wegen Corona

Deutschlandweit steigt die Nachfrage nach Schuldnerberatung. Die Corona-Pandemie ist eine Armuts-Falle - aber nicht die einzige. Welche Faktoren zudem eine Rolle spielen, lesen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 7.25 Uhr: Thailand gibt Regeln für Tourismus-Neustart bekannt

Wenige Tage vor der Öffnung Thailands für den internationalen Tourismus haben die Behörden des südostasiatischen Landes die Regeln für Urlauber im Detail bekanntgegeben. Das Sehnsuchtsziel vieler Reisender empfängt ab Montag wieder vollständig geimpfte Feriengäste aus 46 Ländern zum quarantänefreien Urlaub - darunter Erholungsuchende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit die Infektionszahlen nicht wieder steigen, müssen die Feriengäste aber einige Anforderungen erfüllen.

So müssen sich Interessenten vor der Abreise 21 Tage lang in einem oder mehreren der 46 Länder aufgehalten haben, die die Regierung als sicher einstuft. Zudem ist ein maximal 72 Stunden vor dem Flug erfolgter PCR-Test erforderlich sowie einer nach der Ankunft in Thailand. Auch ist eine Reservierung für eine Nacht in einem sogenannten SHA+-Hotel Pflicht, wo die Gäste auf das Testergebnis warten müssen. Fällt es negativ aus, können sie sich ab dem zweiten Tag frei in ganz Thailand bewegen, wie Naruechai Ninnart von der Abteilung für Konsularangelegenheiten betonte.

Zu den Voraussetzungen gehört zudem eine Krankenversicherung, die auch den Fall einer Covid-19-Erkrankung des Urlaubers abdeckt, sowie das Herunterladen einer Tracking-App ("Mor Chana") für die Dauer des Aufenthalts. Ab dem 1. November soll der neue "Thailand Pass", für den sich Reisende registrieren müssen, das komplizierte bisherige Verfahren des "Certificate of Entry" ersetzen. Kinder bis einschließlich elf Jahre brauchen keine Impfung vorzuweisen, wenn ihre Eltern geimpft sind. Für Jugendliche ab zwölf Jahren ist ein Impfnachweis erforderlich. Ungeimpfte müssen weiterhin zehn Tage in Hotelquarantäne.

Freitag, 29. Oktober, 7.05 Uhr: RKI warnt vor wachsender Infektionsgefahr

Angesichts der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland warnt das Robert Koch-Institut (RKI) vor einem wachsenden Risiko von Ansteckungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 6.37 Uhr: Kein Corona-Test: Wie viele Schüler deshalb im Oberallgäu und in Kempten nicht am Unterricht teilnehmen

Es gibt Schüler im Oberallgäu und in Kempten, die sich nicht aufs Coronavirus testen lassen. Sie nehmen nicht am Unterricht teil. Wie viele es sind, erfahren Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 6.20 Uhr: Schulleiter in Kempten: „Noch nie so viele Infektionen wie derzeit“

An einer Schule in Kempten gibt es schon nach den ersten sechs Wochen mehr Corona-Fälle als im gesamten Schuljahr davor. Warum der Ruf nach einer Maskenpflicht lauter wird, lesen Sie hier.

Freitag, 29. Oktober, 6.10 Uhr: 7-Tage-Inzidenz: Robert-Koch-Institut rechnet noch

Noch hat das Robert-Koch-Institut am Freitag keine aktuellen Zahlen zu den Neuinfektionen bekannt gegeben. Laut RKI soll das aber "im Laufe des frühen Vormittags" nachgeholt werden. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Freitag, 29. Oktober, 6 Uhr: Virologe Streeck: Gehen erneut unvorbereitet in Herbst und Winter

Deutschland ist aus Sicht des Virologen Hendrik Streeck unzureichend für die nächsten Pandemiemonate gewappnet. "Wir gehen leider erneut sehr unvorbereitet in Herbst und Winter", sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur. "Entspannt sehe ich das nicht: Die Kapazitäten auf Intensivstationen sind reduziert, wir können gegebenenfalls auch wieder mit einer Grippewelle rechnen, wir haben keine gute Erfassung des Infektionsgeschehens, aber wieder eine höhere Mobilität." Mit dem breiten Angebot kostenloser Schnelltests habe es ein gutes Standbein zum Erkennen von Infektionen gegeben, betonte Streeck. Nun darauf zu verzichten, halte er für falsch.

"Den Rat zur Impfung kann man nicht oft genug geben", sagte Streeck. Auch die berichteten Ansteckungen bei Geimpften seien kein Argument dagegen. "Das Ziel bei der Impfstoffentwicklung war nicht in erster Linie, eine Immunantwort auszulösen, die vor jeglicher Infektion schützt. Es ging immer im Kern um den Schutz vor schweren Verläufen." Wegen sogenannter Durchbruchinfektionen könne man keinesfalls von einem Versagen der Impfstoffe sprechen.

Eine Ausweitung des Angebots von Drittimpfungen auf die breite Bevölkerung hält Streeck derzeit nicht für nötig. "Booster sind sinnvoll für die Gruppen, denen dies bereits empfohlen wird", also etwa Immungeschwächten und Menschen ab 70. "Alle anderen sind nach der Zweitimpfung in der Regel sehr gut vor einem schweren Verlauf geschützt. Wichtiger als Auffrischungen bei ihnen ist das Schließen der Impflücken bei den über 60-Jährigen." Auch würden die Impfdosen in anderen Ländern dringlicher benötigt.

