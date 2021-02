Zwei Jahre ist es her, dass in Balderschwang eine 20.000 Kubikmeter große Lawine in den Wellnessbereich eines Hotels gekracht ist. Wie die Situation heute ist.

An der Unglücksstelle steht heute der zehn Millionen Euro teure neue Wellnessbereich des Hotels Hubertus in Balderschwang. Im Mai soll er öffnen, sagt Hotelier Marc Traubel. Doch Gäste dürfen ihn im nächsten Winter womöglich nicht betreten. Denn es gibt immer noch keinen wirksamen Lawinenschutz für den östlichen Bereich des Dorfes. Derzeit müsse bei Lawinengefahr eine Pistenraupe den Schnee verdichten, um das Risiko zu mindern, sagt Bürgermeister Konrad Kienle.