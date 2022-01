Die Lawinenhunde der Allgäuer Bergwacht trainieren dieses Wochenende mit ihren Führern in Grasgehren. Warum die Tiere keine Höhenangst haben dürfen.

22.01.2022 | Stand: 04:57 Uhr

Sie bellen, jaulen, wälzen sich im Schnee und können es kaum erwarten, bis sie endlich an der Reihe sind: Zwölf Allgäuer Lawinenhunde der Bergwacht absolvieren derzeit im Skigebiet Grasgehren am Riedbergpass (Kreis Oberallgäu) ihren Winterrettungslehrgang. Bei verschiedenen Übungen müssen sie und ihre Führerinnen und Führer beweisen, wie gut sie sind. Am Ende stehen Prüfungen. Nur wer besteht, kann im Ernstfall eingesetzt werden.