Warndienste melden teilweise "erhebliche Lawinengefahr" in den Alpen

22.11.2022 | Stand: 16:31 Uhr

Die Lawinengefahr in den Alpen ist in den vergangenen Stunden teilweise deutlich gestiegen. Das berichten die Lawinenwarndienste. Vor allem in höheren Lagen und steilen Lagen müsse von einer "erheblichen Lawinengefahr" ausgegangen werden, hieß es am Dienstag.

In den Hochlagen des Allgäus liegen aktuell verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Schnee, berichtete der Lawinenwarndienst Bayern. In eingewehten Bereichen hätten sich bis zu ein Meter mächtige Triebschneeansammlungen gebildet. Im restlichen Bayerischen Alpenraum liege meist zwischen 5 und 20 Zentimeter Schnee. "Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen. Im extremen Steilgelände können sich diese von selbst lösen", hieß es.

"Die Kombination aus Schnee, Wind und dem aktuellen Schneedeckenaufbau führt zu einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr", berichteten die Lawinenwarndienste der drei Länder Tirol, Südtirol und Trentino. "In der Höhe - dort wo sich eine zusammenhängende Schneedecke halten konnte - muss von erheblicher Lawinengefahr ausgegangen werden." Am vergleichsweise ungünstigsten seien die Bedingungen in den neuschneereichen Regionen, hieß es am Dienstag. "Die Gefahr nimmt mit zunehmender Seehöhe zu. Schattenhänge sind tendenziell gefährdeter. Sonnenhänge sind v.a. in Kammnähe sowie allgemein in hochalpinem Gelände kritisch zu beurteilen."

Teilweise erhebliche Lawinengefahr in den Alpen

In der Schweiz wurde vor allem für die Bereiche Westlichstes und nördliches Unterwallis vor erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3) gewarnt. Die Gefahrenstellen für trockene Schneebrettlawinen liegen dem Schweizer WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung zufolge an Schattenhängen oberhalb von rund 2400 Metern, an Sonnenhängen oberhalb von etwa 2800 Metern. Lawinen könnten demnach vor allem an Nord- und Osthängen vereinzelt groß werden. Die Lawinensituation wird sich demnach bis zum Wochenende kaum ändern.