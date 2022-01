Spezielle Kommissionen kontrollieren im Allgäu regelmäßig die Lawinengefahr auf Pisten und öffentlichen Wegen. Doch wie funktioniert das? Ein Besuch in Pfronten.

26.01.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Der Tragödie folgten Konsequenzen. Bei einem Lawinen-Drama im Jahr 1965 starben zehn Menschen an der Zugspitze, als riesige Schneemassen die Sonnenterrasse des Schneefernerhauses und die Liftanlagen am Zugspitzplatt überrollten. Zwei Jahre nach dem Unglück, also vor 55 Jahren, entstand, wovon heute täglich Tausende von Wintersportlern profitieren: die Lawinenwarnzentrale für die bayerischen Alpen.