Lebensmittelkontrollen im Allgäu sind wichtig - doch es gibt ein Problem

Lebensmittelkontrollen: Vor Kurzem sorgte ein Süßwarenhersteller in Lindau für Aufsehen. Welche Bereiche werden vor allem kontrolliert?

10.07.2023 | Stand: 06:27 Uhr

Lebensmittelkontrolleure prüfen Produkte wie Backwaren oder Wurst. Bei Mängeln oder wenn Vorschriften nicht eingehalten wurden, beraten sie die Verantwortlichen. In schwerwiegenden Fällen werden Verbesserungen veranlasst oder auch ein Verwarnungs- oder Bußgeld verhängt. Doch in der Praxis klappt das oft nicht – wegen Personalmangels.

Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann klagt über diese Situation. Der CSU-Politiker nimmt Bezug auf einen aktuellen Fall: Ein Süßwaren-Hersteller in Lindau widersetzt sich den von der Behörde gesetzten Auflagen und muss fast täglich kontrolliert werden. „Durch solche Fälle verschärft sich unsere angespannte personelle Situation in der Lebensmittelüberwachung noch mehr“, sagt der Landrat.

Aktuell sei von drei Stellen bei der staatlichen Lebensmittelkontrolle nur die Hälfte besetzt. „Wir haben den Anspruch, unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste in unserem Landkreis vor unhygienischen oder sogar gefährlichen Lebensmitteln zu schützen, doch können dem mit unserer Personaldecke nicht annähernd gerecht werden.“ Das Landratsamt habe deshalb die Regierung von Schwaben sowie den Freistaat schon mehrfach darauf hingewiesen, „dass es dringenden Handlungsbedarf gibt“.

Zu wenig Personal für die Lebensmittelkontrolle

In anderen Allgäuer Landkreisen sieht es ähnlich aus: Im Unterallgäu sind 1,5 von 6,5 Stellen unbesetzt, im Oberallgäu hilft rechnerisch eine halbe der insgesamt fünf Stellen den Kollegen in Lindau. In Memmingen sind beide Stellen besetzt – auch die sechs im Ostallgäu. Dort allerdings nur zwei in Vollzeit. „Die vier verbleibenden Stellen sind in Teilzeit besetzt, decken jedoch nur 2,5 Vollzeitarbeitskräfte ab“, sagt Kreissprecher Stefan Leonhart.

Die Beamten in der Lebensmittelüberwachung seien dem Innenministerium unterstellt: „Das Landratsamt bekommt von dort aktuell kein Personal gestellt, das sechs Vollzeitstellen abdeckt.“ Allein im Ostallgäu gab es im vergangenen Jahr 1775 Kontrollen – mit 453 Beanstandungen. Wegen des Personalmangels müssen die Mitarbeiter Prioritäten setzen: Ganz oben stehen Kontrollen bei Lebensmittelherstellern wie Metzgern, Bäckern oder Käsereien sowie Küchen in Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten, gefolgt von der Gastronomie.

(Lesen Sie auch: Besuch beim LGL: Wie werden eigentlich unsere Lebensmittel überprüft?)

Landrat kritisiert Vorgabe

Grund des Problems: Sind Mitarbeiter in Elternzeit oder arbeiten in Teilzeit, können die Reste dieser Planstellen wegen des Beamtenstatus nicht dauerhaft nachbesetzt werden. Diese Vorgabe müsste dringend reformiert werden, sagt Landrat Stegmann.

Das bayerische Innenministerium sagt dazu, dass Landkreise Aushilfskräfte zur Überbrückung befristet einstellen könnten. „Auch wenn diese nicht über die Qualifikation von ausgebildeten Lebensmittelkontrolleuren verfügen, können sie dennoch zu einer Entlastung des Stammpersonals beitragen.“

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.