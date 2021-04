Lenka Dürr vergießt Freudentränen nach Titelgewinn mit Dresden

Allgäuerin hat großen Anteil, dass der Dresdner SC den Finalkrimi gegen Stuttgart im entscheidenden fünften Spiel gewinnt. Ihre persönliche Zukunft lässt die 31-Jährige offen.

25.04.2021 | Stand: 10:51 Uhr

Lenka Dürr, in Memmingen geboren und mit 14 Jahren aus Kaufbeuren weggezogen, um Volleyball-Profi zu werden, hat ihrer erfolgreichen Karriere einen weiteren deutschen Meistertitel hinzugefügt. Mit dem Dresdener SC gewann die 31-jährige Ex-Nationalspielerin das fünfte und entscheidende Finalspiel am Samstag gegen MTV Stuttgart glatt in drei Sätzen. Beim 25:20, 25:23 und 26:24 war es aber wie in den vorhergehenden Endspielen erneut extrem knapp. Ohne ihre überragende Diagonalangreiferin Krystal Rivers, die mit hohem Fieber im Krankenhaus lag, hatten die Stuttgarterin diesmal aber nicht wirklich eine Siegchance. So setzten sich die Dresdnerinnen mit ihrer erfahrenen Libera Lenka Dürr nach einem 0:2-Rückstand in der Finalserie am Ende noch mit 3:2 durch. Für Dürr war ist es nach 2008, 2010 und 2017 der vierte deutsche Meistertitel.

Und es ist einer der bedeutendsten. Mit Freudentränen in den Augen sagte Dürr: „Dieser Titel bedeutet mir extrem viel. Es war nicht alles rosarot in dieser Saison.“ Ihre Zukunft ließ die gebürtige Allgäuerin offen. Aus „sehr persönlichen Gründen“ ende aber ihre Laufbahn als Libera in Dresden. Jetzt brauche sie erst einmal ein paar Tage Pause, dann würde sie auch bekannt geben, wie es weitergeht. Auf mehrfache Nachfrage nach den persönlichen Gründen meinte Dürr: "Heute ist nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden." Schon zu Beginn der Finalserie war durchgesickert, dass Lenka Dürr in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot der Sächsinnen tragen wird. Eine offizielle Verabschiedung, die viele erwartet hatten, gab es aber nicht nach dem Spiel.

Auch der Trainer hält sich bedeckt

Dresdens Meistertrainer Alex Waibl reagierte äußerst überrascht über Dürrs Aussagen, dass sie nicht weiterspielen möchte. Wörtlich sagte er unserer Zeitung: "Ich weiß nicht, ob Lenkas Weg in Dresden zu Ende ist. Ich weiß nicht, was Sie Ihnen gesagt hat. Aber wir haben mit ihr eine klare Planung. Deshalb kann ich nicht über die Zukunft reden, aber spreche sehr gerne über die Gegenwart. Lenka ist eine der besten Liberas der Welt. Sie hat unseren Annahmeriegel wahnsinnig stabilisiert und wahnsinnig viel Verantwortung übernommen." Und dann schien es, als wüsste Waibl doch mehr über Dürrs Zukunft: "Wenn ihr Weg hier enden sollte, dann kann er nicht viel schöner enden."