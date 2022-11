Leonhardiritt im Allgäu: Das ist in Börwang, Illerbeuren und Co. geboten

Rund um den 6. November finden im Allgäu zahlreiche Leonhardiritte statt - zu Ehren des heiligen Leonhard von Limoges. Infos zu den wichtigsten Prozessionen.

Rund um den Namenstag des Heiligen Leonhards, findet in viele Orten im Allgäu der sogenannte Leonhardiritt , auch Leonhardifahrt genannt, statt. Auch wenn die Reiterprozessionen vermehrt in Altbayern und auch in Baden-Württemberg abgehalten werden, so ist der Brauch des Leonhardiritts auch im Allgäu vertreten. Zu den bekanntesten unter Prozessionen in der Region zählen die Umzüge in Illerbeuren ( Unterallgäu) und Ittelsburg (Bad Grönenbach).

Leonhardiritt 2022: Was wird an diesem Tag überhaupt gefeiert?

Am 6. November ist der Gedenktag des Heiligen Leonhard von Limoges. Der wird vor allem in Bayern verehrt. Er war Schutzpatron der Gefangenen und wird deshalb auch als "Kettenheiliger" bezeichnet. Er habe sich zu Lebzeiten sehr für Gefangene Menschen eingesetzt und immer wieder erfolgreich für deren Freilassung gekämpft. Ab dem 11. Jahrhundert gilt er insbesondere als Schutzheiliger der Pferde angesehen. Viele der Reiterprozessionen sind am Namenstag selbst, einige sind aber auch an den Wochenende davor und danach. In Bad Tölz (Oberbayern) ist der Tag sogar ein Stadtfeiertag.

Traditioneller Leonhardiritt in Illerbeuren

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet nun am 13. November 2022 findet in Illerbeuren (Unterallgäu) wieder ein Leonhardiritt statt. Die Reiterprozession startet um 13 Uhr, die Musikkapelle Maria-Steinbach und die Musikkapelle Illerbeuren-Kronburg begleiten den Umzug musikalisch. Die Moderation des Umzugs übernimmt Klaus Schumacher aus Legau. Er kündigt am Dorfplatz die Gruppen an und erklärt die historischen Gespanne. Am Ende der Route werden die Tiere durch den örtlichen Pfarrer gesegnet. Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler) sowie der stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber (CSU) sind ebenfalls geladen.

Reiterprozessionen am 6. November

Nicht nur in Illerbeuren ist ein Leonhardiritt. Östlich von Bad Grönenbach findet im Ortsteil Ittelsburg ebenfalls ein Umzug mit Segnung der Tiere statt. Dieser ist bereits am 6. November und startet um 13 Uhr am Haus der Freiwilligen Feuerwehr. Knapp 30 Minuten später findet die Segnung der Pferde statt, das Ganze wird musikalisch von Alphornbläsern begleitet.

Im Oberallgäu gibt es einen bekannten Ritt in Börwang bei Kempten. An der Leonhardskapelle findet um 14 Uhr eine Andacht statt, anschließend startet der Leonhardiritt durchs Dorf mit Segnung von Reitern und Tieren.

