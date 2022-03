Lesergewinnspiel Geldregen: Täglich insgesamt 80.000 € zu gewinnen, mittwochs sogar 140.000 €!

Unser Lesergewinnspiel "Geldregen" läuft wieder: Dabei gibt es täglich Geldpreise im Gesamtwert von 80.000 Euro zu gewinnen, mittwochs sogar von 140.000 Euro.

24.03.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Bereits zwei Mal haben wir dieses Gewinnspiel in der Allgäuer Zeitung durchgeführt und viele Leserinnen und Leser zu glücklichen Gewinnern gemacht. In der dritten Ausgabe haben wir die Anzahl der Gewinnchancen erhöht – damit noch mehr Menschen zu Glückspilzen werden können. Und somit gibt es jeden Tag 144 Geldpreise im Gesamtwert von 80.000 € zu gewinnen – jeden Mittwoch steigt die Gewinnsumme auf insgesamt 140.000 € verteilt auf sage und schreibe 285 Gewinnchancen.

"Wie schon in der Vergangenheit möchten wir mit dem Spiel vor allem das lokale Gewerbe unterstützen, und freuen uns daher umso mehr, wenn sich die zukünftigen Gewinner ihre Wünsche mit ihrem Gewinn auch in der Region erfüllen“, so Rolf Grummel, Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung. Zur Frühlingszeit bietet sich ein Bummel durch die Geschäfte an. „Oder wie wäre es mit einem Besuch in der Eisdiele, im Lieblingsrestaurant. Aber auch ein Wellness-Wochenende in der Region ist eine wunderbare Gelegenheit, um sich selbst und der Allgäuer Region etwas Gutes zu tun. All das macht mit einem Gewinn bei unserem Leserspiel doch gleich viel mehr Freude“, ergänzt Reiner Elsinger, Verlagsleiter der Allgäuer Zeitung.

So sind die Gewinn-Geldpakete aufgeteilt

Die Gewinn-Chancen an jedem Erscheinungstag unserer Zeitung teilen sich auf sieben unterschiedliche Geldpakete auf:

zweimal 10.000 Euro,

dreimal 5.000 Euro,

zehnmal 1.000 Euro,

20 Mal 500 Euro,

30 Mal 250 Euro und

75 Mal 100 Euro.

Als besonderes Geldpaket gibt es zusätzlich 4 mal 2.500 Euro zu gewinnen.

So funktioniert das Gewinnspiel

Wer am Gewinnspiel, das vom 28. März bis 27. April 2022 läuft, teilnehmen will, muss eine der Telefonnummern anrufen, die an jedem Erscheinungstag von Montag bis Samstag in unserer Zeitung veröffentlicht werden, und dabei eine Frage zu einem regionalen Thema beantworten.

Vor jedem Spieltag werden für alle Gewinne Zeitfenster unterschiedlicher Dauer vorgegeben und per Zufallsgenerator über den Spieltag verteilt. „Treffen Sie mit Ihrem Anruf als erster ein solches Zeitfenster, haben Sie gewonnen und erfahren dies gleich am Telefon“, sagt Elsinger. Leserinnen und Leser haben also zu jeder Tages- und Nachtzeit die gleiche Chance, eines der 144 Geldpakete pro Erscheinungstag zu gewinnen.

Ob in der Kaffeepause, am Frühstückstisch oder abends zu Hause: Mitgespielt ist schnell. Wenn Sie gewonnen haben, werden Sie von uns kontaktiert (bitte vergessen Sie deshalb nicht, im Gewinnfall Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen) und wir überweisen Ihnen den Betrag innerhalb von wenigen Tagen. Eine Auswahl der glücklichen Gewinner wird jeden Tag mit Foto in der Allgäuer Zeitung veröffentlicht.

Mittwochs noch mehr Gewinn-Geldpakete

An jedem Mittwoch sind im Aktionszeitraum noch mehr Geldpreise im Topf: Dann werden zwischen 0 Uhr und 23.59 Uhr jeweils 285 Gewinne im Ge-samtwert von 140.000 Euro ausgespielt. An allen Tagen gilt: Wer häufiger anruft, erhöht die Chance, als erster Anrufer eine Zeitschiene zu treffen, die mit einem Geldpaket hinterlegt ist.

Und so können Sie teilnehmen

Täglich veröffentlichen wir in der Printausgabe sowie im e-Paper eine Gewinnspielfrage mit Antwortmöglichkeiten und die Telefonnummern zur Teilnahme.

Die richtige Antwort geben Sie via Anruf für das gewünschte Geldpaket, das zwischen 100 Euro und 10.000 Euro liegt, an.

Sie erfahren sofort, ob Sie gewonnen haben.

Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine Allgäuer Zeitung, die Sie täglich im Handel kaufen können. Viele Abo-Angebote finden Sie außerdem in unserem Aboshop.

Zum Beispiel unsere e-Paper-Angebote, die wir für Sie hier zusammengestellt haben.

Wir wünschen viel Glück!

Teilnahmebedingungen

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen. (Stand 22. März 2022)