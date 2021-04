Ein Allgäuer tanzt am Freitag bei "Let's Dance" 2021

"Let's Dance 2021" lockt Millionen Menschen vor die Fernseher. Am Freitag hat neben den Promis ein Allgäuer in der RTL-Show seinen großen Auftritt.

30.04.2021 | Stand: 06:08 Uhr

Ein Allgäuer bei "Let’s Dance 2021": Latein-Formationstänzer Raban Bottke aus Weiler im Westallgäu steht nicht nur vor seinem ersten Einsatz im Spitzen-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen (GGC). Er wird an diesem Freitag auch in der RTL-Tanzshow zu sehen sein - und natürlich tanzen.

"Let's dance" ist auch im Jahr 2021 für RTL wieder ein Quotengarant. Mehrere Millionen Menschen schalten regelmäßig am Freitagabend ein, wenn Promis und Profitänzer zusammen versuchen, die Jury um Joachim Llambi von ihren Tanzkünsten zu überzeugen.

Garantiert überzeugend wird an diesem Freitag, 30. April, Raban Bottke bei "Let's dance" auftreten. Der 22-jährige Westallgäuer wurde im Februar ins A-Team des zehnfachen Weltmeisters und 14-fachen Deutschen Meisters GGC berufen. Damit gehört er dem National-A-Kader des Deutschen Tanzsportverbands an, den sein Club bei internationalen Formationswettkämpfen vertritt.

Let's Dance 2021 heute: Ein Allgäuer tanzt mit

Zurzeit finden pandemiebedingt keine Turniere statt. Star-Trainer Roberto Albanese hat seinem Team aber eine Möglichkeit verschafft, trotzdem live vor einem Millionen-Publikum zu tanzen: Das A-Team präsentiert sich in der RTL-Tanzshow mit der WM-Choreografie „Music is the key!“. Raban Bottke ist dabei – und „absolut glücklich, dass Roberto mich trotz meiner kurzen Zeit im Team für diese Show auf die Fläche stellt“.

Raban Bottke wurde Fünfter bei Deutscher Meisterschaft und Vize-Landesmeister

Raban Bottke tanzte vor dem Wechsel ins A-Team zwei Jahre lang im ebenfalls in der 1. Bundesliga startenden B-Team des GGC – zuletzt als Kapitän. Er erreichte mit der Mannschaft 2019 jeweils den 5. Platz in der Liga und bei der Deutschen Meisterschaft. Im Paartanz ist er mit seiner Partnerin Melanie Sotskov seit 2019 Vize-Landesmeister Nord in der B-Klasse. Nebenbei studiert der 22-Jährige Sonderpädagogik an der Uni Oldenburg.

Let's dance am 30. April: Das sind die Teilnehmer und Tänze

Neben der WM-Choreografie mit dem Allgäuer müssen sich bei "Let's dance" am Freitag noch sieben verbliebene Promis mit ihren Tanzpartnern der Jury stellen. Das sind die Einzeltänze am Freitag:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov tanzen einen Contemporary zu "Take Me To Church" von Jasmine Thompson

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen einen Charleston zu "Hot Honey Rag" von Chicago Orchestra

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen eine Samba zu "Iko Iko" von Justin Wellington und Small Jam

Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen einen Paso Doble zu "Run The World (Girls)" von Beyoncé

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen eine Rumba zu "Vermissen" von Juju und Henning May

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen einen Quickstep zu "Wonderwall" von Oasis

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen einen Charleston zu "Bom Bom" von Sam and the Whomp

Wer ist raus bei Let's dance 2021?

Zuletzt musste Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer die Show verlassen, weil er nicht genügend Stimmen der RTL-Zuschauer erhielt.