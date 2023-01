Produzent erzählt: So war die Aufnahme der „Liechtenstein Tapes“ mit Fanta Vier

Die Fantastischen Vier haben „Die da!?!“ und 14 andere Hits in Liechtenstein neu aufgenommen. Studio-Boss Little Konzett setzte dabei auf analoge Technik.

30.01.2023 | Stand: 21:12 Uhr

Dieses Video macht Laune: Die Fantastischen Vier zeigen sich in der Neuaufnahme von „Die da!?!“ supergut drauf. Da liegen sich die Musiker in den Armen, prosten sich zu, freuen sich über einen reich gedeckten Tisch. Thomas D streichelt seinen Hund, Smudo reckt ausgelassen die Arme hoch, Michi Beck zeigt Grimassen und And.Ypsilon wippt an den Reglern. Vor 30 Jahren war der Song „Die da!?!“ für die Deutschrap-Formation der Türöffner zu einer großen Karriere. Nun haben sie ihn mit 14 weiteren Hits aus den letzten 30 Jahren neu und im aktuellen Live-Sound aufgenommen und auf dem Album „The Liechtenstein Tapes“ veröffentlicht.

