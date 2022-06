Kommen im Allgäu auch bald Lieferservices für Lebensmittel?

In größeren Städten können sich Kunden ihre Lebensmittel nach Hause bringen lassen. Im Allgäu geht das bisher kaum. Doch es soll sich etwas ändern.

27.06.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Es klingt einfach: Mein Kühlschrank ist leer, aber Einkaufen fahren möchte oder kann ich nicht. Also bestelle ich im Internet die Lebensmittel, auf die ich Appetit habe und lasse sie mir in einem vereinbarten Zeitfenster nach Hause liefern. „Das wird in absehbarer Zeit auch im Allgäu möglich sein“, sagt Andreas Gärtner, Bezirksgeschäftsführer Schwaben des Bayerischen Handelsverbands. In Augsburg und etlichen anderen größeren Städten in Deutschland gebe es das Angebot bereits – im Allgäu zumindest bei den großen Anbietern aber noch nicht.

