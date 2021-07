Neue ICE-Direktverbindung bringt Urlaubsgäste aus dem Allgäu nach Berlin

Mit dem ICE vom Bodensee direkt nach Berlin: Das macht eine neue Verbindung über das Allgäu ab sofort möglich. Diese drei Zwischenhalte liegen in der Region.

Mit dem ICE von Berlin direkt an den Bodensee und umgekehrt: Das macht eine neue Verbindung in diesem Sommer möglich. Der erste ICE traf am Samstag, pünktlich um 15.17 Uhr in Bregenz ein. „Die Anreise in den Urlaub per Bahn wird damit noch einmal attraktiver“, freut sich der Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, Christian Schützinger.

Der Bodensee gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Allein nach Vorarlberg kommen in der Sommersaison rund 700.000 Urlauber aus Deutschland: Wandern in unberührter Natur, Baden am Bodensee, Kulturgenüsse wie die Bregenzer Festspiele und kulinarischer Genuss mit regionalen Produkten locken ins westlichste Bundesland Österreichs.

Neue ICE-Direktverbindung bringt Urlaubsgäste aus dem Allgäu direkt nach Berlin

Seit Samstag ist die Region noch einfacher per Bahn erreichbar: Rechtzeitig zum Start der Sommersaison bieten ÖBB und DB eine wöchentliche Direktverbindung mit dem ICE von Berlin nach Bregenz an. Der Zug verkehrt bis 11. September jeweils samstags.

Mit Zwischenhalten unter anderem in Nürnberg, Augsburg, Geltendorf, Buchloe, Memmingen und Lindau-Reutin verbindet der ICE weitere Regionen Ost- und Süddeutschlands mit dem Bodensee. Bei einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 230 km/h beträgt die Fahrzeit von Berlin bis Bregenz knapp acht Stunden.

