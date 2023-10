So ist die aktuelle Lage in der Rotkreuzklinik in Lindenberg

Noch immer ist unklar, wie es mit der Lindenberger Klinik weitergeht. Mitarbeiter sind verunsichert - bald sollen sie Klarheit bekommen.

12.10.2023 | Stand: 19:30 Uhr

„Die Unsicherheit ist groß“: So beschreibt eine Mitarbeiterin die Stimmung in der Rotkreuzklinik in Lindenberg. Knapp vier Monate nach Beginn des Schutzschirmverfahrens ist immer noch unklar, wie es mit dem Haus im Westallgäu weitergeht und welche Bereiche Bestand haben.

Mitarbeitende im Krankenhaus in Lindenberg: "Die Stimmung ist angespannt"

Die Lindenberger Rotkreuzklinik beschäftigt gut 400 Frauen und Männer. Öffentlich halten sich die meisten von ihnen bedeckt. „Die Stimmung ist angespannt. Keiner weiß offiziell, was passiert“, beschreibt eine langjährige Beschäftigte, die nicht mit Namen genannt werden will, die Stimmung. Gleichwohl halten die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik die Stange – auch nachdem die Schwesternschaft als Trägerin vor zwölf Tagen ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt hat. Die Belegschaft ziehe auch in dieser Phase des Verfahrens an einem Strang und zeige enormen Einsatz, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.

In Mitarbeiterkreisen ist zwar von Kündigungen die Rede. Die Klinik sieht aber keinen Bezug zu dem Insolvenzverfahren. „Eine Fluktuation, die im Zusammenhang mit dem Verfahren steht, ist nicht zu verzeichnen“, sagt die Sprecherin. Wie viele Mitarbeiter das Haus verlassen haben, teilt die Schwesternschaft auf Anfrage allerdings nicht mit.

Online-Petition für Erhalt von Krankenhaus in Lindenberg

Spätestens in zwei Wochen sollen die Beschäftigten und die Öffentlichkeit Klarheit haben, wie es mit dem Haus weitergeht. „Noch im Oktober“ will die Schwesternschaft nach eigenen Angaben ein entsprechendes Konzept vorstellen. In welche Richtung es geht, dazu äußert sie sich nach wie vor nicht. Erklärtes Ziel sei es, als stabiler Gesundheitsstandort in Lindenberg weiter für das Allgäu da zu sein, sagt die Sprecherin. Spekuliert wird darüber, dass die Schwesternschaft vor allem den Pflegebereich stärken will und sich von einigen defizitären Bereichen trennen wird. Mitarbeiter fürchten deshalb einen massiven Abbau von Stellen in Lindenberg.

Weiterhin groß ist die Solidarität in der Bevölkerung. Das zeigt eine Online-Petition, die Tobias Ruhm und Tanja Kistler auf der Plattform change.org gestartet haben. Beide kommen aus Lindenberg, Kistler arbeitet zudem in der Rotkreuzklinik. „Ich bin mit Leidenschaft Krankenschwester und werde mit allen zusammen weiter kämpfen für eine adäquate Gesundheitsversorgung im oberen Landkreis“, begründet sie die Initiative. Die Petition mit der Überschrift „Das Krankenhaus Lindenberg muss bleiben – wer ist dafür?“ läuft seit vergangenem Freitag. Bis Donnerstagabend haben mehr als 6800 Menschen unterschrieben. 15.000 sollen es am Ende sein, wünschen sich die Initiatoren.