Lockerungen im Landkreis Lindau: Was Händler und Kunden sagen

Die Sieben-Tage-Indzidenz liegt stabil unter 100, ein Schnelltest zum Einkaufen ist nicht nötig. Geschäftsfrau: "Das Grinsen geht bis über die Maske hinaus."

04.05.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Gisela Schwarz, die Inhaberin des Geschäftes „Wolke 7“ in Lindenberg (Kreis Lindau), schwebt an diesem Dienstagvormittag tatsächlich auf Wolke sieben. Das Lächeln ist ihr trotz Maske deutlich anzusehen. Gut gelaunt empfängt Schwarz ihre Kundin – ohne Schnelltest. „Die Erleichterung ist groß“, sagt die Inhaberin. „Langsam aber sicher ging es an die Existenz“.

Als einziger Landkreis in Schwaben hat Lindau eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 – und das über fünf Tage in Folge. Damit treten Lockerungen in Kraft, über die Einzelhändler, Kunden und Schulen gleichermaßen erleichtert sind. Ein Schnelltest ist zum Einkaufen nicht mehr nötig. Die Ausgangssperre ist aufgehoben und die Kontaktbeschränkungen sind gelockert.

Ein Kunde auf 40 Quadratmetern Verkaufsfläche

„Wir freuen uns riesig über die neuen Rahmenbedingungen, die mit weniger Hürden verbunden sind“, sagt Daniel Haisermann, Vorstand der Lindenberger Leistungsgemeinschaft (LG), einem Zusammenschluss der Lindenberger Händler. Insbesondere dass die Kunden keinen Schnelltest mehr zum Einkaufen benötigen, erleichtere einiges. „Wir haben nun die Möglichkeit, einen Sofort-Termin an der Ladentür zu vereinbaren“, sagt Haisermann. Auf 40 Quadratmetern Verkaufsfläche darf sich ein Kunde bewegen. Bei einem normalen Andrang sei dies gut zu bewerkstelligen. „Ich bin mir sicher, dass die Kunden diese Erleichterung nutzen werden.“

Immer wieder schlendern am Tag eins der Lockerungen Kunden in die Geschäfte, die Soforttermine anbieten. Auch im Stoffladen in Lindenberg ist einiges los. „Das Grinsen geht bis über die Maske hinaus“, sagt Inhaberin Elke Schmale, während sie einen Stoffballen zurechtschneidet. „Wir hatten heute schon einige Kunden. Der Bedarf ist definitiv da“, sagt sie. Auch Heinz Wetzstein ist an diesem Dienstagvormittag in den Geschäften unterwegs. „Es ist fast schon wieder ein Gefühl von Normalität“, sagt der 53-Jährige. Das Einkaufen sei unkompliziert gewesen. „Man muss zwar seine Kontaktdaten angeben und gegebenenfalls ein bisschen warten. Aber das nehme ich gerne in Kauf“, sagt Wetzstein.

Schulen kehren teils zum Präsenzunterricht zurück

Auch die Schulen im Landkreis kehren nun zum Präsenzunterricht zurück, sofern der Mindestabstand gewährleistet werden kann. Die Kinder der Grundschule Lindenberg werden im Wechsel in der Schule und zuhause unterrichtet. „Wir hoffen, dass es möglichst lange so bleibt“, sagt Schulleiter Rainer Hölzel. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr schätzt er, dass sich die Infektionslage nach den Pfingstferien weiter entspannen wird.

„Ich freue mich sehr, dass die Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen bei uns im Landkreis Lindau gesunken sind und wir damit auch wieder gewisse Lockerungen zulassen können“, sagt Landrat Elmar Stegmann (CSU). Dass der Kreis Lindau die niedrigsten Inzidenzwerte in Schwaben hat, führt Stegmann auf die Impfungen zurück. „Die Maßnahmen, die wir in den vergangenen Wochen strikt umgesetzt haben, aber auch die fortschreitenden Impfungen scheinen nun zu greifen und sich positiv auf das Infektionsgeschehen im Landkreis auszuwirken“, sagt er. Vergangene Woche zog der Landkreis eine erfreuliche Bilanz: Jeder vierte Bürger hat bereits eine Erstimpfung erhalten. Etwa 6000 der 82 000 Bürger sind zweimal geimpft worden.

Wirt bestellt wieder Bier

Für die Gastronomen gibt es nun erstmals einen Hoffnungsschimmer. Ministerpräsident Markus Söder verkündete am Dienstag, dass die Außengastronomie bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 ab Montag öffnen darf. Es gelten dabei dabei Auflagen wie Masken- und Testpflicht. „Das ist ein Licht am Ende des Tunnels“, sagt der Westallgäuer Wirtesprecher Ludwig Gehring, der nun das erste Mal wieder Bier bestellt hat. „Ich erwarte nicht den großen Ansturm, aber zumindest einen Schritt in Richtung Normalität.“