Logo-Streit: Präsident der Allgäu Comets befürchtet keinen finanziellen Notstand

Weil der Football-Verein hoch verschuldet ist, sieht Adi Hölzli mögliche Schadensersatzforderungen "als problematisch" an. Nun will er prüfen, die ausführenden Firmen in die Haftung zu nehmen.

13.12.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Nach der gemeinsam mit dem FC Kempten verfassten Presseerklärung im Logo-Streit, in der sich die Allgäu Comets ausdrücklich für ihr Verhalten entschuldigt haben (siehe eigenen Artikel), bezeichnet Comets-Präsident Adi Hölzli eventuell auf den Verein zukommende Schadensersatzforderungen als „problematisch“. Eine Anfrage unserer Redaktion beantwortete Hölzli schriftlich: „Ja, natürlich ist eine ungeplante Ausgabe in der Höhe bei einem eng geschnürten Finanzplan ein Problem. Unsere Wirtschaftlichkeit würde das aber nicht bedrohen.“