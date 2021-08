Weltweit der Zweite: Allgäuer Long-Covid-Patient bekommt Medikament gegen Erkrankung

Nach langem Leidensweg half Oliver Goldbach ein Medikament, das jetzt getestet wird. Er ist weltweit der Zweite, der es dafür bekommen hat. Wie es wirken soll.

30.08.2021 | Stand: 19:42 Uhr

Oliver Goldbach hat ein schönes Wochenende verbracht. Er betreute ein Allgäuer Team beim Ötztaler Radmarathon, stand an einer Verpflegungsstelle am Brenner und saß dann gemütlich in einem Café. Noch vor wenigen Wochen wäre all das für ihn unmöglich gewesen. Der 51-Jährige konnte nach einer Corona-Erkrankung kaum Treppen steigen, litt an Gedächtnisstörungen und zitterte so stark an Hand und Arm, „dass ich dachte, ich habe Parkinson“. Doch eine Infusion an der Erlanger Uniklinik habe aus ihm wieder einen anderen Menschen gemacht, sagt der Ostallgäuer. Die Long-Covid-Symptome seien wie weggeblasen gewesen: „Das Dahinvegetieren hat ein Ende.“ Das Medikament, das noch nicht zugelassen ist, soll nun bei einer klinischen Studie erprobt werden. Sogenannte Heilversuche bei insgesamt vier Patientinnen und Patienten waren erfolgreich.