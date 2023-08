"Noch immer niemand gemeldet": Zeit läuft ab für Memminger Lotto-Millionen-Gewinner

Ein Lottospieler aus Raum Memmingen knackt vor mehr als drei Jahren den Jackpot mit einer Million Euro. Doch er meldet sich nicht. Bald endet die Frist.

31.07.2023 | Stand: 07:56 Uhr

Die Uhr tickt. Knapp drei Jahre nach der Verlosung hat sich ein Millionengewinner aus dem Raum Memmingen noch immer nicht bei Lotto Bayern zu erkennen gegeben. Viel Zeit bleibt dem Besitzer oder der Besitzerin des „BayernMillionen“-Loses mit der Nummer 0426492 nicht mehr.

Lotto-Millinonen: Neue Suchaktion nach Gewinner aus Memmingen geplant

Am 31. Dezember 2023 läuft die Frist ab. Sollte der Gewinner seinen Anspruch bis dahin nicht angemeldet haben, wandert die Summe in den Topf von neuen Sonderauslosungen – oder der bayerische Finanzminister Albert Füracker ( CSU) kann das Geld für gemeinnützige Zwecke verwenden.

„Bei uns hat sich leider noch immer niemand gemeldet und seinen Gewinn geltend gemacht“, sagt Verena Ober, Pressesprecherin bei Lotto Bayern. Die Lottozentrale plant daher Ende Oktober eine erneute Suchaktion. Bereits im Sommer 2021 hat die Lottozentrale in und um Memmingen mit „Fahndungsplakaten“ nach dem Besitzer des Siegerspielscheins gesucht. Bislang vergeblich.

Wer hat das Los mit der Nummer 0426492?

Der Spielschein wurde am 21. Dezember 2019 um 11.30 Uhr in einer Annahmestelle im Raum Memmingen abgegeben. Wo genau, gibt Lotto Bayern mit Verweis auf den Datenschutz nicht bekannt. Ohnehin zahlen Annahmestellen laut Ober nur Gewinne bis 2500 Euro vor Ort aus. „Liegt ein größerer Gewinn vor, wird nur noch ,Zentralgewinn’ angezeigt und der Gewinn muss mit einem Formular in der Annahmestelle oder bei uns persönlich direkt in der Zentrale angefordert werden“, erläutert sie.

Doch wie kann es sein, dass ein Lottospieler seinen Gewinn nicht einstreicht? Denkbar sind zahlreiche Szenarien. Drei Möglichkeiten:

Szenario 1: Zettel verschlampt - Lag der Schein unterm Weihnachtsbaum?

Wegen des Spieldatums könnte es sein, dass der Besitzer des Loses mit der Nummer 0426492 seine Quittung im Weihnachtsstress völlig vergaß oder gar verschlampte. Oder der er lag an Heiligabend 2019 unter einem Christbaum und landete versehentlich im Altpapier. Somit wäre aus einem vermeintlichen Glückspilz ein Pechvogel ersten Grades geworden.

„Gegebenenfalls schlummert die Spielquittung noch in einem Wintermantel oder ein Beschenkter ahnt noch nicht, was sein Geschenk eigentlich wert ist“, sagt die Lotto-Sprecherin. Sie gibt die Hoffnung nicht auf.

Szenario 2: Los-Inhaber aus Raum Memmingen ist verstorben

Möglicherweise ist der Besitzer in den Tagen oder Wochen nach der Abgabe des Spielscheins gestorben. Doch das bedeutet nicht, dass der Millionengewinn erlischt. „Die Spielquittung ist ein Inhaberpapier“, erklärt Ober. „Sollte also der rechtmäßige Gewinner verstorben sein, dann kann der Erbe den Gewinn geltend machen.“ Aber eben nur bis zum 31. Dezember 2023.

Szenario 3: Kein Interesse an Millionengewin

Ein Lotto-Millionär hat zwar (vorerst) keine Geldsorgen mehr. Doch das bedeutet nicht automatisch ein glückliches Leben. Das zeigt auf drastische Weise der tiefe Fall von „Lotto-Lothar“ aus Hannover. Er gewann 1994 umgerechnet zwei Millionen Euro, die er fast komplett verprasste. Er wurde Alkoholiker und starb an Leberzirrhose.

Nicht auszuschließen, dass der Memminger Lottospieler schlichtweg kein Interesse an einer derart großen Geldsumme hat. Sie stellt einen schließlich vor eine wichtige Entscheidung: Erzählt man niemanden von dem Gewinn, muss man sich selbst vor Familie und Freunde verstellen. Gibt man sein Glück jedoch preis, weckt das Begehrlichkeiten im Umfeld. Vielleicht will sich der Besitzer des Spielscheins genau davor schützen – und lieber ein ruhiges Leben wie bisher.

Klingt unwahrscheinlich? Mag sein. Doch genau das ist ein Lotto-Gewinn ja auch. Die Chance darauf steht bei „BayernMillionen“ übrigens bei 1:250.000.