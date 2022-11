Immer wieder fallen Allgäuerinnen und Allgäuer bei Internet-Flirts auf Betrüger herein. Was Opfer auf keinen Fall tun sollten.

14.11.2022 | Stand: 06:36 Uhr

Liebe gesucht, Betrüger gefunden: Immer wieder fallen Allgäuerinnen und Allgäuer auf der Suche nach einem Partner auf Erpresser und Abzocker im Internet herein. Dabei entstanden allein in diesem Jahr bereits Schäden in Höhe von etwa 750.000 Euro. „Die Fallzahlen sind ungebrochen hoch“, sagt Dominic Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Vor allem zwei Betrugsmaschen werden bei der Polizei angezeigt.

