Männer gehen mit Flaschen aufeinander los - zwei Verletzte

Zwei Männer sind in Isny mit Flaschen aufeinander los gegangen und verletzten sich dabei.

03.12.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitag (2. Dezember) gegen 23 Uhr Uhr in der Bahnhofstraße in Isny (Landkreis Ravensburg) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20 und 21 Jahre alten Männern. Hierbei verletzten sie sich gegenseitig vermutlich mit jeweils einer Flasche.

Beide Personen erlitten hierbei Schnittwunden, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Der 20-jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang nicht abschließend geklärt und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

