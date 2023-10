Über diese Märkte können Sie im Herbst im Allgäu noch schlendern

So langsam färben sich im Allgäu die Blätter braun. Bei angenehmen Temperaturen bietet sich der Herbst an für einen Markt-Bummel im Allgäu.

13.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Nicht mehr lange und die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen ihre Pforten. Bevor er es aber so weit ist, finden im Allgäu vor allem im Oktober noch zahlreiche Herbstmärkte, Jahrmärkte und Kunsthandwerkermärkte statt. Daneben gibt es natürlich auch immer noch die festen Wochenmärkte in der Region. Ein Auswahl der schönsten Wochenmärkte finden Sie hier. Die Termine in der Übersicht:

Oktober 2023

7. bis 15. Oktober: Memminger Jahrmarkt in der Innenstadt

in der Innenstadt 13. Oktober: Gallusmarkt am Marktanger in Sonthofen

am Marktanger in 15. Oktober: Kirchweihmarkt am Morisseparkplatz in Füssen (Hier gibt's Kirchweihmärkte und Feste im Allgäu)

am Morisseparkplatz in Füssen (Hier gibt's Kirchweihmärkte und Feste im Allgäu) 15. Oktober: Kirchweihmarkt in der Bahnhofstraße in Buchloe

in der Bahnhofstraße in 15. Oktober: Bauern- und Käsemarkt auf dem Marienplatz in Immenstadt

auf dem Marienplatz in Immenstadt 15. Oktober: Koffermarkt im Innenhof des Museums im Bock und verkaufsoffener Sonntag in Leutkirch

im Innenhof des Museums im Bock und verkaufsoffener Sonntag in 16. Oktober: Rummel und Gallusmarkt in der Altstadt in Leutkirch

in der Altstadt in Leutkirch 20. bis 29. Oktober: Kathreinemarkt am Königsplatz in Kempten

am Königsplatz in Kempten 21. Oktober: Flohmarkt auf dem Viehmarktplatz in Immenstadt

auf dem Viehmarktplatz in Immenstadt 21. Oktober: Herbstbasar in der Mehrzweckhalle in Roßhaupten

in der Mehrzweckhalle in Roßhaupten 21. und 22. Oktober: Flohmarkt auf dem Festplatz in Füssen

auf dem Festplatz in Füssen 22. Oktober: Flohmarkt in der Dampfsäg in Sontheim

in der Dampfsäg in Sontheim 29. Oktober: Herbstmarkt des Schützenvereins Füssen-Weißensee im Schützenhaus

November 2023

2. November: Gregorimarkt am Marienplatz in Immenstadt

am Marienplatz in Immenstadt 4. November: Skibasar des TSV Dietmannsried in der Festhalle

des TSV Dietmannsried in der Festhalle 4. und 5. November: Floh- und Alternativmarkt am Turm im GoIn in Obergünzburg

am Turm im GoIn in Obergünzburg 13. November: Martinimarkt in der historischen Altstadt in Wangen

in der historischen Altstadt in Wangen Im November beginnen dann auch bereits die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu. Eine Übersicht über die Termine 2023 finden Sie hier.

Kennen Sie noch weitere Märkte, die nicht in der Liste zu finden sind? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an digitalteam@azv.de mit Termin, Ort und Name des Marktes und wir nehmen die Veranstaltung nachträglich auf.

