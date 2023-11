Märkte und Event-Highlights im November im Allgäu

Im November beginnen im Allgäu die ersten Weihnachtsmärkte. Der Monat hat noch mehr Events zu bieten. Hier gibt es die Übersicht.

03.11.2023 | Stand: 09:47 Uhr

Diese Veranstaltungen finden im November statt:

Noch bis April 2024: Ausstellung Eiszeit Safari Allgäu Kempten

2. November: Gregorimarkt in Immenstadt

Ab 3. November: Schaurige Stadtführungen im Allgäu

3. bis 6. November: Jahrmarkt in Lindau

13. Martinimarkt in Wangen

15. bis 19. November: Kaufbeuren

17. November: Beginn der ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu

18. November: Shopping-Contest im Lindaupark

Ein paar Events haben im Oktober begonnen und dauern bis in den November hinein. Diese listen wir in diesem Artikel nicht noch einmal auf. Sie finden sie aber in unserer Veranstaltungsübersicht für Oktober 2023.

Ausstellung Eiszeit Safari Allgäu in Kempten

Im Marstall, dem ehemaligen Alpin-Museum, in Kempten können Besucherinnen und Besucher aktuell in die Eiszeit zurückreisen. Die Sonderausstellung "Eiszeit Safari Allgäu" findet noch bis zum 14. April statt und ist damit den kompletten November über geöffnet. Wie der Name bereits verrät, lernen Interessierte in der Ausstellung mehr über die Geschichte des Allgäus und das Leben während der Eiszeit.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, ermäßigt 4 Euro. Es gibt außerdem verschiedene Themenführungen und Vorträge. Mehr Infos finden Sie auf der Website des Marstalls.

Gregorimarkt in Immenstadt

An Allerseelen, am Donnerstag, 2. November, findet im Stadtzentrum von Immenstadt vom Klosterplatz über den Marienplatz bis zum Kirchplatz der Gregorimarkt statt. Die Stände haben von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Rund 70 Händlerinnen und Händler bieten klassische Marktwaren wie Textilien, Schmuck, Spielzeug, Haushaltswaren, Gewürze, Schmuck und Selbstgemachtes an. Es gibt außerdem Süßes wie gebrannte Mandeln oder Imbiss-Stände mit Herzhaftem.

Eine Übersicht über die Märkte, die im November im Allgäu stattfinden, finden Sie hier.

Im November findet in Immenstadt traditionell der Gregorimarkt statt. Bild: Dominik Berchtold (Archivbild)

Schaurige Stadtführungen im Allgäu

Die dunkle Jahreszeit im Allgäu hat begonnen. Im November gibt es in der Region verschiedene Stadtführungen, die die Teilnehmenden in Grusel-Stimmung bringen. Für den "Spaziergang des Grauens" in Marktoberdorf gibt es am 10. und 24. November von 19 Uhr bis 20.30 Uhr Termine. Die Führung ist für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren geeignet. Sie erzählt von Scharfrichtern, Henkersknechten und deren grausamen Folter- und Befragungsmethoden. Anmeldung im Touristikbüro Marktoberdorf bis Freitag 12 Uhr unter 08342/4008-45.

In Memmingen gibt es am 10. November eine Gruselführung mit dem Nachtwächter ab 12 Jahren. Es dreht sich alles um Hexen, Henker und Gespenster, außerdem besucht die Gruppe einen Folterkeller. Preis: 10 Euro, Treffpunkt ist um 19 Uhr am Marktplatz.

Für Familien bietet die Stadt Memmingen am 11. und 18. November Gruselführungen für Kinder bis 12 Jahren an. Die Führung dauert eine Stunde und beginnt um 18 Uhr am Marktplatz. Anmeldung für beide Führungen bei der Tourist Information unter Telefon 08331 850-173 oder per Mail unter info@memmingen.de.

Die Führung "Mystisches Kempten" findet im November immer freitags jeweils um 18.30 Uhr statt. Die Nachtführer zeigen der Gruppe stimmungsvolle Orte in der Nacht und erzählen gruselige Geschichten. Die Führung dauert 1,5 Stunden und ist für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Treffpunkt ist am Eingang der Erasmuskapelle am St.-Mang-Platz. Anmeldung und weitere Infos hier.

Jahrmarkt in Lindau

Von Freitag bis Montag, 3. bis 6. November, ist in Lindau am Hafen Jahrmarkt. Auf dem Rummel gibt es 60 Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Stände mit Süßem zum Naschen. Neben Klassikern wie dem Riesenrad oder Autoscooter gibt es auf dem Jahrmarkt in Lindau 2023 den "Salto Mortale". Das ist eine Schaukel, die hin und her pendelt und sich überschlägt, dazu drehen sich die Sitze. Am Montag ist Familientag mit vergünstigten Preisen. Der Rummel ist täglich von 10 bis 21.45 Uhr geöffnet.

Zudem gibt es einem Krämermarkt, der sich von der Schmiedgasse über den Kirch- und Marktplatz bis zum Reichsplatz erstreckt. Rund 140 Händlerinnen und Händler bieten dort täglich von 10 bis 19.30 Uhr ihre Waren an. Am Sonntag, 5. November, haben außerdem die Geschäfte in der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Martinimarkt in Wangen

Am 11. November ist Sankt Martin. Passend dazu finden um den Termin herum auch Martinimärkte im Allgäu statt. In Wangen findet dieser traditionell am ersten Montag nach dem 10. November statt. Dieses Jahr fällt der Termin auf den 13. November. Die Stände des Krämermarkts am Marktplatz sowie der Rummel am Festplatz haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

An den Marktständen gibt es Mützen und Socken für die kalte Jahreszeit, Spielsachen, Kerzen und Haushaltsartikel. An den Imbiss-Ständen gibt es Bratwürste oder Pizza. Wer Lust hat, kann auf dem Martinimarkt auch schon den ersten Glühwein oder Punsch trinken.

Kaufbeuren leuchtet

Das Lichtkunstprojekt "Kaufbeuren leuchtet" beginnt am Mittwoch, 15. November, und geht bis Sonntag, 19. November. Der Künstler Benjamin Sandro Jantzen aka Pixelschubser hat zwei Kunstwerke in der Kaiser-Max-Straße installiert, die Besucherinnen und Besucher jeden Abend von 18 bis 21 Uhr bestaunen können.

Es gibt eine Großprojektion am Rathaus, die sich mit der Geschichte von Kaufbeuren und Neugablonz und der Zukunft künstlerisch auseinandersetzt. Der Künstler nutzt dafür KI-generierte Videos. Die zweite Installation ist eine begehbare Gartenlandschaft mit Spiegelkugeln. Diese sorgen für eine verträumte Atmosphäre in der Lichtstrahlen und Spiegelungen verschmelzen.

"Kaufbeuren leuchtet" wird am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr offiziell eröffnet. Der Loop-Künstler "Jo! Loop" und es gibt Foodtrucks mit Essen sowie Getränken. Am Freitag, 17. November, findet zusätzlich ein Candle Light Shopping in der Stadt statt.

Beginn der ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu

Der 1. Advent ist 2023 am 3. Dezember. Die ersten Weihnachtsmärkte in der Region beginnen teilweise bereits vorher. Der erste Weihnachtsmarkt 2023 im Allgäu findet auf Schloss Kronburg statt, am Wochenende des 17. bis 19. November sowie von 24. bis 26. November. Weitere Termine im November:

Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach (Unterallgäu) von Freitag, 17., bis Samstag, 18. November 2023

Lindauer Hafenweihnacht ab Donnerstag, 23. November 2023

Immenstädter Christkindlesmarkt (Oberallgäu) von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. November 2023

Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell am Samstag, 25. November 2023

Adventsmarkt in Haslach bei Oy-Mittelberg (Oberallgäu) von Samstag, 25., bis Sonntag, 26. November 2023

Adventsmarkt Schloss Hopferau (Ostallgäu) von Samstag, 25., bis Sonntag, 26. November 2023

Die Übersicht über alle Weihnachtsmarkt-Termine im Allgäu 2023 finden Sie hier.

Shopping-Contest im Lindaupark

Beim ersten Shopping-Contest am Samstag, 18. November, kämpfen drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Titel Shopping Star 2023. Sie gehen im Lindaupark mit 250 Euro auf die Suche nach dem perfekten Outfit. Daneben gibt es an dem Aktionstag in dem Einkaufscenter von 10 bis 18 Uhr unter anderem Live-Musik, Vorträge, eine kostenlose Typberatung sowie ein Meet & Greet mit dem Stylisten Boris Entrup, der schon die Kandidatinnen bei der Fernseh-Sendung "Germany's Next Topmodel" geschminkt und frisiert hat.

