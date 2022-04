Magen-Darm-Infekt: Fast alle Hotelgäste wieder gesund

Nach einer Magen-Darm-Infektion bei Hotelgästen in Oberjoch gibt es den Verdacht, dass der Auslöser für die Krankheit von außen ins Hotel getragen wurde.

03.04.2022 | Stand: 18:16 Uhr

Nachdem sich in einem Hotel in Oberjoch am Freitag 57 Menschen mit einer Magen-Darm-Krankheit infiziert hatten, rückte der Rettungsdienst auch in der Nacht zum Samstag noch viermal deswegen aus. „Es musste allerdings keine weitere Person ins Krankenhaus“, sagt eine Sprecherin des Landratsamts Oberallgäu. Insgesamt kamen drei Erkrankte in eine Klinik, darunter ein Kleinkind. Am Samstagmorgen hatten noch neun Erwachsene und zehn Kinder Symptome, am Sonntag waren es nur noch zwei Personen mit leichten Krankheitserscheinungen. Ob die Beschwerden durch das Norovirus ausgelöst wurden, konnte das Landratsamt am Sonntag noch nicht sagen. Die Behörde hatte umgehend Stuhlproben angeordnet, die Ergebnisse stehen aber noch aus.

Magen-Darm-Infekt bei 57 Gästen: Mitarbeiter des Hotels erkrankten nicht

Nach Aussagen eines zuständigen Arztes deute alles darauf hin, dass der Auslöser für die Krankheit von außen ins Hotel getragen wurde. Das Haus habe sehr gut auf die Situation reagiert und sei vorbereitet gewesen. Den meisten Gästen hätten Schonkost und Tee geholfen, viele der Betroffenen seien bereits wieder abgereist. Mitarbeiter des Hotels waren nicht erkrankt.