Magnet-Schultz: Gewerkschaft sieht „Eklat“ bei Memminger Firma

Bei Magnet-Schultz musste ein Gewerkschafter die Betriebsversammlung verlassen. Wurden hier Rechte verletzt? Das sagen der Betriebsrat und eine Juristin.

25.07.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Betriebsversammlungen verlaufen oft ziemlich ereignislos. Betriebsräte und Firmenvertreter berichten den Angestellten über das Geschäftsjahr und stellen sich deren Fragen. Die Betriebsversammlung bei der Memminger Firma Magnet-Schultz (MSM) könnte nun jedoch ein rechtliches Nachspiel haben – denn dort kam es nach Ansicht der Gewerkschaft IG Metall zu einem Eklat. Der zuständige Gewerkschaftssekretär Philip Kränsel wurde noch vor Beginn der Versammlung des Saales verwiesen.

Er sei auf die Versammlung gegangen, wie er das sonst auch tue, sagte Kränsel unserer Redaktion. „Unsere IG-Metall-Liste hat bei der Betriebsratswahl zuvor die einfache Mehrheit geholt, deshalb wollte ich gerne vor Ort sein.“ Ihm sei klar gewesen, dass er für sein Kommen „nicht gefeiert“ werde. Er habe jedoch ein geregeltes Verhältnis aufbauen wollen. „Streit bringt niemandem etwas“, sagt Kränsel.

IG Metall prüft rechtliche Schritte gegen Magnet Schulz

Willkommen war er offenbar nicht. Kurz nachdem er sich bei Firmenchef Albert W. Schultz vorgestellt hatte, habe dieser „den Betriebsratsvorsitzenden aufgefordert, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen, was dieser ohne Rücksprache mit seinem Gremium auch getan hat“, sagte Kränsel. Er sei aufgefordert worden zu gehen. Der Betriebsrat habe zwar das Hausrecht, räumt Kränsel ein. Für die Gewerkschaft ist der Rauswurf dennoch rechtswidrig.

„Ich habe auf mein gesetzliches Anwesenheitsrecht verwiesen, worauf Herr Schultz mit dem Werkschutz gedroht hat“, sagt Kränsel. Er sei dann gegangen, um größeres Aufsehen zu vermeiden. Der Vorfall sei „äußerst problematisch“, sagte der Allgäuer IG-Metall-Chef Dietmar Jansen. Er sei über das Rechtsverständnis bei der Firma Schultz entsetzt: „Wir lassen prüfen, ob wir hier rechtlich vorgehen können“, kündigte Jansen gegenüber unserer Redaktion an.

Albert W. Schultz hält Verhalten für „bewusste Provokation“

Für eine „bewusste Provokation“ hält Firmenchef Schultz das Verhalten der Gewerkschaft. Bei der ersten Betriebsversammlung in Präsenz nach Corona hätten die Mitarbeiter „unter sich“ bleiben wollen. Auch er sei dort „nur Gast“ gewesen – Veranstalter sei der Betriebsrat. Das betont auch dessen Vorsitzender Björn Schuck. Das Gremium habe entschieden, dieses Mal die IG Metall nicht einzuladen. Man habe „unnötige Unruhe“ befürchtet. Er habe Kränsel in einer Mail gebeten, nicht zu kommen, sagt Schuck. Dass der Gewerkschafter das ignorierte, empfinde er als „Vertrauensbruch“. Zu einer Betriebsversammlung im nächsten Jahr will der Betriebsrat die Gewerkschaft aber wieder einladen, betont Schuck.

„Im Betrieb vertretene Gewerkschaften haben ein Recht, hier teilzunehmen – ob eingeladen oder nicht“, stellt Arbeitsrechtlerin Nathalie Oberthür vom Deutschen Anwaltsverein klar. Das Hausrecht des Betriebsrates dürfe die Rechte der Gewerkschafter nicht einschränken.

