Maibaum-Aufstellen 2021: Wo es Maibäume im Allgäu trotz Corona gibt

Ohne die Corona-Pandemie würde das Maibaum-Aufstellen in vielen Gemeinden im Allgäu am Samstag groß gefeiert. Wir verraten, wo dennoch Maibäume 2021 stehen.

29.04.2021 | Stand: 20:08 Uhr

Allgäuer Festwoche, Tänzelfest, Fischertag oder Wallenstein 2021: Corona verhindert im Allgäu schon im zweiten Jahr in Folge viele schöne Traditionen, Bräuche und Feste. Ein Brauchtum würde in "normalen Zeiten" an diesem Samstag groß gefeiert werden: das Maibaum-Aufstellen in vielen Dörfern, Gemeinden und Städten in der Region.

Etliche Vereine, Feuerwehren oder Gemeinden wollen dennoch am Maibaum-Brauch festhalten. Auch ohne großes Fest und geselliges Zusammensein wird es in ihrem Ort einen Maibaum geben. Andere wiederum verzichten 2021 bewusst auf einen Maibaum oder haben sich alternative Konzepte und Maibaum-Aktionen überlegt.

Unsere Redakteure im Oberallgäu, Westallgäu und Unterallgäu haben in den vergangenen Tagen Ortschaften zusammengetragen, in denen es einen Maibaum geben wird. Auch Vereine, die bewusst darauf verzichten oder andere Ideen haben, kommen in unserer Sammlung vor. Unser Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit - wenn Ihr Verein mit seinem Baum oder seiner Aktion an dieser Stelle vorkommen soll, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an digitalteam@azv.de

Maibäume 2021: So ist die Situation im südlichen Oberallgäu





Burgberg : „Maibommfescht dohuim“ heißt das Konzept, das die Tourist-Info Burgberg in Kooperation mit dem Trachtenverein Burgberg auf die Beine gestellt hat. Bürger konnten laut Internetseite der Gemeinde an der Aktion teilnehmen, indem sie die Frage beantworteten: „Wie viele Schilder sind am Burgberger Maibaum befestigt?“. Der Gewinner wird ausgelost und bekommt den Maibaum zuhause aufgestellt. Dazu gibt es eine „Maifescht-Brotzeit“ und eine Kiste Bier.





Ähnlich wie 2020 gibt es dieses Jahr in eine spezielle Aktion. Kinder bis 12 Jahre basteln eigene und stellen diese am Rathaus auf. Während vergangenes Jahr noch eine Jury den schönsten kürte, werden 2021 die Preise verlost. „Das ist für alle fairer. Jeder hat die gleiche Chance auf einen Preis“, sagt Feuerwehrvorstand . Missen-Wilhams: Zwar gibt es heuer keinen Maibaum in der Gemeinde Missen-Wilhams, dafür aber einen Schilder-Wettbewerb. Das teilt der Vorstand des Maibaumvereins, Markus Kirchmann , mit. Kinder können die Maibaum-Schilder nachmalen und am Dorfplatz aufhängen. Die besten Schilder werden dann prämiert.





„Wir haben nichts geplant“, heißt es vom Trachtenverein „D’Älpler“ in Immenstadt. Der Verein und die wollen dieses Jahr keinen aufstellen. Sonthofen : Normalerweise wird der Maibaum in Sonthofen vom Gebirgstrachtenverein „Edelweiß“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und der Stadt aufgestellt. Das Rathaus teilt mit, dass es dieses Jahr keinen geben werde, weil der Marktanger durch das Corona-Testzentrum belegt sei.





Noch unsicher war sich vom in , der in den vergangenen Jahren den organisierte. Das Aufstellen des sei „nichts, was unbedingt nötig ist“. Außerdem befürchtet negative Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Bereits im Zusammenhang mit der Nordischen Ski-WM habe das Hotel viele kritische Mails erhalten. Aktuell wolle er eher keinen aufstellen. Fischen: In den Ortsteilen Berg und Langenwang würden Maibäume organisiert. Das teilt Bürgermeister Bruno Sauter mit. Sie würden ohne Publikum und ohne Fest aufgestellt. „Dabei halten wir uns an die Vorschriften“, sagt Sauter und verweist auf Abstand und FFP2-Masken.





Auch in Unterjoch wird es keinen geben. Der Unterjoch verweist auf die Unkosten. Blaichach : Der Feuerwehrverein Blaichach teilt mit, dass heuer kein Maibaum aufgestellt werde.





Maibäume 2021: So ist die Situation im nördlichen Oberallgäu





In kümmert sich heuer nicht der um einen , sondern eine Firma. Wann und wie der Baum aufgestellt wird, darüber will sich die Gemeinde nicht äußern. Man wolle keine Menschenansammlung hervorrufen. Dietmannsried : Die KLJB Probstried organisiert heuer ein Maibaum-Gewinnspiel auf Facebook. Einheimischen sollen einen eigenen Maibaum in ihrem Garten aufstellen und ein Foto davon posten. Anschließend wird ein Gewinner ausgewählt. Wer den "kreativsten" Maibaum im Garten hat, erhält als Preis einen Brotzeitkorb.





Die verzichtet heuer auf einen großen im Kirchweg, will aber einen kleinen aufstellen. An dem werden Holzschilder befestigt, die die Duracher Kinder vorher selbst bemalt haben. Das Aufstellen des findet ohne Zuschauer statt. Kempten : Die Stadt Kempten teilt mit, dass bei ihr keine Anfragen zum Maibaumaufstellen eingegangen sind.





Maibäume 2021: So ist die Situation im Unterallgäu





Seit 1971 gehört der jedes Jahr um diese Zeit zur festen Institution auf dem Grönenbacher Marktplatz. Heuer leider nicht. Das hat die Gemeinde nach "intensiver Diskussion" dem mitgeteilt. Die Gründe: Zum einen werde der Baum mitten auf dem Marktplatz hergerichtet, was stets für entsprechende Menschenansammlungen gesorgt habe. Zudem werde er traditionell nur mit Muskelkraft aufgestellt. Daran wollten die Trachtler unbedingt festhalten. Der dritte Grund sei, dass zum untrennbar auch das beliebte Maifest gehört, was nun in Corona-Zeiten schon gar nicht möglich ist. Egg an der Günz : Einen „ Maibaum zum Mitmachen“ wird es in Egg an der Günz geben. Dabei wird ein „leerer Maibaum “ von der Gemeinde gespendet und vom Bauhof am 30. April auf dem Dorfplatz aufgestellt. Die Bürger sind dazu aufgerufen, diesen mit Grußbotschaften an die anderen Gemeindemitglieder, Wünschen für die Zukunft oder anderen Dingen zu schmücken.





Auch in wird es einen geben. Die Ottobeurer Pfadfinder wollen an der festhalten und einen Baum aufstellen: „Wegen der Corona-Auflagen haben wir uns aber für einen kleinen Baum mit rund sieben Metern entschieden.“ Das Kranzen und Schnitzen übernahmen drei Familien, sodass alle Auflagen eingehalten werden konnten: „Irgendwann in den Abendstunden werden wir ihn aufstellen, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass es eine Menschenansammlung an der Maibaumwiese gibt“, so Albrecht. Lachen: In Lachen im Unterallgäu sagt Bürgermeister Josef Diebolder : „Ohne Maibaumfest kein Maibaum ; das Maifest ist fester Bestandteil für einen Maibaum .





In Pless wird laut Bürgermeister ein „abgespeckter Baum in Heimarbeit hergerichtet und mit Abstand aufgestellt“. will verhindern, "dass das einschläft“. Steinheim : Im Memminger Ortsteil Steinheim soll am Samstag eine "Miniausführung" des Steinheimer Maibaums aufgstellt werden. Die Verantwortlichen wollen dabei Leberkässemmel und Bier "to go" anbieten, werden aber keine Ansammlungen zulassen.

Im Ostallgäu wurde uns aus Buchloe mitgeteilt, dass die Freiwillige Feuerwehr Waalhaupten die Aufstellung eines Maibaumes ohne Feier und Öffentlichkeit plant. Weitere Infos sind derzeit nicht bekannt.

Der Hohenschwangauer Maibaum ist in "normalen Zeiten" der meistfotografierte Maibaum der Welt. Doch Gäste kommen heuer wegen Corona kaum. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Maibäume 2021: So ist die Situation im Westallgäu





Eine Übersicht über Maibäume und/oder spezielle Maibaum-Aktionen 2021 im Westallgäu und im Landkreis Lindau finden Sie hier.

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Manche Vereine und Gemeinden wollten ihre Pläne nicht öffentlich bekanntgeben, um Menschenansammlungen in der Pandemie zu verhindern. Wenn Sie möchten, dass der Maibaum oder eine spezielle Aktion in Ihrem Ort in unserer Zusammenstellung vorkommt, schreiben Sie uns bitte per Mail.