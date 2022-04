Bald werden wieder Maibäume im Allgäu aufgestellt - Woher kommt der Brauch eigentlich?

Am 1. Mai 2022 werden wieder die Maibäume im Allgäu aufgestellt. Hier erfahren Sie mehr zum Maibaum-Klauen und der Tradition in Bayern.

22.04.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Im Allgäu werden wieder vielerorts die Maibäume aufgestellt. Das Maibaum-Aufstellen 2022 soll nach zwei Jahren Corona-Pause wieder groß gefeiert werden. In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes rund um die Tradition in Bayern sowie dazugehörige Bräuche wie das Maibaum-Klauen. Wir geben Antworten auf folgende Fragen:

Im Allgäu wird der Maibaum jedes Jahr am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, aufgestellt. Dieses Jahr fällt der Tag auf einen Sonntag. Das Maibaum-Aufstellen wird meist bei geselligem Zusammensitzen am Dorfplatz mit Bier und Maitänzen gefeiert. Die Maibaum-Termine 2022 im südlichen Oberallgäu finden Sie hier.

Warum wird der Maibaum im Allgäu aufgestellt?

In vielen Regionen in Bayern wurde der Maibaum einst vor allem zum Schutz vor bösen Geistern aufgestellt. Dem Maibaum wird manchmal auch nachgesagt, dass er die örtliche Landwirtschaft vor Unheil wie Ungewitter oder Ungeziefer schützen soll. Auch wenn der Aberglaube heute nicht mehr so ausgeprägt ist, werden heute trotzdem noch vielerorts im Allgäu die Maibäume aufgestellt.

In manchen Orten bringen kräftige Helfer des Schützenvereins, der Landjugend oder der freiwilligen Feuerwehr den Maibaum noch mit reiner Muskelkraft in die Senkrechte. Doch häufig wird ein Kran eingesetzt, der den Maibaum aufstellt oder zumindest das Prozedere sichert.

Die schönsten Maibäume 2021 im Oberallgäu und in Kempten

Bedeutung: Was symbolisiert ein Maibaum?

Der Maibaum steht für Fruchtbarkeit, Lebensfreude, Liebe oder auch Wohlstand. Früher sollte er in kleineren Orten in Bayern auch die Selbstständigkeit eines Dorfes repräsentieren.

Welcher Baum wird als Maibaum aufgestellt?

Als Maibaum werden bevorzugt Fichten genutzt, weil diese so hoch wachsen. Die Maibäume sind in der Regel zwischen zwölf und 15 Metern hoch. Die geschlagene Fichte wird häufig von der Rinde befreit und mit den Wappen- und Zunftschildern des Ortes geschmückt. In vielen Orten in Bayern und teilweise auch im Allgäu wird der Baumstamm zudem in den bayerischen Farben blau-weiß bemalt. Die grüne Spitze bleibt dran oder wird durch die Spitze eines anderen Baumes ausgetauscht, wenn derselbe Maibaum mehrere Jahre hintereinander aufgestellt wird. Daneben werden Kränze gebunden und oben am Maibaum angebracht.

Woher kommt der Brauch Maibaum aufstellen?

Schriftliche Quellen dokumentieren den Brauch des Maibaum-Aufstellens in Bayern in seiner heutigen Form bis in die Barockzeit im 16. Jahrhundert. Woher der Brauch in Bayern kommt, ist nicht ganz klar. Es gibt Vermutungen, dass das Brauchtum sogar auf die Fruchtbarkeitsrituale und Baummysterien der Kelten zurückgeht.

So schön sind die Maibäume 2021 im Unterallgäu

Maibaum klauen und mehr: Welche Traditionen gibt es noch zum 1. Mai?

Im Allgäu ist es Tradition, dass meist Jugendliche oder junge Erwachsene in der Nacht auf den 1. Mai losziehen, um den Maibaum einer Nachbargemeinde zu klauen. Um den Maibaum-Klau zu verhindern, halten Helferinnen und Helfer bis zum 1. Mai Tag und Nacht Wache. Wird der Maibaum dann doch gestohlen, muss dieser ausgelöst werden. Damit die Diebe den geklauten Maibaum wieder zurückgeben, fordern sie häufig eine Menge Bier oder eine zünftige Brotzeit. Folgende Regeln gelten beim Maibaum klauen:

Es darf nur ein Maibaum geklaut werden, der als solcher zu erkennen ist und bereits aus dem Wald geholt wurde.

Es darf keine Gewalt angewendet werden, etwas beim Maibaum-Klau zu beschädigen ist tabu.

Die Bestohlenen müssen den Maibaum mit Bier und Brotzeit auslösen. Wird der Maibaum nicht ausgelöst, stellen die Diebe ihn in ihrem Ort neben dem eigenen Maibaum als "Schandbaum" auf.

Das Maibaumkraxeln war früher beliebt, es ist aber sehr gefährlich, weshalb es das heute nur noch selten im Allgäu gibt. Dabei schmieren sich die Teilnehmenden Pech an die Füße und versuchen, so schnell wie möglich am Maibaum hochzuklettern. Oben angekommen müssen sie eine Kuhglocke läuten.

In der Nacht vor dem 1. Mai ist die Freinacht. In dieser Nacht ziehen meist Jugendliche oder junge Erwachsene durch die Straßen und stellen Streiche an.

Maibaum stellen: Liebesmaien für die Angebetete oder Partnerin

In manchen Gärten im Allgäu sind am 1. Mai Liebesmaien zu sehen: Junge unverheiratete Männer stellen ihrer Angebeteten oder ihrer Partnerin in der Nacht traditionell eine frisch geschlagene Birke. Diese wird mit bunten Kreppbändern geschmückt. Oft wird noch ein rotes Herz an den Baum angebracht. Es ist ein Ausdruck ihrer Liebe und soll zeigen, dass sie es ernst mit der Frau meinen. (mit dpa)

