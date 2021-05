AZ-Leser-Aktion: Zeigen Sie uns Ihre Muttertags-Grüße

Mamas leisten das ganze Jahr viel - im Corona-Jahr besonders. Zum Muttertag wollen wir die Allgäuer Mamas besonders würdigen und veröffentlichen Ihre Grüße.

05.05.2021 | Stand: 15:09 Uhr

Zuhörer, bester Freund, Geschichten-Erzähler, Tröster, Köchin und so vieles mehr: Alle Jahre wieder ist es soweit, der eigenen Mama für ihre Unterstützung "Danke" zu sagen. Wer das nicht schon das ganze Jahr über getan hat, sollte sich wohl zum Muttertag am 9. Mai etwas Schönes einfallen lassen. Und am meisten freut sich Mama wohl, wenn die Kinder gar nicht einmal Geld, sondern vielmehr Zeit und Liebe in das Muttertags-Geschenk stecken oder besondere Grüße schicken. Deshalb wollen wir Sie dabei unterstützen und veröffentlichen Ihre Grüße und Fotos am Sonntag auf www.allgaeuer-zeitung.de.

Muttertagsgrüße: So können Sie mitmachen

Sie haben etwas Tolles gebastelt? Ihre Kinder haben etwas Schönes gemalt? Sie haben eine besondere Botschaft an Ihre Mama oder wollen Sie einfach nur einen Foto-Gruß senden? Unsere Redaktion ist gespannt auf kunterbunte, ausgefallene oder süße Muttertags-Grüße. Schicken Sie uns Ihre Botschaft oder ein Foto von Ihrem Muttertags-Geschenk an digitalteam@azv.de mit dem Betreff "Muttertag".

Wir sammeln die eingesendeten Grüße und Bilder bis Freitag, 7. Mai um 12 Uhr und veröffentlichen sie am Muttertag an dieser Stelle.