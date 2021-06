"Manche Aktionen sind einfach nur dämlich!" - Aufregung um Youtuber und Influencer in Allgäuer Bergen

Für spektakuläre Aufnahmen und Videos im Allgäu nehmen Youtuber und Incluencer teils große Risiken in Kauf. Experten befürchten Nachmacher und Umweltschäden.

10.06.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Kaum am Gipfel angekommen, wird das erste Foto gemacht. Mal ehrlich: Welcher Bergsteiger kann dem Drang widerstehen, eine atemraubende Bergkulisse bildlich festzuhalten? Werden Fotos oder Videos anschließend Freunden oder der Familie gezeigt, spricht sicher nichts dagegen. Problematischer wird es mitunter, wenn Influencer, Blogger oder Youtuber sie zigtausenden Followern in den Sozialen Netzwerken präsentieren.

So sorgte zuletzt das Youtube-Video eines Bergsportlers im Ostallgäu für Diskussionen: Er filmte sich dabei, wie er mit einem Freund ungesichert die anspruchsvolle Klettertour am Ostgrat des Säulings meisterte. Den spektakulären Szenen stellte er klare Warnhinweise voran und appelierte, dem Beispiel nicht zu folgen. Andere Videos verzichten auf diese Einordnung. In ihnen erscheint die Allgäuer Bergwelt als Freizeitpark, in dem jeder tun und lassen kann, was er will – und in dem es keine Gefahren gibt. In seiner aktuellen Kampagne fordert der Deutsche Alpenverein dazu auf, das „F.U.N“-Prinzip in den Bergen einzuhalten: „Sei freundlich, handle umsichtig und schone die Natur.“ Wie wichtig das auch für unsere Region ist, zeigt unsere Umfrage:

Constanze Höfinghoff (50), seit einem halben Jahr Tourismusdirektorin in Oberstaufen:

Die Buchenegger Wasserfälle locken Gumpenspringer aus nah und fern. Ihre Videos landen häufig im Netz. Bild: Michael Munkler

„Es ist teils unfassbar, auf welche Ideen Menschen für ein Video kommen. Mir wurde von einem Vorfall berichtet, bei dem sich ein Mann mit Benzin übergoss, anzündete, um dann in einen Gumpen zu springen. Für so ein Schwachsinnsvideo wird auch noch unsere herrliche Natur verschmutzt. So etwas muss strafrechtlich verfolgt werden. Zahlreiche Videos kursieren auch von den Gumpenspringern an den Buchenegger Wasserfällen. Wir werden diese Auswüchse verhindern! Dieses Publikum bringt uns auch touristisch rein gar nichts, sondern nur Ärger.“

Edmund Martin (60), Leiter der Polizeiinspektion Füssen:

"Bei uns schlug vor einem Jahr ein millionenfach angeklicktes Facebook-Video hohe Wellen. Ein Amerikaner machte einen Trampolinsprung über das Geländer des Maxstegs und stürzte mit einem Salto den zwölf Meter hohen Lechfall hinunter. Die Stadt hat dort mittlerweile ein Badeverbot eingeführt. Bei der Polizei haben wir die Social-Media-Szene im Blick. Nach diversen Posts wurde im Vorjahr zum Beispiel das Zelten im Naturschutzgebiet am Säuling populär. Nach unseren Kontrollen verhängte das Landratsamt Bußgelder in Höhe von mehreren Hundert Euro pro Camper.“

Ein wahnwitziges Video von einem Sprung in den Lechfall schlug in Füssen hohe Wellen. Mittlerweile herrscht an dieser Stelle ein Badeverbot und es wurden Warnschilder angebracht. Bild: Benedikt Siegert

André Besler (34) aus Bad Hindelang ist ehrenamtlicher Naturschutzwächter im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen:

„Mir wäre es am liebsten, wenn die Leute ihre Bergfotos nur im engsten Kreis zeigen - und nicht immer alles gleich im Netz veröffentlichen. Beispiel Schrecksee. Auf Instagram gibt es tausende Fotos davon. Jeder Urlauber meint nun, er muss unbedingt da hoch, sonst hat er die ’hippste Location’ im Allgäu verpasst. Das führt dazu, dass an schönen Tagen bis zu 400 Touristen hinauf pilgern. Müll, Dreck, Lärm und Ärger mit Wildcampern sind die Folgen. Da reicht es schon, wenn sich nur zehn Prozent aller Wanderer daneben benehmen.“

Bergwachtler Hannes Bruckdorfer. Bild: Tobias Schuhwerk

Hannes Bruckdorfer (46) aus Schwangau ist ehrenamtlicher Bereitschaftsleiter der Bergwacht Füssen:

„In der Bergwacht gilt bei uns klar die Devise: Wir helfen – ohne die Schuldfrage zu stellen. Als Privatperson finde ich es – diplomatisch formuliert – unglücklich, wenn zum Beispiel Videos von ungesicherten Klettertouren im Netz hochgeladen werden. Das führt oft zu Nachahmer-Effekten. Bei uns war das vor ein paar Jahren bei einem Video vom Zwölf-Apostel-Grat am Säuling so. Nachdem es veröffentlicht wurde, hatten wir dort mehrere Einsätze. Wir erleben leider immer wieder, dass sich Menschen in den Bergen überschätzen.“

