Kokain über die Grenze geschmuggelt: Mann (54) muss ins Gefängnis

Der 54-Jährige schmuggelte fast fünf Kilo Kokain über die Grenze - sein Ziel war offenbar Italien. Jetzt ist er vor dem Landgericht Kempten verurteilt worden.

19.07.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Ein 54-Jähriger ist vor dem Landgericht Kempten zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, weil er Drogen geschmuggelt hat. Der Mann war im Februar dieses Jahres von den Niederlanden aus kommend nach Deutschland eingereist, heißt es in der Anklageschrift.

In einem Versteck in seinem Auto transportierte er fünf mit Folie und Klebeband umwickelte Pakete mit insgesamt über 4900 Gramm Kokain, also knapp fünf Kilo.

Mann (54) wegen Drogenschmuggel vor Landgericht Kempten verurteilt

Laut Anklageschrift wollte der Mann die Drogen nach Italien schmuggeln. Erwischt wurde er dann bei einer zufälligen Kontrolle der Polizei Pfronten in der Nähe des Grenztunnels Füssen.

Der 54-Jährige hatte offenbar neben der Drogen auch 600 Euro Bargeld bei sich - diese hätten dafür gedient, die Kosten zu decken, die während der Kurierfahrt anfallen würden.

54-Jähriger muss in eine Entzugsklinik

Das Landgericht Kempten verurteilte ihn nun zu vier Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe. Das Urteil ist rechtskräftig, teilt ein Sprecher mit. Das Gericht ordnete obendrein an, dass der Verurteilte in einer Entziehungsklinik untergebracht werden soll. Immer wieder kommt es zu größeren Funden von Drogenschmuggel im Allgäu. In Bad Grönenbach wurden beispielsweise zehn Kilo gefunden.

