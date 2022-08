Weil er am Sonntagabend seinen Gasen mähte, erhält ein 28-jähriger in Waal eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit.

01.08.2022 | Stand: 12:04 Uhr

Am Sonntagabend mähte ein 28-jähriger Mann laut Polizei im Garten eines Anwesens in Waal (Ostallgäu) mit einem Benzinrasenmäher den Rasen. Ein Anwohner fühlte sich in seiner Sonntagsruhe gestört und verständigte die Polizei. Da die Beamten den Störenfried noch bei seiner Arbeit antrafen, muss er nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

