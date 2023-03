Mann randaliert im Flugzeug: Außerplanmäßige Landung am Allgäu Airport

Ein vollbesetztes Verkehrsflugzeug musste am Allgäu Airport außerplanmäßig landen, nachdem ein Passagier im Flieger randalierte.

28.03.2023 | Stand: 06:10 Uhr

Schreckmomente für die Reisenden eines vollbesetztes Verkehrsflugzeug auf dem Weg von Irland in die Türkei: Die Maschine landete am Sonntagabend (26. März 2023) außerplanmäßig am Allgäu Airport in Memmingeberg (Kreis Unterallgäu), da ein angetrunkener Passagier während des Fluges anfing zu randalieren und die Crewmitglieder zu beleidigen.

Randale im Flugzeug auf dem Weg in die Türkei: Mann bedroht Flugbegleiter - Außerplanmäßige Landung am Allgäu Aiport

Der 48-jährige Ire versuchte, die Notausstiegstüre des Luftfahrzeugs zu öffnen und bedrohte die Flugbegleiter. Der Pilot der Maschine, die planmäßig auf dem Weg von Dublin (Irland) nach Bodrum (Türkei) unterwegs war, entschied sich zur Zwischenlandung am Allgäu Airport, wie die Polizei mitteilt.

(Lesen Sie auch: Schulschwänzerin will mit Mutter wegfliegen - obwohl sie Unterricht hatte)

Nach der sicheren Ankunft holten Beamte der Grenzpolizei Memmingen den Randalierer aus dem Flugzeug und nahmen ihn vorläufig fest. Der Ire weigerte sich und leistete gegen die Maßnahmen der Beamten passiven Widerstand, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

(Lesen Sie auch: Flughafen Memmingen veröffentlicht Sommer-Flugplan 2023 mit diesen neuen Zielen)

Die Beamten brachten den Mann zur Prüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik, außerdem ermitteln sie gegen ihn wegen Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Vergehens nach dem Luftsicherheitsgesetz. Für die weiteren Passagiere und die Crew des Flugszeugs hatte der Schreck nach dem Zugriff der Polizei somit ein rasches Ende.

Übrigens: Die Flughafenfeuerwehr steht bereit, sollte sich ein Unglück am Allgäu Airport ereignen. Aber was machen die Männer, solange kein Notfall passiert? Eine Reportage darüber lesen Sie hier.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.

___________________________________________________________

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen